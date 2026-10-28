GTA 6: Quanto espaço o jogo vai ocupar no PS5 e Xbox? Veja o que se sabe

RESUMO ＋ GTA 6 deve exigir 210 GB de armazenamento no PlayStation 5 em sua edição padrão, segundo o perfil PlayStation Game Size, e tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026. O jogo do estúdio Rockstar Games terá mundo aberto, uma região inspirada na Flórida e Lucia e Jason como protagonistas.

A instalação de GTA 6 no PlayStation 5 deve exigir 210 GB de armazenamento disponível, segundo o perfil PlayStation Game Size. A informação se refere à edição padrão do jogo.

O espaço necessário para a edição Ultimate permanece desconhecido. A Rockstar Games também não informou quanto o título ocupará nos consoles Xbox Series X e Xbox Series S.

A exigência de armazenamento acompanha a escala anunciada pelo estúdio, que apresenta o próximo Grand Theft Auto como o maior lançamento da franquia. O cenário terá uma versão de Vice City e seus arredores, com personagens controlados pelo jogo, veículos que poderão ser roubados e locais para explorar.

A proposta prevê cenários com mais detalhes e uma representação visual mais próxima da realidade em comparação aos títulos anteriores. Com a estreia digital prevista para novembro, os jogadores precisarão considerar o espaço disponível no console antes de instalar o jogo.

O que se sabe sobre GTA 6?

O novo capítulo da série chegará 13 anos após GTA 5, lançado em 2013. A produção mantém a estrutura de mundo aberto, na qual o jogador pode percorrer o mapa e realizar atividades para além das missões da história.

A trama se passa em uma região inspirada na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos cenários é Vice City, cidade baseada em Miami que apareceu no primeiro Grand Theft Auto e serviu de palco para GTA Vice City, de 2002.

Lucia e Jason serão os protagonistas. O casal tem um passado ligado ao crime e participa de ações que remetem à trajetória de Bonnie e Clyde, dupla conhecida por assaltos nos Estados Unidos.

lançamento de GTA 6 está previsto para o dia, 19 de novembro de 2026, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. está previsto para o dia, 19 de novembro de 2026, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.