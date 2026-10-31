BTS no Brasil: o que esperar do último show em SP, neste sábado, 31?

O último show do BTS em São Paulo chega com uma expectativa que acompanha as despedidas: será que o grupo preparou algo diferente para encerrar a passagem pelo Brasil? Entre possíveis surpresas no repertório e mensagens dos integrantes, o público tem motivos para ficar atento aos detalhes.

Qual será o repertório do show?

Com base no show de quarta-feira, 28, o espetáculo de sábado, 31, vai durar cerca de 2h30 e conta com um palco de 360 graus, quatro passarelas e uma plataforma giratória.

O grupo traz um repertório fixo para os shows da turnê "ARIRANG" e, com base na primeira apresentação no Brasil, essas serão as músicas apresentadas no show de sábado, 31:

"Hooligan"

"Aliens"

"Run BTS"

"They Don't Know 'Bout Us"

"Like Animals"

"Fake Love"

"Swim"

"Merry Go Round"

"2.0"

"Normal"

"Not Today"

"MIC Drop"

"FYA"

"Burning Up (Fire)"

"Body to Body"

"Idol"

"Come Over"

"Butter"

"Dynamite"

"Black Swan"

"Silver Spoon"

"Please"

"Into the Sun"

O repertório pode ter alguma surpresa?

Sim! Em todos os shows da turnê "ARIRANG", o BTS reservou um momento para cantar músicas que estão fora do repertório fixo. No primeiro show, as músicas surpresas foram "Black Swan" e "Silver Spoon".

Turnê teve mudanças na América do Sul

Os fãs que acompanharam a turnê em outros continentes e vão ao show deste sábado podem se surpreender com as mudanças na estrutura do espetáculo. Na segunda-feira, 26, a Live Nation atribuiu a mudança a limitações logísticas e de cronograma.

"Essa produção é diferente da apresentada em outras regiões devido a limitações logísticas e de cronograma, fatores essenciais para viabilizar a realização da turnê para o maior número possível de fãs em toda a região", disse a empresa em um comunicado.

Além disso, no primeiro show em São Paulo, o grupo deixou de circular pela área inferior do estádio durante a música "IDOL", aproximando-se dos fãs durante a música.

Como mudança, os sete integrantes apresentaram a coreografia de "IDOL" no palco, algo que ainda não havia acontecido daquela forma na turnê.

Grupo pode arriscar algumas frases em português

Assim como no show de quarta-feira, os sul-coreanos do BTS podem arriscar novamente algumas palavras em português para a alegria dos fãs.

sério, ele é muito engraçadinhokkkk https://t.co/5M4RcpMyVZ — мi ℒℴνℯ VAI VER O BTS 🪭 (@kiimijjk) October 29, 2026

Os integrantes dedicaram um momento de interação com os fãs e falaram frases como "Posso falar?", "O que acharam?", "Papo reto, vocês são os melhores" e "Vocês arrasam".

o taehyung soltando o “PÓsso falar?”, “papo reto” e “vocês arrasam” em português KKKKKKKKK ele incorporou o brasileiro, eu tô passando mal 😭 https://t.co/w2lOjSNi7P — lis (@poetejk) October 29, 2026

Vai chover no show de sábado?

A previsão da Climatempo para o show do fim de semana indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com instabilidade ao longo do dia. Para a tarde, há risco de temporal, enquanto a noite deve registrar pancadas de chuva e trovoadas.

Ainda tem ingressos disponíveis?

Não, os ingressos de todos os setores para a apresentação de sábado, 31, estão esgotados.