Ariana Grande anuncia pausa após críticas sobre seu corpo na internet

A cantora Ariana Grande decidiu se afastar de trabalhos e aparições públicas após o fim da turnê “Eternal Sunshine”, marcado para o dia 1º de setembro, em Londres.

A decisão foi confirmada por um representante da cantora à revista People. Segundo o porta-voz, Ariana pretende reduzir sua exposição depois de um período de comentários recorrentes sobre seu corpo e sua saúde nas redes sociais.

“A Ariana vai dar um passo atrás na exposição após concluir a turnê ‘Eternal Sunshine’. Ela espera terminar a turnê em alta, de forma saudável e feliz, e então tirar uma pausa mais do que merecida de trabalhos e aparições públicas, que têm levado a uma exposição constante e interminável”, afirmou o representante.

A equipe da cantora não informou quanto tempo deve durar o afastamento. Antes da pausa, Ariana ainda fará três apresentações em Chicago e dez shows na O2 Arena, em Londres, a partir de 15 de agosto.

Ariana Grande deixa musical em Londres

A cantora também desistiu de participar da nova montagem de “Sunday in the Park with George”, de Stephen Sondheim. O musical tem estreia prevista para 2027 no Barbican Centre, em Londres.

Ariana atuaria ao lado de Jonathan Bailey, seu colega de elenco nos filmes de “Wicked”. A Empire Street Productions confirmou que o espetáculo seguirá sem a cantora e afirmou que a decisão conta com a compreensão e o apoio da companhia.

Comentários sobre magreza extrema

A aparência de Ariana tem sido alvo de comentários nas redes sociais nos últimos anos. O tema voltou a repercutir após o lançamento de “Petal”, novo álbum da cantora, na sexta-feira, 31, e a divulgação do videoclipe da faixa-título.

No vídeo, Ariana interpreta uma artista que recebe críticas contraditórias sobre sua aparência e sobre a realização de procedimentos estéticos. Nas redes sociais, os fãs demonstraram preocupação com a magreza extrema e a aparência abatida da cantora.

Gente o que está acontecendo com a Ariana Grande? Ela está doente? Parece tão abatida. pic.twitter.com/obANuC6uVk — Melque Santos (@melqueemanoel) July 30, 2026