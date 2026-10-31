Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BTS no Brasil: o que esperar do último show em SP, neste sábado, 31?

Encerramento da passagem por São Paulo abre espaço para discursos dos integrantes, homenagens do ARMY e expectativa por surpresas

Show do BTS em SP: encerramento da passagem por São Paulo será neste sábado, 31 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)

Show do BTS em SP: encerramento da passagem por São Paulo será neste sábado, 31 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08h39.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

O último show do BTS em São Paulo chega com uma expectativa que acompanha as despedidas: será que o grupo preparou algo diferente para encerrar a passagem pelo Brasil? Entre possíveis surpresas no repertório e mensagens dos integrantes, o público tem motivos para ficar atento aos detalhes.

Qual será o repertório do show?

Com base no show de quarta-feira, 28, o espetáculo de sábado, 31, vai durar cerca de 2h30 e conta com um palco de 360 graus, quatro passarelas e uma plataforma giratória.

O grupo traz um repertório fixo para os shows da turnê "ARIRANG" e, com base na primeira apresentação no Brasil, essas serão as músicas apresentadas no show de sábado, 31:

  • "Hooligan"
  • "Aliens"
  • "Run BTS"
  • "They Don't Know 'Bout Us"
  • "Like Animals"
  • "Fake Love"
  • "Swim"
  • "Merry Go Round"
  • "2.0"
  • "Normal"
  • "Not Today"
  • "MIC Drop"
  • "FYA"
  • "Burning Up (Fire)"
  • "Body to Body"
  • "Idol"
  • "Come Over"
  • "Butter"
  • "Dynamite"
  • "Black Swan"
  • "Silver Spoon"
  • "Please"
  • "Into the Sun"

O repertório pode ter alguma surpresa?

Sim! Em todos os shows da turnê "ARIRANG", o BTS reservou um momento para cantar músicas que estão fora do repertório fixo. No primeiro show, as músicas surpresas foram "Black Swan" e "Silver Spoon".

Turnê teve mudanças na América do Sul

Os fãs que acompanharam a turnê em outros continentes e vão ao show deste sábado podem se surpreender com as mudanças na estrutura do espetáculo. Na segunda-feira, 26, a Live Nation atribuiu a mudança a limitações logísticas e de cronograma.

"Essa produção é diferente da apresentada em outras regiões devido a limitações logísticas e de cronograma, fatores essenciais para viabilizar a realização da turnê para o maior número possível de fãs em toda a região", disse a empresa em um comunicado.

Além disso, no primeiro show em São Paulo, o grupo deixou de circular pela área inferior do estádio durante a música "IDOL", aproximando-se dos fãs durante a música.

Como mudança, os sete integrantes apresentaram a coreografia de "IDOL" no palco, algo que ainda não havia acontecido daquela forma na turnê.

Grupo pode arriscar algumas frases em português

Assim como no show de quarta-feira, os sul-coreanos do BTS podem arriscar novamente algumas palavras em português para a alegria dos fãs.

Os integrantes dedicaram um momento de interação com os fãs e falaram frases como "Posso falar?", "O que acharam?", "Papo reto, vocês são os melhores" e "Vocês arrasam".

Vai chover no show de sábado?

A previsão da Climatempo para o show do fim de semana indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com instabilidade ao longo do dia. Para a tarde, há risco de temporal, enquanto a noite deve registrar pancadas de chuva e trovoadas.

Ainda tem ingressos disponíveis?

Não, os ingressos de todos os setores para a apresentação de sábado, 31, estão esgotados.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

De 'Brooklyn Nine-Nine' a 'Friends': 10 episódios de Halloween para assistir neste sábado, 31

BTS em São Paulo: saiba que horas deve terminar o show no MorumBIS

Onde curtir o Halloween em SP? Veja festas e eventos neste sábado, 31

Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão em SP: veja horários, ingressos e como chegar

Mais na Exame

Casual

O uísque de uma ilha tropical que conquistou a Escócia

Ciência

'Cápsula do tempo' de 128 mil anos revela como geleiras sobreviveram à era glacial

Negócios

Esta família do Nordeste é dona de 12 mil imóveis, fatura R$ 1,5 bilhão e vai chegar em SP

Carreira

Funcionários preguiçosos ou gente que acordou na hora errada?