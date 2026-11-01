Sistema vulcânico 'oculto' por 100 milhões de anos é descoberto no Irã

Cientistas identificaram vestígios de um sistema vulcânico de aproximadamente 100 milhões de anos no noroeste do Irã. A descoberta revela um episódio até então desconhecido da atividade geológica da região e oferece novas pistas sobre o desaparecimento de um antigo oceano.

O sistema, chamado Arco Magmático Continental do Azerbaijão, esteve ativo entre 101 e 97 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Superior. Suas evidências permaneceram ocultas por processos geológicos posteriores.

A descoberta foi apresentada por uma equipe internacional liderada pela Universidade Técnica de Istambul, na Turquia, em um estudo publicado na revista científica Geoscience Frontiers.

Como os cientistas descobriram o sistema vulcânico?

Os pesquisadores analisaram rochas vulcânicas e plutônicas coletadas em diferentes pontos do noroeste do Irã. A investigação se concentrou em formações próximas à Falha de Siah Cheshmeh-Khoy-Misho-Tabriz, uma estrutura geológica da região.

Para determinar a idade e a origem das rochas, a equipe utilizou três métodos: datação de cristais de zircão, análise de isótopos de háfnio e avaliação da composição química das amostras.

Os resultados apresentaram características compatíveis com a formação de um arco magmático continental. Esse tipo de estrutura surge quando uma placa tectônica mergulha sob outra, em um processo conhecido como subducção.

Durante esse movimento, ocorre a formação de magma, que pode subir pela crosta continental e alimentar atividades vulcânicas.

Um sistema apagado por milhões de anos de mudanças geológicas

O Arco Magmático Continental do Azerbaijão permaneceu desconhecido devido a diferentes processos modificarem a paisagem ao longo do tempo.

Movimentos tectônicos deformaram as rochas, enquanto a erosão removeu parte dos materiais expostos. Outros fragmentos foram soterrados por sedimentos, dificultando sua identificação.

Além disso, um episódio posterior de atividade vulcânica, ocorrido durante o Eoceno, contribuiu para encobrir os registros mais antigos.

Segundo Ali Mohammadi, pesquisador da Universidade Técnica de Istambul e autor correspondente do estudo, a combinação de análises geológicas permitiu identificar uma estrutura que havia sido obscurecida por transformações posteriores.

O que a descoberta revela sobre o desaparecimento de um oceano?

O sistema vulcânico se formou durante um período de transformações no Oceano Neo-Tétis, que existia entre antigas massas continentais. Esse oceano desempenhou um papel importante na evolução geológica de regiões que hoje correspondem ao Mediterrâneo Oriental, ao Oriente Médio e à Ásia Ocidental.

Ao longo de milhões de anos, movimentos das placas tectônicas contribuíram para o fechamento de suas bacias oceânicas e para a reorganização dos continentes. A identificação do novo arco magmático acrescenta evidências sobre como esses processos ocorreram no noroeste do Irã.

Os pesquisadores também sugerem que a Falha de Siah Cheshmeh-Khoy-Misho-Tabriz pode representar um limite tectônico relacionado às transformações do antigo oceano.

Movimentos das placas podem explicar a origem do sistema

Segundo o estudo, a formação do arco magmático pode estar relacionada a mudanças na dinâmica de subducção das placas tectônicas.

Uma das hipóteses envolve o recuo da placa em subducção, processo no qual a região onde uma placa mergulha sob outra se desloca à medida que a placa afunda no interior da Terra. Esse movimento pode provocar a migração de arcos vulcânicos para outras áreas.

Os pesquisadores consideram que essa dinâmica pode ajudar a explicar por que o sistema identificado permaneceu ativo durante um intervalo relativamente curto, entre 101 e 97 milhões de anos atrás.

A descoberta também amplia as reconstruções geológicas da região, que anteriormente se concentravam nos arcos magmáticos de Sanandaj-Sirjan e Urumieh-Dokhtar.

Com a identificação de uma terceira estrutura, os cientistas poderão aperfeiçoar os modelos sobre a evolução tectônica do noroeste do Irã e o desaparecimento do Oceano Neo-Tétis.