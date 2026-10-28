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GTA 6: Quanto espaço o jogo vai ocupar no PS5 e Xbox? Veja o que se sabe

Exigência de armazenamento seria da versão padrão do jogo; edição Ultimate permanece sem tamanho informado.

GTA 6: jogo será lançado em novembro de 2026 (Reprodução)

GTA 6: jogo será lançado em novembro de 2026 (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09h38.

Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 09h42.

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RESUMO ＋

GTA 6 deve exigir 210 GB de armazenamento no PlayStation 5 em sua edição padrão, segundo o perfil PlayStation Game Size, e tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026. O jogo do estúdio Rockstar Games terá mundo aberto, uma região inspirada na Flórida e Lucia e Jason como protagonistas.

A instalação de GTA 6 no PlayStation 5 deve exigir 210 GB de armazenamento disponível, segundo o perfil PlayStation Game Size. A informação se refere à edição padrão do jogo.

O espaço necessário para a edição Ultimate permanece desconhecido. A Rockstar Games também não informou quanto o título ocupará nos consoles Xbox Series X e Xbox Series S.

A exigência de armazenamento acompanha a escala anunciada pelo estúdio, que apresenta o próximo Grand Theft Auto como o maior lançamento da franquia. O cenário terá uma versão de Vice City e seus arredores, com personagens controlados pelo jogo, veículos que poderão ser roubados e locais para explorar.

A proposta prevê cenários com mais detalhes e uma representação visual mais próxima da realidade em comparação aos títulos anteriores. Com a estreia digital prevista para novembro, os jogadores precisarão considerar o espaço disponível no console antes de instalar o jogo.

O que se sabe sobre GTA 6?

O novo capítulo da série chegará 13 anos após GTA 5, lançado em 2013. A produção mantém a estrutura de mundo aberto, na qual o jogador pode percorrer o mapa e realizar atividades para além das missões da história.

A trama se passa em uma região inspirada na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos cenários é Vice City, cidade baseada em Miami que apareceu no primeiro Grand Theft Auto e serviu de palco para GTA Vice City, de 2002.

Lucia e Jason serão os protagonistas. O casal tem um passado ligado ao crime e participa de ações que remetem à trajetória de Bonnie e Clyde, dupla conhecida por assaltos nos Estados Unidos.

O lançamento de GTA 6 está previsto para o dia, 19 de novembro de 2026, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

'Perguntas frequentes'

Quanto espaço GTA 6 deve ocupar no PlayStation 5? ＋

GTA 6 deve exigir 210 GB de armazenamento disponível no PlayStation 5, segundo o perfil PlayStation Game Size. A estimativa se refere à edição padrão do jogo.

Quanto espaço as edições Ultimate e de Xbox de GTA 6 devem ocupar? ＋

O tamanho da edição Ultimate de GTA 6 permanece desconhecido. O estúdio Rockstar Games também não informou o espaço necessário nos consoles Xbox Series X e Xbox Series S.

Quando GTA 6 será lançado? ＋

O lançamento de GTA 6 está previsto para 19 de novembro de 2026. O jogo terá versões para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Onde se passa GTA 6? ＋

GTA 6 se passa em uma região inspirada na Flórida, nos Estados Unidos, que inclui Vice City e seus arredores. Vice City é baseada em Miami e já apareceu em outros jogos da franquia.

Quem são os protagonistas de GTA 6? ＋

Lucia e Jason são os protagonistas de GTA 6. O casal tem um passado ligado ao crime e participa de ações que remetem à trajetória de Bonnie e Clyde.

Como será a jogabilidade de GTA 6? ＋

GTA 6 manterá a estrutura de mundo aberto, que permite percorrer o mapa e realizar atividades além das missões da história. O jogo terá personagens controlados pelo sistema, veículos que poderão ser roubados e locais para explorar.

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