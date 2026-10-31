BTS no Brasil: o que esperar do último show em SP, neste sábado, 31?

Show do BTS em SP: encerramento da passagem por São Paulo será neste sábado, 31 (Foto por JUAN MABROMATA / AFP/AFP)
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Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08h39.
O último show do BTS em São Paulo chega com uma expectativa que acompanha as despedidas: será que o grupo preparou algo diferente para encerrar a passagem pelo Brasil? Entre possíveis surpresas no repertório e mensagens dos integrantes, o público tem motivos para ficar atento aos detalhes.
Com base no show de quarta-feira, 28, o espetáculo de sábado, 31, vai durar cerca de 2h30 e conta com um palco de 360 graus, quatro passarelas e uma plataforma giratória.
O grupo traz um repertório fixo para os shows da turnê "ARIRANG" e, com base na primeira apresentação no Brasil, essas serão as músicas apresentadas no show de sábado, 31:
Sim! Em todos os shows da turnê "ARIRANG", o BTS reservou um momento para cantar músicas que estão fora do repertório fixo. No primeiro show, as músicas surpresas foram "Black Swan" e "Silver Spoon".
Os fãs que acompanharam a turnê em outros continentes e vão ao show deste sábado podem se surpreender com as mudanças na estrutura do espetáculo. Na segunda-feira, 26, a Live Nation atribuiu a mudança a limitações logísticas e de cronograma.
"Essa produção é diferente da apresentada em outras regiões devido a limitações logísticas e de cronograma, fatores essenciais para viabilizar a realização da turnê para o maior número possível de fãs em toda a região", disse a empresa em um comunicado.
Além disso, no primeiro show em São Paulo, o grupo deixou de circular pela área inferior do estádio durante a música "IDOL", aproximando-se dos fãs durante a música.
Como mudança, os sete integrantes apresentaram a coreografia de "IDOL" no palco, algo que ainda não havia acontecido daquela forma na turnê.
Assim como no show de quarta-feira, os sul-coreanos do BTS podem arriscar novamente algumas palavras em português para a alegria dos fãs.
sério, ele é muito engraçadinhokkkk https://t.co/5M4RcpMyVZ
— мi ℒℴνℯ VAI VER O BTS 🪭 (@kiimijjk) October 29, 2026
Os integrantes dedicaram um momento de interação com os fãs e falaram frases como "Posso falar?", "O que acharam?", "Papo reto, vocês são os melhores" e "Vocês arrasam".
o taehyung soltando o “PÓsso falar?”, “papo reto” e “vocês arrasam” em português KKKKKKKKK ele incorporou o brasileiro, eu tô passando mal 😭 https://t.co/w2lOjSNi7P
— lis (@poetejk) October 29, 2026
A previsão da Climatempo para o show do fim de semana indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com instabilidade ao longo do dia. Para a tarde, há risco de temporal, enquanto a noite deve registrar pancadas de chuva e trovoadas.
Não, os ingressos de todos os setores para a apresentação de sábado, 31, estão esgotados.