U2 no Brasil: confira data dos shows, local e preço dos ingressos

Na tarde desta quinta-feira, 15, o U2 anunciou uma nova turnê mundial com datas no Brasil em março de 2027. As duas apresentações em São Paulo farão parte da turnê "The Greatest Show on Earth".

Como já havia sido especulado nas redes sociais, o U2 se apresenta no estádio MorumBIS, na capital paulista, nos dias 10 e 12 de março de 2027. A turnê irá divulgar o novo álbum da banda, "Carnaval de Luz".

Quando serão os shows do U2 no Brasil?

As apresentações do U2 com a turnê "The Greatest Show on Earth" estão marcadas para os dias 10 e 12 de março de 2027.

Onde será o show do U2 no Brasil?

Os shows do U2 no Brasil acontecerão no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo, com produção da Live Nation.

Quando comprar ingressos para a 'The Greatest Show on Earth'?

Os ingressos para os shows do U2 em São Paulo serão divididos em quatro pré-vendas antes da venda geral. Sendo duas delas para assinantes do U2.com e duas para clientes do banco Santander.

Na segunda-feira, 19 de outubro, e na terça-feira, 20, acontecem as pré-vendas exclusivas do U2. Os ingressos começarão a ser vendidos online a partir das 10h no site da Ticketmaster.

Já na quarta-feira, 21 de outubro, está marcada a pré-venda para clientes do Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil, e às 11h nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.

Enquanto isso, a venda geral será aberta na quinta-feira, 22 de outubro, às 10h pela internet e às 11h nas bilheterias oficiais.

Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o parcelamento será de até quatro vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo duas meias-entradas.

Quanto custam os ingressos para o show do U2?

Os ingressos para os shows do U2 variam de preço dependendo da modalidade e setor escolhido pelo fã. Confira os preços:

Arquibancada: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira

Pista: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira

Cadeira Superior: R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira

Cadeira Inferior: R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira

Pista Premium A: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

Pista Premium B: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

Gold Circle: R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira

Red Zone: R$ 2.255,00 meia-entrada e R$ 3.000,00 inteira (valor do Ingresso + valor do pacote)

O que vem no pacote VIP?

O ingresso do pacote VIP dá direito à área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.

Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.