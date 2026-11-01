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Bem-vindo, novembro: 20 frases para compartilhar nas redes sociais

Mensagens de esperança, carinho e motivação para compartilhar nas redes sociais ou enviar a pessoas queridas

Novembro: confira frases para celebrar a mudança no calendário e começar novembro com disposição (TheGoodBrigade/Getty Images)

Novembro: confira frases para celebrar a mudança no calendário e começar novembro com disposição (TheGoodBrigade/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 06h35.

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Novembro chega com a sensação de que o fim do ano está perto. Entre planos para as festas e tarefas que ainda precisam sair do papel, a mudança no calendário pode ser um convite para rever prioridades e reservar tempo para o que faz bem.

Para marcar esse começo, uma mensagem pode levar carinho a alguém querido ou traduzir o que você deseja para as próximas semanas. Vale compartilhar no WhatsApp, usar como legenda ou publicar nos stories.

A seguir, confira 20 frases de boas-vindas para novembro, com opções que falam de esperança, recomeços e pequenas alegrias.

Frases para receber novembro com esperança

  1. “Bem-vindo, novembro! Que seus dias tragam saúde, bons encontros e motivos para sorrir.”
  2. “Que novembro abra espaço para novas ideias e para os sonhos que ainda queremos realizar.”
  3. “Novembro chegou. Que a esperança encontre lugar nos nossos planos de todos os dias.”
  4. “Olá, novembro! Que a gente saiba reconhecer as alegrias que aparecem pelo caminho.”
  5. “Que este mês traga boas notícias e disposição para construir dias melhores.”

Mensagens de novembro para compartilhar com carinho

  1. “Bem-vindo, novembro! Que sobre tempo para estar perto de quem faz bem.”
  2. “Que novembro nos presenteie com conversas demoradas, abraços apertados e boas lembranças.”
  3. “Neste novo mês, desejo que você encontre carinho nos detalhes e apoio sempre que precisar.”
  4. “Que novembro seja feito de encontros que aquecem o coração e momentos que merecem ser guardados.”
  5. “Um novo mês começa, e meu desejo é que os próximos dias sejam generosos com você.”

Frases para começar o mês com motivação

  1. “Novembro chegou: escolha um plano, dê o primeiro passo e descubra o que pode acontecer.”
  2. “Que este mês traga coragem para começar e paciência para respeitar cada etapa.”
  3. “Bem-vindo, novembro! Ainda há tempo para aprender algo, mudar de direção e tirar uma ideia do papel.”
  4. “Que a vontade de realizar encontre espaço na agenda deste novo mês.”
  5. “Novembro convida a olhar para os próprios planos e decidir qual deles merece atenção agora.”

Mensagens para refletir sobre a reta final do ano

  1. “Bem-vindo, novembro! Que a pressa de encerrar o ano deixe espaço para aproveitar o presente.”
  2. “Que este mês ajude a reconhecer o caminho percorrido e a escolher os próximos passos.”
  3. “Novembro chegou. Que a gente celebre as conquistas e cuide do que ainda está em construção.”
  4. “Que os dias deste mês tenham espaço para os compromissos, o descanso e as surpresas boas.”
  5. “Antes de dezembro chegar, que novembro nos dê histórias que vamos gostar de lembrar.”
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