De 'GTA 6' a 'Jogos Vorazes': os lançamentos de filmes, séries, games e álbuns de novembro

O fim de 2026 está próximo, mas o ano ainda reserva muitas novidades na música, nos games, no cinema e no streaming. Novembro chega com filmes aguardados, novas temporadas de séries e lançamentos de jogos e álbuns.

Entre os destaques estão a volta da franquia "Jogos Vorazes" no cinema, a estreia de GTA 6, o novo álbum do U2, "Carnaval de Luz", e a chegada da sexta temporada de "The Chosen", no Prime Video.

Confira algumas novidades que estreiam neste mês e veja quando cada uma chega ao público:

Filmes

'Os Farofeiros 3' — 5/11

A turma de "Os Farofeiros" embarca em uma viagem internacional no terceiro filme da franquia, que estreia em 5 de novembro. Convidado para o casamento da filha de Rocha, o grupo acredita que ficará em um resort de luxo com tudo pago, mas descobre que o anfitrião reservou o hotel mais barato da América Latina para economizar na hospedagem.

A diferença entre a viagem prometida e a realidade dá origem aos conflitos e às confusões da comédia. Cacau Protásio, Maurício Manfrini e Danielle Winits estão entre os nomes do elenco.

'Assalto à Brasileira' — 5/11

Inspirado no assalto ao Banestado, ocorrido em Londrina em 1987, "Assalto à Brasileira" chega aos cinemas em 5 de novembro. Murilo Benício interpreta Paulo, um jornalista recém-demitido que acaba como refém e vê no crime a oportunidade de conseguir um furo e recuperar o emprego.

Dirigido por José Eduardo Belmonte, o filme acompanha o cerco ao banco e a repercussão do roubo em uma cidade que, em meio à crise econômica, chega a torcer pelos assaltantes. Christian Malheiros, Paulo Miklos e Fernanda de Freitas também integram o elenco.

'Godzilla Minus Zero' — 5/11

"Godzilla Minus Zero" chega aos cinemas brasileiros em 5 de novembro e retoma a história da família Shikishima em 1949, dois anos após os acontecimentos de "Godzilla Minus One". Depois da guerra e da destruição provocada pelo monstro, o Japão tenta reconstruir suas cidades e recuperar a rotina.

A paz conquistada é ameaçada por uma nova calamidade, que coloca a família e o país novamente em risco. Com a confirmação de que Godzilla sobreviveu à operação do filme anterior, uma nova mobilização para enfrentar a criatura começa a tomar forma.

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' — 19/11

A juventude de Haymitch Abernathy ganha espaço no novo capítulo da franquia. Ambientado 24 anos antes de "Jogos Vorazes", o filme acompanha a 50ª edição da competição, conhecida como Segundo Massacre Quaternário.

Baseado no livro de Suzanne Collins, o longa tem direção de Francis Lawrence e Joseph Zada como o jovem Haymitch. O elenco reúne Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin e Elle Fanning.

'Eu Sou o Rocky' — 19/11

A história de Sylvester Stallone nos bastidores da criação de “Rocky: Um Lutador” chega aos cinemas brasileiros em 19 de novembro. Anthony Ippolito interpreta o ator, que enfrenta dificuldades financeiras enquanto tenta transformar seu roteiro em filme e garantir o papel principal.

Dirigido por Peter Farrelly, o drama acompanha a aposta que mudou a carreira de Stallone e deu origem ao vencedor do Oscar de Melhor Filme de 1977. O lançamento celebra os 50 anos do clássico e tem AnnaSophia Robb, Matt Dillon e Stephan James no elenco.

'Entrando Numa Grande Fria' — 26/11

Ben Stiller e Robert De Niro retornam no quarto filme da franquia "Entrando Numa Fria", que chega aos cinemas brasileiros em 26 de novembro. A novidade do elenco é Ariana Grande, que interpreta Olivia Jones, a namorada de Henry, filho de Greg e Pam.

Desta vez, Greg assume o papel de sogro desconfiado ao conhecer a mulher com quem o filho pretende se casar. A mudança coloca o personagem de Stiller do outro lado dos conflitos familiares que marcaram os filmes anteriores. John Hamburg dirige a comédia.

Séries

'Muhammad Ali: O Maior', 1ª temporada — 4/11 (Prime Video)

A trajetória de Muhammad Ali ganha uma série de ficção autorizada, com estreia em 4 de novembro no Prime Video. Jaalen Best interpreta o boxeador na produção, que acompanha suas conquistas no esporte e os desafios de sua vida pessoal.

Com Lonnie Ali, viúva do atleta, entre os produtores executivos, a série explora os acontecimentos que transformaram o campeão em uma figura de alcance mundial dentro e fora dos ringues.

'Black Doves', 2ª temporada — 5/11 (Netflix)

Keira Knightley e Ben Whishaw retornam ao suspense de espionagem da Netflix em 5 de novembro. Na nova temporada, Helen tenta conciliar sua atuação como espiã com a vida de esposa do primeiro-ministro britânico, enquanto Sam enfrenta um ultimato que ameaça seu futuro.

Um ataque contra Reed, personagem de Sarah Lancashire, coloca a dupla em busca de respostas. Os novos episódios aprofundam as disputas de lealdade e os riscos que cercam a organização clandestina.

