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Quando estreia 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'? Veja como comprar ingressos

Sexto filme da franquia de adaptação dos livros de Suzanne Collins chega aos cinemas em novembro

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita: filme estreia nos cinemas brasileiros em novembro. (Lionsgate/Divulgação)

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita: filme estreia nos cinemas brasileiros em novembro. (Lionsgate/Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12h03.

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Os fãs da franquia de Jogos Vorazes podem comemorar: a pré-sequência do filme, "Amanhecer na Colheita", estreia oficialmente no Brasil no dia 19 de novembro, com sessões de pré-estreia já no dia 18.

A pré-venda de ingressos para o longa no cinema já está disponível desde o dia 15 de outubro e pode ser realizada pelo site Ingressos.com. 

Esse é o sexto filme da saga de filmes, adaptação dos livros do universo de Suzanne Collins.

Confira os filmes já lançados da franquia

1. Jogos Vorazes (2012)
2. Jogos Vorazes: Em Chamas (2013)
3. Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 (2014)
4. Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (2015)
5. Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023) – Prelúdio focado na juventude do presidente Coriolanus Snow.

Agora, o público acompanha a história de Haymitch Abernathy que, aos 16 anos, participou do 2º Massacre Quaternário.

Katniss e Peeta retornam

Com a proximidade do lançamento de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", as aparições públicas do elenco aumentaram. Nesta quarta-feira, 28, Jennifer Lawrence participou de uma entrevista no podcast Call Her Daddy com Alex Cooper.

Quando questionada sobre o retorno à franquia, Jennifer disse não poder revelar spoilers sobre sua aparição no filme, mas falou sobre os bastidores de filmagem. "Foi uma loucura. Era a mesma equipe. E com o Josh e o Woody… foi muito emocionante. Eu e o Josh não íamos ao banheiro sem estarmos abraçados um ao outro", disse.

Tudo que sabemos sobre 'Amanhecer na Colheita'

Dirigido por Francis Lawrence, responsável por quase todos os longa-metragens da saga, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" adapta o livro homônimo lançado em 2025.

O elenco do filme conta com grandes nomes, como Joseph Zada, que interpretará Haymitch Abernathy; Elle Fanning, como Effie Trinket; McKenna Grace, como Maysilee Donner; Maya Hawke, como Wiress; e Ben Wang, sendo intérprete de Wyatt Callow.

No núcleo mais velho, o longa traz Ralph Fiennes como o Presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Glenn Close como Drusilla Sickle, Scot Greenan como Burdock Everdeen, Grace Ackary como Astric March, Melody Chikakane Brown como Meeney e Jefferson White como Sr. McCoy.

Assista ao trailer

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'Perguntas frequentes'

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson estão em "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita"? ＋

Sim. Jennifer Lawrence retorna como Katniss Everdeen, enquanto Josh Hutcherson volta ao papel de Peeta Mellark, mais de uma década após o lançamento de "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final".

Quando "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreia no Brasil? ＋

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreia nos cinemas brasileiros em 18 de novembro.

O que Jennifer Lawrence disse sobre o retorno à franquia Jogos Vorazes? ＋

Jennifer Lawrence afirmou, em entrevista ao podcast Call Her Daddy nesta quarta-feira, 28, que reencontrar Josh Hutcherson, Woody Harrelson e a equipe de filmagem foi emocionante. A atriz disse que não poderia revelar detalhes de sua participação no filme.

Qual é a história de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita"? ＋

A trama acompanha Haymitch Abernathy no 50º Jogos Vorazes, edição do Massacre Quaternário que seleciona o dobro de tributos. Após ser retirado do Distrito 12, Haymitch percebe que foi escolhido para fracassar, mas decide lutar contra o sistema.

Quem interpreta Haymitch, Effie e o Presidente Snow na prequela? ＋

Joseph Zada interpreta Haymitch Abernathy, Elle Fanning vive Effie Trinket e Ralph Fiennes assume o papel do Presidente Snow. O elenco também inclui Kieran Culkin como Caesar Flickerman e Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

Quem dirige "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita"? ＋

Francis Lawrence dirige "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita". Responsável por quase todos os filmes da saga, o cineasta adapta o livro homônimo lançado em 2025.

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