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Crise habitacional na Europa pode ser oportunidade para o Brasil, diz líder da Câmara Portuguesa

Domingos Espírito Santo Pereira Coutinho assumiu instituição com a tarefa de aprofundar a cooperação entre empresários do Brasil e de Portugal

Crise habitacional em Portugal pode ser oportunidade para o Brasil (Nit/Creative Commons)

Crise habitacional em Portugal pode ser oportunidade para o Brasil (Nit/Creative Commons)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 09h00.

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A Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil avalia que a crise habitacional em Portugal abre oportunidades para construtoras brasileiras no segmento de moradias de baixa renda. O presidente da instituição empresarial, Domingos Espírito Santo Pereira Coutinho, defende a adoção de modelos testados no Brasil, como o Minha Casa, Minha Vida. Em 2025, o comércio bilateral somou US$ 4,5 bilhões.

Portugal, assim como outros países da Europa Ocidental, vive uma agitação social marcada pela disparada dos chamados custos de vida, despesas do cotidiano da população, como aluguel, água, energia elétrica e alimentos. Nas últimas semanas, centenas de pessoas foram às ruas em Lisboa protestar contra a inflação imobiliária, em meio a uma crise habitacional no país.

A instabilidade provocada pelas manifestações acende um alerta em um momento em que a inflação portuguesa, de 3,6% ao ano, começa a se aproximar da média registrada na Zona do Euro, que é de 3,8%. Para a Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, o cenário pode ser encarado como uma oportunidade aos brasileiros, sobretudo no setor imobiliário.

O novo presidente da instituição, Domingos Espírito Santo Pereira Coutinho, assumiu o cargo há poucos meses determinado a ampliar a cooperação bilateral entre empresários das duas nações no ano em que a Câmara completa 114 anos de existência. O marco, inclusive, será celebrado no próximo mês em uma festa em São Paulo.

Investimentos no setor

Em entrevista, o executivo defende que o déficit de moradias em Portugal abre espaço para a exportação de um modelo de negócios amplamente testado pelas construtoras do Brasil: a habitação para as classes de menor poder aquisitivo.

"O Brasil tem o setor imobiliário muito desenvolvido, no 'Minha Casa, Minha Vida', por exemplo, um programa que o governo no Brasil adotou e que tem sido de fato notável. Portugal poderia muito bem explorar esse tema, a exemplo do Brasil, e trazer investimento para o setor imobiliário de mais baixa renda", diz Coutinho, que prometeu debater o assunto no próximo evento da Câmara.

Aportes milionários de bancos brasileiros já acontecem no setor imobiliário de Portugal e a maior parte dos investimentos ocorre no segmento de luxo. O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), por exemplo, colocou cerca de 160 milhões de euros em um complexo hoteleiro em Cascais, no litoral português. O empreendimento ganhou a chancela do grupo Fasano.

Domingos também cita outros movimentos brasileiros no setor em Portugal, como a Cyrela e a Gow Capital. "Temos grandes empresas brasileiras fazendo isso aí no Brasil que poderiam olhar para Portugal", diz ele.

Domingos Espírito Santo Pereira Coutinho assumiu a Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil (Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil/Divulgação)

"Corredor Atlântico"

Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal foi de 4,5 bilhões de dólares. E entre as oportunidades para aumentar esse movimento, é impossível não mencionar as que existem (e as que ainda virão) com o acordo Mercosul-União Europeia.

A Câmara Portuguesa de Comércio enxerga a aproximação dos dois blocos com entusiasmo. "Vai trazer de fato muitos benefícios aos brasileiros, às grandes empresas que estão atentas e querendo se beneficiar desse mercado. Obviamente que o inverso também se aplica, os europeus estão olhando para o grande mercado consumidor que é o Brasil, o Mercosul em particular".

É neste contexto que Portugal busca consolidar o seu papel de "Corredor Atlântico", utilizando a sua orla estratégica e a infraestrutura portuária para se firmar como a principal plataforma logística e porta de entrada da produção brasileira na Europa.

'Perguntas frequentes'

Por que ocorreram protestos em Lisboa? ＋

Centenas de pessoas protestaram em Lisboa contra a inflação imobiliária, em meio à crise habitacional e à alta dos custos de vida em Portugal. Essas despesas incluem aluguel, água, energia elétrica e alimentos.

Qual é a oportunidade para construtoras brasileiras em Portugal? ＋

Segundo Domingos Espírito Santo Pereira Coutinho, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, o déficit de moradias abre espaço para investimentos brasileiros em habitação destinada à população de menor renda. Coutinho cita o Minha Casa, Minha Vida como exemplo de modelo que Portugal poderia explorar.

Quais empresas brasileiras já investem no mercado imobiliário português? ＋

BTG Pactual, Cyrela e Gow Capital estão entre as empresas brasileiras citadas por Domingos Espírito Santo Pereira Coutinho. O BTG Pactual investiu cerca de 160 milhões de euros em um complexo hoteleiro com a chancela do grupo Fasano em Cascais.

Quanto movimentou o comércio entre Brasil e Portugal em 2025? ＋

A corrente de comércio entre Brasil e Portugal alcançou US$ 4,5 bilhões em 2025. A Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil avalia que o acordo Mercosul-União Europeia pode ampliar esse movimento.

O que significa o papel de Portugal como Corredor Atlântico? ＋

O Corredor Atlântico representa a estratégia de Portugal para usar sua localização e sua infraestrutura portuária como plataforma logística. O país busca tornar-se uma porta de entrada da produção brasileira no mercado europeu.

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