'The Chosen: Os Escolhidos', 6ª temporada — 15/11 (Prime Video)

A sexta temporada chega ao Prime Video em 15 de novembro e acompanha o último dia de Jesus antes de sua morte. A narrativa apresenta os acontecimentos pelo olhar dos seguidores e daqueles que participam de sua condenação.

Jonathan Roumie retorna ao papel principal na série criada por Dallas Jenkins. A nova fase se concentra nos eventos que levam à crucificação e nas reações dos personagens que acompanham Jesus.

'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder', 3ª temporada — 11/11 (Prime Video)

A Terra-Média volta ao centro da programação do Prime Video em 11 de novembro. A terceira temporada avança cinco anos após a queda de Eregion e encontra os povos da região diante da expansão das forças de Sauron.

Enquanto elfos e anões tentam resistir, o vilão trabalha na criação do Um Anel. A nova fase amplia a guerra e desenvolve um dos acontecimentos centrais da mitologia criada por J. R. R. Tolkien.

'12 12 12' - 13/11 — (Apple TV)

Anthony Mackie e Jamie Dornan protagonizam o suspense do Apple TV sobre um agente do FBI em desgraça e um criminoso envolvidos em uma perseguição pela Europa. No centro da trama está um assalto a um cofre subterrâneo em Zurique.

O título faz referência à estrutura da narrativa: os 12 meses de preparação, as 12 horas do roubo e os 12 dias seguintes ao crime. Cada episódio percorre essas três linhas temporais.

A estreia mundial acontece em 13 de novembro, com dois episódios. Os capítulos seguintes serão lançados às sextas-feiras, até 25 de dezembro.

'Yellowjackets', 4ª temporada — 20/11 (Paramount+)

O suspense sobre as sobreviventes de um acidente aéreo retorna para sua quarta e última temporada em 20 de novembro, no Paramount+. A história mantém as duas linhas temporais: a experiência das adolescentes na floresta e a vida adulta marcada pelos segredos daquele período.

Na nova fase, as jovens tentam esconder seus atos antes da chegada do resgate, enquanto o passado continua a ameaçar as sobreviventes anos depois. Melanie Lynskey, Christina Ricci, Sophie Nélisse e Sophie Thatcher estão no elenco.

'Blade Runner 2099' — 25/11 (Prime Video)

O universo de "Blade Runner" ganha uma nova história no Prime Video. Ambientada 50 anos depois de "Blade Runner 2049", a série avança a cronologia da franquia e abre espaço para novos personagens e conflitos.

A produção estreia no dia 25 de novembro e leva ao formato seriado o cenário futurista conhecido pelas discussões sobre humanidade, tecnologia e a relação entre pessoas e seres artificiais.

Jogos

'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' — 5/11

O clássico ganha uma versão refeita para Nintendo Switch 2, com lançamento em 5 de novembro. A aventura coloca Link na missão de impedir que Ganondorf tome posse da Triforce e domine Hyrule.

A Nintendo apresenta o projeto como uma reconstrução do jogo para o novo console. Para quem conhece o original, é uma oportunidade de revisitar a jornada do Herói do Tempo; para novos jogadores, uma porta de entrada para uma das histórias mais conhecidas da série.

'Grand Theft Auto VI' — 19/11

O novo capítulo da Rockstar tem lançamento marcado para 19 de novembro, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

"GTA VI" está entre os principais eventos do calendário de games do ano. A produção dá continuidade à série de ação em mundo aberto, cuja combinação de exploração, crimes e sátira da sociedade se tornou uma das marcas do estúdio.

'K-POP Rising: Dream to Shine' — 5/11

O sonho de formar um grupo de K-pop vira jogo em "K-POP Rising: Dream to Shine", que chega em 5 de novembro para Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC. Desenvolvido pela Old Skull Games e publicado pela Microids, o título combina simulação de vida com desafios de ritmo, canto e dança.

Os jogadores podem personalizar o visual dos personagens, recrutar integrantes e conquistar fãs enquanto avançam das salas de ensaio aos palcos. A aventura permite jogar sozinho ou com até dois amigos para construir a carreira do grupo.

'Football Manager 27' — 10 de novembro

"Football Manager 27" chega em 10 de novembro com versões para PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, além da edição mobile disponibilizada pela Netflix. O simulador coloca o jogador no comando de um clube, com decisões sobre contratações, treinamentos, escalações e estratégias para as partidas.

Desenvolvido pela Sports Interactive, o novo capítulo permite construir uma carreira nos bancos de reservas e administrar os desafios de uma temporada, das cobranças da diretoria ao desenvolvimento do elenco.

Música

'O My Beloved', do Kings of Leon — 6/11

O Kings of Leon lança "O My Beloved" em 6 de novembro. O décimo álbum de estúdio do grupo sucede "Can We Please Have Fun", de 2024, e chega pela Love Tap Records.

Apresentado pelo single "My Whole World", o projeto traz uma abordagem mais intimista, com espaço para arranjos de caráter acústico e temas ligados à memória e aos vínculos pessoais. O lançamento abre o mês para os fãs de rock.

'Carnaval de Luz', do U2 — 13/11

O U2 lança "Carnaval de Luz" em 13 de novembro, pela Island Records. É o 16º álbum de estúdio da banda e o primeiro de material inédito em nove anos.

O trabalho chega no ano em que o grupo celebra cinco décadas de formação. A faixa “Silencio”, divulgada com o anúncio do disco, apresenta parte dessa nova fase de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.