O álbum da separação: como Shakira cantou sobre o fim com Piqué

Shakira: De desconfiança a despedida, cantora expõe emoções em sequência de sucessos (Reprodução/YouTube)
Freelancer
Publicado em 28 de abril de 2026 às 06h09.
O fim do relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué deixou de ser apenas um episódio pessoal para se tornar um dos capítulos mais expostos da música pop recente.
Desde 2022, a cantora colombiana, que será a atração do "Todo Mundo no Rio" no próximo sábado, 2, passou a usar suas composições como espaço de desabafo, crítica e reconstrução emocional — criando uma sequência de hits diretamente ligados à separação.
Veja algumas delas e o que Shakira desabafa:
Foi aqui que a história começou a escapar pelas entrelinhas. Lançada em 2022, a faixa marca a nova fase "divorciada" de Shakira. Ao lado de Rauw Alejandro, o reggaeton sugere que a cantora sugere que nem tudo era o que parecia — e que ela já conhecia bem o roteiro por trás das aparências.
Confira a tradução de um trecho da música:
"Me fiz em pedaços pra te completar
Me avisaram, mas eu não liguei
Percebi que o que tínhamos era falso
Foi a gota d'água
Não me diga que sente muito
Parece sincero, mas te conheço bem e sei que mente
Parabéns, como você atua bem
Disso não tenho dúvidas
Você continua com seu papel
Esse show te cai bem"
Pouco tempo depois, a narrativa ganha um tom mais melancólico — e mais explícito. Em parceria com Ozuna, Shakira troca a ironia pela exaustão emocional. No clipe, o olhar abatido diz tanto quanto a letra, que aponta a rotina como vilã silenciosa de um amor que se desgastou aos poucos. Aqui, não há ataque direto, mas um reconhecimento doloroso: às vezes, o fim não vem com estrondo, e sim com repetição.
Confira a tradução de um trecho da música:
"Você com as suas coisas, eu fazendo mais do mesmo
Sempre procurando protagonismo
Você esqueceu daquilo que fomos um dia
E o pior é que
Não foi sua culpa, nem minha
Foi culpa da monotonia"
Se antes havia metáfora, aqui sobra contundência. Ao lado de Bizarrap, Shakira abandona qualquer filtro e transforma a música em um acerto de contas público. As indiretas dão lugar a frases cortantes, carregadas de ironia e autoconfiança. O resultado? Um fenômeno global que extrapolou o universo pop: atingiu o 1º lugar no Spotify Global, teve 14,3 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas, tornando-se a maior estreia latina da história da plataforma na época, e ganhou o Grammy Latino de "Melhor Canção Pop" e "Canção do Ano".
Confira a tradução de um trecho da música:
"Do amor ao ódio é só um passo
Não volte mais aqui, me esqueça
Zero rancor, bebê
Desejo que você fique bem com minha suposta substituta
Nem sei o que aconteceu com você
Você tá tão estranho que nem te reconheço
Eu valho por duas de 22
Você trocou uma Ferrari por uma Twingo"
Em 2023, Shakira aprofunda ainda mais o mergulho emocional em Copa Vacía, parceria com Manuel Turizo. A música funciona como um retrato de vazio dentro da relação: não há mais conflito explícito, mas também não sobra presença. A metáfora da “taça vazia” traduz bem esse estágio — quando o amor não explode, apenas se esgota. É uma das faixas mais introspectivas desse ciclo, marcada por frustração silenciosa e carência afetiva.
Confira a tradução de um trecho da música:
"Por que você não quer quando eu quero?
Você está mais frio do que o inverno
Peço calor e você só me dá gelo, oh, oh
Já faz um tempo que estou com sede de você, eu não sei por quê
Fico na vontade de mais e querendo beber de uma taça vazia
Já faz um tempo que estou com sede de você, eu não sei por quê
Fico na vontade de mais e querendo beber de uma taça vazia"
"
Se em outras faixas Shakira olha para o passado, em TQG o foco já é outro: seguir em frente — e sem arrependimento. Na parceria com Karol G, a cantora divide espaço com outra voz feminina para reforçar um discurso de autonomia e desapego. A música funciona quase como um recado indireto atualizado: não há mais espaço para nostalgia, só para constatar que agora ela é grande demais para aquele relacionamento. Com batida envolvente e letra afiada, a faixa amplia o tom de empoderamento e mostra uma Shakira menos ferida e mais resolvida.
Confira a tradução de um trecho da música:
"Me machucou te ver com a nova garota
Mas eu já tô focada nas minhas coisas
Esqueci do que vivemos
Que até a minha vida melhorou
Você não é mais bem-vindo por aqui"
Já em 2024, o tom muda mais uma vez — e talvez pela última vez. Em “Última”, Shakira deixa o confronto para trás e assume uma postura mais serena, quase contemplativa. A dor ainda está ali, mas agora vem acompanhada de clareza. É menos sobre o que aconteceu e mais sobre o que ficou: aprendizado, decisão e a certeza de que seguir em frente também é uma forma de resposta.
Confira a tradução de um trecho da música:
"Perdi o amor na metade do caminho
Como você pode se cansar de algo tão genuíno?
Não tente me convencer, te peço
Pois já está decidido, fica para nós o aprendizado"