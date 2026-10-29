Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Token do mundo real baseado em GTA 6 tem valorização de 2.900%

Após o lançamento, o ativo atingiu inicialmente US$ 1,14 milhão

(GTA/Reprodução)

(GTA/Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09h48.

Priorizar nos meus resultados Google

Um ativo digital criado a partir de um elemento fictício de GTA 6 registrou uma alta de 2.900% na rede Solana após a exibição da criptomoeda em um trailer do jogo. Na primeira hora seguinte à publicação do vídeo, o valor total de negociação do ativo subiu de US$ 104 mil para US$ 3,18 milhões.

O token, denominado Dacity Coin, foi lançado na plataforma Pump.fun em 11 de outubro, data anterior à divulgação do trailer. A criação ocorreu após o vazamento de imagens de gameplay pelo hacker "Cyberleek", nas quais a moeda aparecia no jogo.

Após o lançamento, o ativo atingiu inicialmente US$ 1,14 milhão, caindo para US$ 144,7 mil no dia seguinte. Dados da plataforma DEX Screener indicam que 24 carteiras obtiveram ganhos superiores a US$ 10 mil cada. O maior rendimento individual registrado partiu de um investimento de US$ 1.912, que atingiu US$ 44 mil.

Hoje, a criptomoeda opera a US$ 0,0067, tendo chegado a superar os US$ 0,12 por unidade na máxima do movimento especulativo. Isso representa uma queda de 94,4%.

“O GTA 6 é o principal lançamento da indústria e, com isso, tudo o que gira em torno do jogo acaba tendo amplo potencial de reverberação e de geração de outros negócios, como foi o caso da memecoin agora”, diz Henrique Prado, sócio da desenvolvedora brasileira Thunder Games — responsável pelo jogo Wedgetail.

Onde o token apareceu?

No trailer, a inscrição “DacityCoin AudaCity” aparece na lateral de um avião durante um quadro em que um homem aciona um sinalizador na asa da aeronave.

O lançamento do GTA 6 está agendado para 19 de novembro, para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O título chega ao mercado 13 anos após o lançamento de GTA V, após passar por dois adiamentos durante o desenvolvimento. No Brasil, o preço definido para a edição padrão é de R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition custará R$ 549,90.

Em agosto, uma prévia de 27 minutos do jogo disponibilizada na Netflix registrou 31,1 milhões de visualizações completas em quatro dias, tornando-se o conteúdo mais assistido da plataforma na semana de estreia, segundo dados da empresa.

Expectativas para o jogo

Depois de 13 anos desde a estreia de GTA 5 e dois adiamentos ao longo do desenvolvimento, a Rockstar mantém o cronograma para disponibilizar o título em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

O novo game levará os jogadores de volta à icônica Vice City, agora inserida no estado fictício de Leonida. A trama será centrada nos protagonistas Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma complexa conspiração criminosa espalhada pela região.

Pré-download já tem data marcada

Com a chegada cada vez mais próxima, os jogadores já podem se preparar para instalar o game antecipadamente. A Rockstar confirmou que o pré-download será liberado em 12 de novembro, uma semana antes da estreia oficial.

A medida permitirá que os usuários baixem os arquivos com antecedência, evitando congestionamentos nos servidores e reduzindo o tempo de espera no dia do lançamento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Acompanhe tudo sobre:Games

Mais de Future of Money

Magnata cripto preso escreveu ao ator que o viverá em série na Netflix

Cainvest cria ferramenta que monitora pedidos de licença cripto no BC; veja quem protocolou

Bitcoin sobe com cautela em dia de decisão de juros nos EUA

Temor com computação quântica colocou um teto no preço do bitcoin, diz fundador da Stacks

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Juro do financiamento imobiliário vai subir em outros bancos? O que se sabe até agora

Esporte

Alexandre Pato vira dono de clube inglês após inspiração em videogame

Mercados

Ambev lucra R$ 4,4 bi no 3º tri com 'volta da cerveja' e anuncia recompra de R$ 2,9 bi

Brasil

Anvisa aprova 5 novas canetas para diabetes e obesidade