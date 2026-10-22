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U2 no Brasil: banda anuncia data extra em SP; veja como comprar ingressos

Após esgotar ingressos em minutos, U2 anuncia show extra no Brasil em 14 de março de 2027

U2: saiba como comprar ingressos para o show da banda no Brasil (Scott Olson/Getty Images)

U2: saiba como comprar ingressos para o show da banda no Brasil (Scott Olson/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 13h26.

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A banda U2 anunciou uma data extra no Brasil para a turnê The Greatest Show on Earth. Além das apresentações marcadas para 10 e 12 de março de 2027, o grupo fará um terceiro show em 14 de março, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. O cantor Beck também participará da nova apresentação.

O anúncio ocorre após os ingressos para as duas primeiras datas se esgotarem em poucos minutos. A pré-venda para clientes Santander e a venda geral da data extra começam nesta sexta-feira, 23.

Quando começa a venda de ingressos para a data extra do U2?

A pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking acontece nesta sexta-feira, 23, das 10h às 15h. Para os demais clientes Santander, a pré-venda será das 10h às 14h.

A venda geral começa às 15h, também nesta sexta-feira. Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster.

Quando e onde será o show extra do U2?

O show extra do U2 está marcado para 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo. As outras apresentações acontecem nos dias 10 e 12 de março, no mesmo local.

A turnê The Greatest Show on Earth contará com Beck como convidado especial nas apresentações brasileiras.

Acompanhe tudo sobre:U2Shows-de-música

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