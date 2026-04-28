O álbum da separação: como Shakira cantou sobre o fim com Piqué

O fim do relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué deixou de ser apenas um episódio pessoal para se tornar um dos capítulos mais expostos da música pop recente.

Desde 2022, a cantora colombiana, que será a atração do "Todo Mundo no Rio" no próximo sábado, 2, passou a usar suas composições como espaço de desabafo, crítica e reconstrução emocional — criando uma sequência de hits diretamente ligados à separação.

Veja algumas delas e o que Shakira desabafa:

'Te Felicito'

Foi aqui que a história começou a escapar pelas entrelinhas. Lançada em 2022, a faixa marca a nova fase "divorciada" de Shakira. Ao lado de Rauw Alejandro, o reggaeton sugere que a cantora sugere que nem tudo era o que parecia — e que ela já conhecia bem o roteiro por trás das aparências.

Confira a tradução de um trecho da música:

"Me fiz em pedaços pra te completar

Me avisaram, mas eu não liguei

Percebi que o que tínhamos era falso

Foi a gota d'água

Não me diga que sente muito

Parece sincero, mas te conheço bem e sei que mente

Parabéns, como você atua bem

Disso não tenho dúvidas

Você continua com seu papel

Esse show te cai bem"

'Monotonía'

Pouco tempo depois, a narrativa ganha um tom mais melancólico — e mais explícito. Em parceria com Ozuna, Shakira troca a ironia pela exaustão emocional. No clipe, o olhar abatido diz tanto quanto a letra, que aponta a rotina como vilã silenciosa de um amor que se desgastou aos poucos. Aqui, não há ataque direto, mas um reconhecimento doloroso: às vezes, o fim não vem com estrondo, e sim com repetição.

Confira a tradução de um trecho da música:

"Você com as suas coisas, eu fazendo mais do mesmo

Sempre procurando protagonismo

Você esqueceu daquilo que fomos um dia

E o pior é que

Não foi sua culpa, nem minha

Foi culpa da monotonia"

'BZRP Music Sessions #53'

Se antes havia metáfora, aqui sobra contundência. Ao lado de Bizarrap, Shakira abandona qualquer filtro e transforma a música em um acerto de contas público. As indiretas dão lugar a frases cortantes, carregadas de ironia e autoconfiança. O resultado? Um fenômeno global que extrapolou o universo pop: atingiu o 1º lugar no Spotify Global, teve 14,3 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas, tornando-se a maior estreia latina da história da plataforma na época, e ganhou o Grammy Latino de "Melhor Canção Pop" e "Canção do Ano".

Confira a tradução de um trecho da música:

"Do amor ao ódio é só um passo

Não volte mais aqui, me esqueça

Zero rancor, bebê

Desejo que você fique bem com minha suposta substituta

Nem sei o que aconteceu com você

Você tá tão estranho que nem te reconheço

Eu valho por duas de 22

Você trocou uma Ferrari por uma Twingo"

'Copa Vacía'

Em 2023, Shakira aprofunda ainda mais o mergulho emocional em Copa Vacía, parceria com Manuel Turizo. A música funciona como um retrato de vazio dentro da relação: não há mais conflito explícito, mas também não sobra presença. A metáfora da “taça vazia” traduz bem esse estágio — quando o amor não explode, apenas se esgota. É uma das faixas mais introspectivas desse ciclo, marcada por frustração silenciosa e carência afetiva.

Confira a tradução de um trecho da música:

"Por que você não quer quando eu quero?

Você está mais frio do que o inverno

Peço calor e você só me dá gelo, oh, oh

Já faz um tempo que estou com sede de você, eu não sei por quê

Fico na vontade de mais e querendo beber de uma taça vazia

Já faz um tempo que estou com sede de você, eu não sei por quê

Fico na vontade de mais e querendo beber de uma taça vazia"

"

'TQG'

Se em outras faixas Shakira olha para o passado, em TQG o foco já é outro: seguir em frente — e sem arrependimento. Na parceria com Karol G, a cantora divide espaço com outra voz feminina para reforçar um discurso de autonomia e desapego. A música funciona quase como um recado indireto atualizado: não há mais espaço para nostalgia, só para constatar que agora ela é grande demais para aquele relacionamento. Com batida envolvente e letra afiada, a faixa amplia o tom de empoderamento e mostra uma Shakira menos ferida e mais resolvida.

Confira a tradução de um trecho da música:

"Me machucou te ver com a nova garota

Mas eu já tô focada nas minhas coisas

Esqueci do que vivemos

Que até a minha vida melhorou

Você não é mais bem-vindo por aqui"

'Última'

Já em 2024, o tom muda mais uma vez — e talvez pela última vez. Em “Última”, Shakira deixa o confronto para trás e assume uma postura mais serena, quase contemplativa. A dor ainda está ali, mas agora vem acompanhada de clareza. É menos sobre o que aconteceu e mais sobre o que ficou: aprendizado, decisão e a certeza de que seguir em frente também é uma forma de resposta.

Confira a tradução de um trecho da música:

"Perdi o amor na metade do caminho

Como você pode se cansar de algo tão genuíno?

Não tente me convencer, te peço

Pois já está decidido, fica para nós o aprendizado"