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Shakira no Rio: cantora lança compilação de músicas inspirada no Rio; confira

Show em Copacabana mantém o formato adotado nos últimos anos, com apresentações gratuitas de artistas do pop internacional no local

Shakira no Rio: show em Copacabana acontecerá em maio (Theo Wargo/Getty Images)

Shakira no Rio: show em Copacabana acontecerá em maio (Theo Wargo/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20h43.

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Shakira já está entrando no clima para seu aguardado show na Praia de Copacabana, marcado para o próximo sábado, 2, como parte do evento "Todo Mundo no Rio".

Nesta sexta-feira, 24, a cantora lançou uma seleção especial com 30 faixas, intitulada "Shakira no Rio: As melhores", disponível nas principais plataformas de streaming. A coletânea traz alguns dos maiores sucessos da artista, como “Whenever, wherever”, “Estoy aquí” e “Hips don’t lie”.

A lista também inclui outras músicas populares da colombiana, como “La la la”, “Addicted to you”, “She wolf” e “Waka waka”. Não perca!

Shakira no Rio

Shakira chega ao Rio de Janeiro para se apresentar nas areias da Praia de Copacabana durante a terceira edição do evento "Todo Mundo no Rio".

De acordo com os organizadores, a diva colombiana contará com um palco de 1.500 metros quadrados, superando os palcos de Madonna (812m²) e Lady Gaga (1.260m²), última artista a se apresentar no megaevento no ano passado.

Quando será o show em Copacabana?

Shakira se apresenta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. O show tem início previsto para 21h45, sem duração confirmada até o momento.

O evento mantém o formato adotado nos últimos anos, com apresentações gratuitas de artistas do pop internacional no local, estratégia que concentra público na orla da cidade.

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

A apresentação de Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.

Acompanhe tudo sobre:ShakiraShows-de-música

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