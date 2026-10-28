Jennifer Lawrence fala sobre retorno à Jogos Vorazes após 11 anos

RESUMO ＋ Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson retornam aos papéis de Katniss e Peeta em "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", que estreia nos cinemas brasileiros em 18 de novembro. A prequela, dirigida por Francis Lawrence, adapta o livro lançado em 2025 e acompanha Haymitch Abernathy no 50º Jogos Vorazes.

Mais de uma década após o lançamento de "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final", Jennifer Lawrence retorna ao papel de Katniss para a pré-sequência da franquia de sucesso. Josh Hutcherson, intérprete de Peeta, também volta ao mundo dos distritos.

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreia nos cinemas brasileiros em 18 de novembro. O longa, que foca no 50º Jogos Vorazes anual e em Haymitch Abernathy, teve o retorno de alguns dos personagens mais amados da franquia confirmado.

Katniss e Peeta retornam

Com a proximidade do lançamento de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", as aparições públicas do elenco aumentaram. Nesta quarta-feira, 28, Jennifer Lawrence participou de uma entrevista no podcast Call Her Daddy com Alex Cooper.

Quando questionada sobre o retorno à franquia, Jennifer disse não poder revelar spoilers sobre sua aparição no filme, mas falou sobre os bastidores de filmagem. "Foi uma loucura. Era a mesma equipe. E com o Josh e o Woody… foi muito emocionante. Eu e o Josh não íamos ao banheiro sem estarmos abraçados um ao outro", disse.

Tudo que sabemos sobre 'Amanhecer na Colheita'

Dirigido por Francis Lawrence, responsável por quase todos os longa-metragens da saga, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" adapta o livro homônimo lançado em 2025.

O elenco do filme conta com grandes nomes, como Joseph Zada, que interpretará Haymitch Abernathy; Elle Fanning, como Effie Trinket; McKenna Grace, como Maysilee Donner; Maya Hawke, como Wiress; e Ben Wang, sendo intérprete de Wyatt Callow.

No núcleo mais velho, o longa traz Ralph Fiennes como o Presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Glenn Close como Drusilla Sickle, Scot Greenan como Burdock Everdeen, Grace Ackary como Astric March, Melody Chikakane Brown como Meeney e Jefferson White como Sr. McCoy.

Relembre a sinopse do livro

"À medida que o dia amanhece no 50º Jogos Vorazes anual, o medo toma conta dos distritos de Panem. Este ano, em homenagem ao Massacre Quaternário, o dobro de tributos serão retirados de suas casas. De volta ao Distrito 12, Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito sobre suas chances. Tudo com o que ele se importa é passar o dia e estar com a garota que ama.Quando o nome de Haymitch é chamado, ele pode sentir todos os seus sonhos se despedaçarem. Ele é arrancado de sua família e de seu amor, transportado para o Capitólio com os outros três tributos do Distrito 12: uma jovem amiga que é quase uma irmã para ele, uma apostadora compulsiva e a garota mais arrogante da cidade. À medida que os Jogos começam, Haymitch entende que foi criado para falhar. Mas há algo nele que quer lutar... e fazer com que essa luta reverbere muito além da arena mortal."

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