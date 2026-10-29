Token do mundo real baseado em GTA 6 tem valorização de 2.900%

Um ativo digital criado a partir de um elemento fictício de GTA 6 registrou uma alta de 2.900% na rede Solana após a exibição da criptomoeda em um trailer do jogo. Na primeira hora seguinte à publicação do vídeo, o valor total de negociação do ativo subiu de US$ 104 mil para US$ 3,18 milhões.

O token, denominado Dacity Coin, foi lançado na plataforma Pump.fun em 11 de outubro, data anterior à divulgação do trailer. A criação ocorreu após o vazamento de imagens de gameplay pelo hacker "Cyberleek", nas quais a moeda aparecia no jogo.

Após o lançamento, o ativo atingiu inicialmente US$ 1,14 milhão, caindo para US$ 144,7 mil no dia seguinte. Dados da plataforma DEX Screener indicam que 24 carteiras obtiveram ganhos superiores a US$ 10 mil cada. O maior rendimento individual registrado partiu de um investimento de US$ 1.912, que atingiu US$ 44 mil.

Hoje, a criptomoeda opera a US$ 0,0067, tendo chegado a superar os US$ 0,12 por unidade na máxima do movimento especulativo. Isso representa uma queda de 94,4%.

“O GTA 6 é o principal lançamento da indústria e, com isso, tudo o que gira em torno do jogo acaba tendo amplo potencial de reverberação e de geração de outros negócios, como foi o caso da memecoin agora”, diz Henrique Prado, sócio da desenvolvedora brasileira Thunder Games — responsável pelo jogo Wedgetail.

Onde o token apareceu?

No trailer, a inscrição “DacityCoin AudaCity” aparece na lateral de um avião durante um quadro em que um homem aciona um sinalizador na asa da aeronave.

O lançamento do GTA 6 está agendado para 19 de novembro, para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O título chega ao mercado 13 anos após o lançamento de GTA V, após passar por dois adiamentos durante o desenvolvimento. No Brasil, o preço definido para a edição padrão é de R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition custará R$ 549,90.

Em agosto, uma prévia de 27 minutos do jogo disponibilizada na Netflix registrou 31,1 milhões de visualizações completas em quatro dias, tornando-se o conteúdo mais assistido da plataforma na semana de estreia, segundo dados da empresa.

Expectativas para o jogo

Depois de 13 anos desde a estreia de GTA 5 e dois adiamentos ao longo do desenvolvimento, a Rockstar mantém o cronograma para disponibilizar o título em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

O novo game levará os jogadores de volta à icônica Vice City, agora inserida no estado fictício de Leonida. A trama será centrada nos protagonistas Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma complexa conspiração criminosa espalhada pela região.

Pré-download já tem data marcada

Com a chegada cada vez mais próxima, os jogadores já podem se preparar para instalar o game antecipadamente. A Rockstar confirmou que o pré-download será liberado em 12 de novembro, uma semana antes da estreia oficial.

A medida permitirá que os usuários baixem os arquivos com antecedência, evitando congestionamentos nos servidores e reduzindo o tempo de espera no dia do lançamento.

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