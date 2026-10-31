De 'Brooklyn Nine-Nine' a 'Friends': 10 episódios de Halloween para assistir neste sábado, 31

O Halloween rende algumas das festas mais caóticas das séries. Fantasias viram motivo de disputa, brincadeiras saem do controle e personagens aproveitam o dia 31 de outubro para revelar um lado diferente de suas personalidades.

Em "Brooklyn Nine-Nine", a data dá início a uma competição que se tornaria tradição na delegacia. Já "Friends" aposta em uma festa com fantasias e provocações, enquanto "Stranger Things" mistura a diversão das crianças com as ameaças de Hawkins.

Para entrar no clima do Dia das Bruxas, confira dez episódios ambientados no Halloween. A seleção reúne comédia, animação e suspense para diferentes tipos de maratona.

1. 'Brooklyn Nine-Nine' — 'Halloween'

Temporada 1, episódio 6

Jake Peralta aposta que consegue roubar a medalha de Holt antes da meia-noite. O capitão aceita o desafio, e a delegacia se transforma em cenário de uma disputa que envolve distrações, planos secretos e a participação dos colegas.

O episódio inaugura os assaltos de Halloween, que ganham novas regras e competidores ao longo da série.

Onde assistir: Netflix.

Episódio especial de Halloween de 'Brooklyn-Nine-Nine' (Reprodução)

2. 'Friends' — 'The One with the Halloween Party'

Temporada 8, episódio 6

Monica e Chandler organizam uma festa à fantasia que reúne o grupo no apartamento. Entre os figurinos estão a Mulher-Gato de Monica, o coelho rosa de Chandler e o “Spud-nik” de Ross, uma mistura de batata com o satélite Sputnik.

A chegada de Ursula e de seu noivo, Eric, movimenta a história de Phoebe. Rachel, por sua vez, tenta conquistar as crianças que batem à porta em busca de doces.

Onde assistir: Netflix e HBO Max.

Episódio especial de Halloween de 'Friends' (Reprodução / NBCU Photo Bank)

3. 'Modern Family' — 'Halloween'

Temporada 2, episódio 6

Claire transforma a casa em uma atração de terror e distribui funções para a família na recepção às crianças. O plano exige uma coordenação que os Dunphy têm dificuldade para manter.

Enquanto isso, Mitchell enfrenta um constrangimento ao aparecer fantasiado no trabalho, e Gloria se irrita com comentários sobre seu sotaque.

Onde assistir: Disney+.

Episódio especial de Halloween de 'Modern Family' (Reprodução / NBC)

4. 'The Office' — 'Halloween'

Temporada 2, episódio 5

Michael Scott precisa demitir um funcionário até o fim do mês e deixa a decisão para o dia da festa de Halloween. Na filial de Scranton, fantasias e decoração convivem com a ansiedade sobre quem perderá o emprego.

O contraste entre o clima festivo e a condução de Michael sustenta o humor de constrangimento. A fantasia de Jim, feita com três círculos pretos na camisa para representar um furador de papel, é um dos detalhes do episódio.

Onde assistir: Netflix, HBO Max e Prime Video.

Episódio especial de Halloween de 'The Office' (Reprodução )

5. 'How I Met Your Mother' — 'Slutty Pumpkin'

Temporada 1, episódio 6

Ted volta à festa de Halloween no terraço na esperança de reencontrar uma mulher fantasiada de abóbora. Os dois haviam se conhecido anos antes, mas ele perdeu o contato anotado em uma embalagem de chocolate.

Enquanto Ted insiste na busca, Barney tenta convencê-lo a mudar os planos, e Robin enfrenta dificuldades para participar de um programa de casal. O episódio apresenta a história da “abóbora safada”, retomada em outras temporadas.

Onde assistir: Disney+.

Episódio especial de Halloween de 'How I Met Your Mother' (Reprodução / CBS)

6. 'Community' — 'Epidemiology'

Temporada 2, episódio 6

Uma festa de Halloween em Greendale sai do controle depois que o reitor serve uma comida de origem suspeita. Os convidados começam a apresentar sintomas e a atacar outras pessoas, transformando a celebração em uma história de zumbis.

Com músicas do ABBA na trilha sonora, o episódio brinca com convenções do terror e coloca a amizade de Troy e Abed no centro da ação.

Onde assistir: Netflix.

Episódio especial de Halloween de 'Community' (Reprodução / Netflix)

7. 'The Big Bang Theory' — 'The Middle-Earth Paradigm'

Temporada 1, episódio 6

Leonard, Sheldon, Howard e Raj vão à festa de Halloween de Penny e encontram um ambiente distante de sua rotina. As fantasias revelam os interesses do grupo, com referências à ciência e à cultura pop que exigem explicações aos demais convidados.

A presença de Kurt, ex-namorado de Penny, cria tensão para Leonard.

Onde assistir: HBO Max.

Episódio especial de Halloween de 'The Big Bang Theory' (Reprodução )

8. 'Buffy, a Caça-Vampiros' — 'Halloween'

Temporada 2, episódio 6

Uma loja de fantasias recém-chegada a Sunnydale está ligada a um feitiço que transforma as pessoas nos personagens de seus figurinos. Buffy perde as habilidades de caçadora ao assumir a personalidade de uma mulher do século 18, enquanto Xander adquire conhecimentos de soldado.

A troca de identidades muda a dinâmica do grupo e obriga os amigos a lidar com novas vulnerabilidades.

Onde assistir: Disney+.

Episódio especial de Halloween de 'Buffy: A Caça Vampiros' (Reprodução)

9. 'Superstore' — 'Sal's Dead'

Temporada 3, episódio 5

O Halloween na Cloud 9 ganha um rumo macabro quando o corpo de Sal é encontrado dentro de uma parede da loja. A descoberta acontece em meio às fantasias e à rotina de atendimento, criando situações que misturam humor e constrangimento.

Enquanto a equipe lida com o caso, Amy e Garrett usam um aplicativo de namoro para tentar descobrir quem está interessado em Dina.

Onde assistir: Prime Video.

Episódio especial de Halloween de 'Superstore' (Reprodução )

10. 'Stranger Things' — 'Trick or Treat, Freak'

Temporada 2, episódio 2

Mike, Will, Dustin e Lucas saem para pedir doces com fantasias de caça-fantasmas. A chegada de Max altera a dinâmica entre os amigos, enquanto Will continua a enfrentar visões ligadas ao Mundo Invertido.

Em outra festa, Nancy e Steve entram em conflito por questões que envolvem a morte de Barb.