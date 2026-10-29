Quando estreia 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'? Veja como comprar ingressos

Os fãs da franquia de Jogos Vorazes podem comemorar: a pré-sequência do filme, "Amanhecer na Colheita", estreia oficialmente no Brasil no dia 19 de novembro, com sessões de pré-estreia já no dia 18.

A pré-venda de ingressos para o longa no cinema já está disponível desde o dia 15 de outubro e pode ser realizada pelo site Ingressos.com.

Esse é o sexto filme da saga de filmes, adaptação dos livros do universo de Suzanne Collins.

Confira os filmes já lançados da franquia

1. Jogos Vorazes (2012)

2. Jogos Vorazes: Em Chamas (2013)

3. Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 (2014)

4. Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (2015)

5. Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023) – Prelúdio focado na juventude do presidente Coriolanus Snow.

Agora, o público acompanha a história de Haymitch Abernathy que, aos 16 anos, participou do 2º Massacre Quaternário.

Katniss e Peeta retornam

Com a proximidade do lançamento de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", as aparições públicas do elenco aumentaram. Nesta quarta-feira, 28, Jennifer Lawrence participou de uma entrevista no podcast Call Her Daddy com Alex Cooper.

Quando questionada sobre o retorno à franquia, Jennifer disse não poder revelar spoilers sobre sua aparição no filme, mas falou sobre os bastidores de filmagem. "Foi uma loucura. Era a mesma equipe. E com o Josh e o Woody… foi muito emocionante. Eu e o Josh não íamos ao banheiro sem estarmos abraçados um ao outro", disse.

Tudo que sabemos sobre 'Amanhecer na Colheita'

Dirigido por Francis Lawrence, responsável por quase todos os longa-metragens da saga, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" adapta o livro homônimo lançado em 2025.

O elenco do filme conta com grandes nomes, como Joseph Zada, que interpretará Haymitch Abernathy; Elle Fanning, como Effie Trinket; McKenna Grace, como Maysilee Donner; Maya Hawke, como Wiress; e Ben Wang, sendo intérprete de Wyatt Callow.

No núcleo mais velho, o longa traz Ralph Fiennes como o Presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Glenn Close como Drusilla Sickle, Scot Greenan como Burdock Everdeen, Grace Ackary como Astric March, Melody Chikakane Brown como Meeney e Jefferson White como Sr. McCoy.

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