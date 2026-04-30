Conheça o hotel onde Shakira está hospedada para show no Rio; diária é de R$ 45 mil

A cantora Shakira está hospedada na suíte mais exclusiva do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, antes do show nas areias de Copacabana neste sábado, 2. O quarto fica no sexto andar do hotel e já recebeu outras estrelas internacionais.

A acomodação ficou marcada pela passagem de artistas como Madonna e Lady Gaga, atrações anteriores do evento "Todo Mundo no Rio".

A suíte na cobertura tem pouco mais de 100 m² e vista frontal para a praia de Copacabana. O espaço conta com cama king size, banheiro de mármore, varanda ampla e acesso à black pool, piscina exclusiva para hóspedes do andar.

A diária pode passar de R$ 45 mil, conforme a época e a configuração da reserva. O pacote inclui mordomo 24 horas, café da manhã personalizado, minibar abastecido conforme o perfil do hóspede, espumante de boas-vindas e canapés ao pôr do sol.

As suítes também podem ser interligadas. A configuração permite formar uma cobertura maior, usada para acomodar equipes de artistas em turnê.

Histórico de hóspedes

O espaço já recebeu nomes como Mick Jagger, Princesa Diana, Gisele Bündchen, Katy Perry, Brigitte Bardot e Richard Gere.

Madonna ficou hospedada na suíte durante sua passagem pelo Rio, quando a artista passou a maior parte do tempo no quarto e saiu apenas para ensaios e compromissos do show. Lady Gaga também manteve discrição no hotel. A cantora distribuiu pizzas para fãs que ficaram na porta do hotel, chamados de little monsters.

Shakira deve usar o hotel como base para preparação e descanso antes da apresentação. Uma passarela liga o Copacabana Palace ao palco montado em frente ao hotel, por cima das pistas da Avenida Atlântica.

Que horas e onde assistir ao show?

Segundo o cronograma oficial do evento, o show está previsto para começar às 21h45 deste sábado, 2 de maio. Ainda não houve confirmação se haverá atração de abertura.

A recomendação para quem pretende acompanhar de perto é chegar cedo. Como o evento ocorre em área aberta e gratuita, a expectativa é de grande público ao longo da orla, repetindo o movimento visto em apresentações recentes no local.

Quem não for à Praia de Copacabana também poderá acompanhar a apresentação de casa. A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo, pelo Multishow e no Globoplay.