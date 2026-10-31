De 'Brooklyn Nine-Nine' a 'Friends': 10 episódios de Halloween para assistir neste sábado, 31

Episódios de Halloween: de assaltos na delegacia a uma festa com zumbis, relembre episódios que transformaram o Dia das Bruxas em parte da trama (Reprodução / Universal Television)
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Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07h27.
O Halloween rende algumas das festas mais caóticas das séries. Fantasias viram motivo de disputa, brincadeiras saem do controle e personagens aproveitam o dia 31 de outubro para revelar um lado diferente de suas personalidades.
Em "Brooklyn Nine-Nine", a data dá início a uma competição que se tornaria tradição na delegacia. Já "Friends" aposta em uma festa com fantasias e provocações, enquanto "Stranger Things" mistura a diversão das crianças com as ameaças de Hawkins.
Para entrar no clima do Dia das Bruxas, confira dez episódios ambientados no Halloween. A seleção reúne comédia, animação e suspense para diferentes tipos de maratona.
Temporada 1, episódio 6
Jake Peralta aposta que consegue roubar a medalha de Holt antes da meia-noite. O capitão aceita o desafio, e a delegacia se transforma em cenário de uma disputa que envolve distrações, planos secretos e a participação dos colegas.
O episódio inaugura os assaltos de Halloween, que ganham novas regras e competidores ao longo da série.
Onde assistir: Netflix.
Temporada 8, episódio 6
Monica e Chandler organizam uma festa à fantasia que reúne o grupo no apartamento. Entre os figurinos estão a Mulher-Gato de Monica, o coelho rosa de Chandler e o “Spud-nik” de Ross, uma mistura de batata com o satélite Sputnik.
A chegada de Ursula e de seu noivo, Eric, movimenta a história de Phoebe. Rachel, por sua vez, tenta conquistar as crianças que batem à porta em busca de doces.
Onde assistir: Netflix e HBO Max.
Temporada 2, episódio 6
Claire transforma a casa em uma atração de terror e distribui funções para a família na recepção às crianças. O plano exige uma coordenação que os Dunphy têm dificuldade para manter.
Enquanto isso, Mitchell enfrenta um constrangimento ao aparecer fantasiado no trabalho, e Gloria se irrita com comentários sobre seu sotaque.
Onde assistir: Disney+.
Temporada 2, episódio 5
Michael Scott precisa demitir um funcionário até o fim do mês e deixa a decisão para o dia da festa de Halloween. Na filial de Scranton, fantasias e decoração convivem com a ansiedade sobre quem perderá o emprego.
O contraste entre o clima festivo e a condução de Michael sustenta o humor de constrangimento. A fantasia de Jim, feita com três círculos pretos na camisa para representar um furador de papel, é um dos detalhes do episódio.
Onde assistir: Netflix, HBO Max e Prime Video.
Temporada 1, episódio 6
Ted volta à festa de Halloween no terraço na esperança de reencontrar uma mulher fantasiada de abóbora. Os dois haviam se conhecido anos antes, mas ele perdeu o contato anotado em uma embalagem de chocolate.
Enquanto Ted insiste na busca, Barney tenta convencê-lo a mudar os planos, e Robin enfrenta dificuldades para participar de um programa de casal. O episódio apresenta a história da “abóbora safada”, retomada em outras temporadas.
Onde assistir: Disney+.
Temporada 2, episódio 6
Uma festa de Halloween em Greendale sai do controle depois que o reitor serve uma comida de origem suspeita. Os convidados começam a apresentar sintomas e a atacar outras pessoas, transformando a celebração em uma história de zumbis.
Com músicas do ABBA na trilha sonora, o episódio brinca com convenções do terror e coloca a amizade de Troy e Abed no centro da ação.
Onde assistir: Netflix.
Temporada 1, episódio 6
Leonard, Sheldon, Howard e Raj vão à festa de Halloween de Penny e encontram um ambiente distante de sua rotina. As fantasias revelam os interesses do grupo, com referências à ciência e à cultura pop que exigem explicações aos demais convidados.
A presença de Kurt, ex-namorado de Penny, cria tensão para Leonard.
Onde assistir: HBO Max.
Temporada 2, episódio 6
Uma loja de fantasias recém-chegada a Sunnydale está ligada a um feitiço que transforma as pessoas nos personagens de seus figurinos. Buffy perde as habilidades de caçadora ao assumir a personalidade de uma mulher do século 18, enquanto Xander adquire conhecimentos de soldado.
A troca de identidades muda a dinâmica do grupo e obriga os amigos a lidar com novas vulnerabilidades.
Onde assistir: Disney+.
Temporada 3, episódio 5
O Halloween na Cloud 9 ganha um rumo macabro quando o corpo de Sal é encontrado dentro de uma parede da loja. A descoberta acontece em meio às fantasias e à rotina de atendimento, criando situações que misturam humor e constrangimento.
Enquanto a equipe lida com o caso, Amy e Garrett usam um aplicativo de namoro para tentar descobrir quem está interessado em Dina.
Onde assistir: Prime Video.
Temporada 2, episódio 2
Mike, Will, Dustin e Lucas saem para pedir doces com fantasias de caça-fantasmas. A chegada de Max altera a dinâmica entre os amigos, enquanto Will continua a enfrentar visões ligadas ao Mundo Invertido.
Em outra festa, Nancy e Steve entram em conflito por questões que envolvem a morte de Barb.