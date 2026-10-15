'The Chosen': 6ª temporada contará a história da crucificação de Jesus; veja o trailer oficial

A Prime Video e a 5&2 Studios divulgam nesta quinta-feira (15) o trailer oficial da 6ª temporada de The Chosen, a mais aguardada da série. Os novos episódios são dedicados à crucificação de Jesus Cristo e estreiam em 15 de novembro, segundo a produtora, em mercados como EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália e América Latina. Em julho, um teaser já havia dado um primeiro vislumbre da temporada, apresentado por Dallas Jenkins, criador da série, em uma transmissão ao vivo.

A temporada terá seis episódios, e não os oito habituais. Três chegam de uma vez no dia 15 de novembro, e um novo episódio é liberado por semana até 6 de dezembro. O desfecho segue outro caminho. O final será um lançamento de cinema independente, previsto para a primavera de 2027 no hemisfério norte.

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A trama acompanha as últimas 24 horas de Jesus, interpretado por Jonathan Roumie. O foco está no ponto de vista de quem o seguiu e de quem o condenou. Jenkins afirma que o público conhece o roteiro básico da Paixão, mas nem sempre o "porquê" da crucificação, e que a temporada foi escrita e filmada com esse objetivo. Roumie descreveu as filmagens como pesadas, humildes e sagradas.

Do crowdfunding ao fenômeno

A história da série é incomum. The Chosen teve a primeira temporada lançada em 2019, graças a uma campanha de financiamento coletivo que a tornou um dos projetos de crowdfunding mais bem-sucedidos da história. A ideia nasceu do curta "O Pastor", que serviu de laboratório criativo para Jenkins e ajudou a atrair investidores.

O modelo funcionou. As quatro primeiras temporadas foram totalmente financiadas pelos próprios fãs. A série ficou conhecida por mostrar Jesus pelos olhos de apóstolos e seguidores, e não apenas como figura central, e por se sustentar fora do circuito dos grandes estúdios.

O alcance hoje é global. São mais de 580 milhões de visualizações em 197 países, com tradução para centenas de idiomas. A série também virou fenômeno de bilheteria. Somadas as temporadas anteriores, os cinemas renderam cerca de 140 milhões de dólares no mundo.

O peso do Brasil

O Brasil é peça-chave nessa trajetória. É o segundo maior mercado da série, atrás apenas dos Estados Unidos. As temporadas 3 e 4 somaram mais de 1 milhão de ingressos no país, número comparável ao de blockbusters de Hollywood. A 5ª temporada, "A Última Ceia", também estreou nas salas brasileiras antes do streaming.

Rumo ao fim

A 6ª temporada marca a reta final da obra. O acordo com a Amazon MGM Studios inclui direitos de streaming das temporadas 1 a 5 e os direitos de cinema e streaming das duas últimas, com a crucificação na 6ª e a ressurreição na 7ª. Com isso, a série contará toda a vida de Jesus em sete temporadas.