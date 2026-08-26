The Chosen: etapa final busca US$ 30 milhões para filme sobre ressurreição de Jesus

Imagem de divulgação da 6ª temporada, que estreia 15 de novembro no Prime Video
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Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12h37.
Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 12h44.
Depois de quase uma década transformando a vida de Jesus em um dos maiores fenômenos globais do entretenimento, The Chosen entrou oficialmente em sua etapa final.
A Come and See Foundation, organização sem fins lucrativos responsável por financiar a produção, a tradução e a distribuição global da série, iniciou a campanha para arrecadar US$ 30 milhões destinados ao filme que dará início à sétima e última temporada, dedicada à ressurreição de Jesus.
O movimento acontece depois de uma nova etapa de financiamento: segundo a fundação, os seis episódios da sétima temporada já estão integralmente financiados. O próximo desafio é levantar os recursos para o longa-metragem que abrirá a temporada final. A previsão é que o filme custe US$ 30 milhões e seja seguido pelos seis episódios que concluirão a história.
A campanha marca mais um capítulo de uma história que começou de maneira improvável. Criada e dirigida por Dallas Jenkins, The Chosen nasceu como um projeto independente financiado diretamente pelo público e se transformou em uma produção global, com distribuição em plataformas de streaming, lançamentos nos cinemas e uma estrutura internacional dedicada à tradução da série.
A missão da Come and See é garantir que as sete temporadas sejam produzidas, distribuídas globalmente, mantidas gratuitas e traduzidas para 600 idiomas.
A primeira temporada de The Chosen foi lançada em 2019 e chamou atenção por seu modelo de financiamento coletivo. A ideia era simples, mas ambiciosa: produzir uma série sobre Jesus com padrão cinematográfico sem depender inicialmente dos grandes estúdios de Hollywood.
O sucesso do experimento abriu caminho para uma estrutura cada vez maior. A partir das temporadas seguintes, o financiamento passou a contar com a atuação da Come and See Foundation, que mobilizou dezenas de milhares de doadores em diferentes países para viabilizar a produção e, principalmente, manter a série acessível gratuitamente em sua plataforma própria.A quinta temporada, por exemplo, foi declarada totalmente financiada em 2024 graças ao apoio de mais de 104 mil pessoas em 151 países. Já a sexta temporada alcançou o financiamento completo em 2025, com o apoio de mais de 100 mil pessoas em mais de 150 países.
Agora, o modelo chega ao seu maior desafio narrativo e financeiro: contar os acontecimentos após a crucificação.
Cada episódio da temporada final é estimado em cerca de US$ 8 milhões, segundo a campanha oficial. Os seis episódios já foram financiados; o próximo objetivo é levantar os US$ 30 milhões necessários para o filme sobre a ressurreição, que abrirá a despedida da série.
Assista aqui o ator Jonathan Roumie, que interpreta Jesus na série, falando das doações
O crescimento de The Chosen não aconteceu apenas em audiência. A série também se tornou um caso raro de internacionalização no streaming.
Em fevereiro deste ano, a produção quebrou o próprio recorde no Guinness World Records como a série de streaming com a temporada mais traduzida da história. A primeira temporada, que anteriormente havia sido reconhecida por estar disponível em 86 idiomas, alcançou 125 idiomas.
O número faz parte de um projeto ainda maior: traduzir e dublar toda a série para 600 idiomas, com o objetivo declarado pela Come and See de tornar a produção acessível a cerca de 95% da população mundial.
O trabalho envolve uma rede internacional de linguistas, tradutores, teólogos, pastores e estudiosos da Bíblia, que adaptam os diálogos não apenas linguisticamente, mas também para diferentes contextos culturais.
A dimensão do projeto acompanha o tamanho de sua audiência. A Come and See afirma que The Chosen já foi assistida por mais de 240 milhões de pessoas. Em março, a Samsung informou que a produção havia ultrapassado 308 milhões de visualizações, além de reunir 28 milhões de seguidores nas redes sociais.
O Brasil se tornou um dos mercados mais importantes para o fenômeno global. Em um país de forte tradição cristã, The Chosen conquistou uma comunidade de fãs que vai muito além do público tradicionalmente interessado em produções religiosas.
A série passou a ocupar cinemas brasileiros em lançamentos especiais, ganhou distribuição em plataformas como Prime Video e Netflix e, em 2026, também recebeu um canal exclusivo na Samsung TV Plus no Brasil.
Ao anunciar a novidade, a Samsung classificou a produção como um dos maiores fenômenos do entretenimento global e destacou justamente sua capacidade de atravessar fronteiras geográficas e religiosas.
O interesse brasileiro também acompanha uma transformação no próprio formato da produção. O que começou como uma série independente disponível gratuitamente na internet passou a combinar diferentes modelos de distribuição: aplicativo próprio, streaming por assinatura e lançamentos especiais nos cinemas.
Antes da ressurreição, porém, o público ainda verá a etapa mais dramática da história.
A sexta temporada de The Chosen, dedicada aos acontecimentos que levam à crucificação de Jesus, estreia em 15 de novembro de 2026 no Prime Video. Serão seis episódios: os três primeiros chegam simultaneamente no lançamento, e os demais serão disponibilizados semanalmente até 6 de dezembro.
O encerramento da temporada, que retrata as últimas horas e a crucificação, terá tratamento especial e será lançado como um filme nos cinemas na primavera de 2027, com distribuição da Amazon MGM Studios. A produção estará disponível internacionalmente, incluindo a América Latina e, portanto, o Brasil.
Depois, será a vez da sétima e última temporada.
A temporada final começará justamente com o filme sobre a ressurreição, que agora precisa de US$ 30 milhões para ser produzido. Na sequência, seis episódios concluirão a narrativa de The Chosen, encerrando uma jornada planejada desde o início para contar a história de Jesus em sete temporadas.
Mais do que um final de série, a campanha representa o último grande teste de um modelo que ajudou a transformar The Chosen em um caso singular na indústria audiovisual: uma produção que nasceu do financiamento direto dos fãs, construiu uma audiência global e agora busca recursos para concluir uma história que pretende chegar a centenas de milhões de pessoas em até 600 idiomas.
A pedra, como diz a nova campanha da Come and See, já está rolando. Agora, falta financiar o último grande capítulo. No site da Come and See é possível fazer a doação.