U2 no Brasil: pré-venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

U2: tudo que você precisa saber sobre a pré-venda dos shows no Brasil (Prodip Guha/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 04h01.
A banda norte-americana U2 abre nesta segunda-feira, 19 de outubro, às 10h, a pré-venda exclusiva para assinantes do U2.com que receberam um código por e-mail. Os shows serão em 10 e 12 de março de 2027, no Estádio MorumBIS, em São Paulo, com ingressos de R$ 345 a R$ 3.000 e abertura de Beck.
A pré-venda exclusiva para fãs do U2 no Brasil acontece nesta segunda-feira, 19, às 10h. Para participar, é necessário ser assinante do U2.com e ter recebido um código de pré-venda no e-mail cadastrado no site.
A banda norte-americana fará duas noites de apresentação no Brasil, nos dias 10 e 12 de março de 2027. Os shows acontecem no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.
A pré-venda de ingressos do U2 começa às 10 horas desta segunda-feira, 19 de outubro.
Para participar, é necessário ser assinante do U2.com e ter recebido um código no e-mail cadastrado.
A venda geral de ingressos para os shows do U2 no Brasil está marcada para a próxima quinta-feira, 22 de outubro, a partir das 10 horas no site da Ticketmaster e 11 horas na bilheteria oficial.
Os ingressos para os shows do U2 variam de preço dependendo da modalidade e setor escolhido pelo fã. Confira os preços:
O ingresso do pacote VIP dá direito à área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.
Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.
Os shows do U2 no Brasil estão marcados para os dias 10 e 12 de março de 2027. A apresentação da banda irá acontecer no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.
A pré-venda exclusiva começa às 10h desta segunda-feira, 19 de outubro. Para participar, o fã precisa ser assinante do U2.com e ter recebido um código de pré-venda no e-mail cadastrado.
A venda geral começa na quinta-feira, 22 de outubro, às 10h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial.
Os ingressos custam entre R$ 345, na meia-entrada da arquibancada, e R$ 3.000, no valor inteiro do pacote Red Zone. Pista, cadeiras, Pista Premium e Gold Circle têm preços intermediários, conforme o setor e a modalidade escolhidos.
O pacote Red Zone inclui acesso a uma área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco, além da possibilidade de seleção para uma visita aos bastidores. Segundo a organização, cada ingresso também contribuirá para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.
Os shows acontecerão nos dias 10 e 12 de março de 2027, no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo. O cantor Beck fará a abertura das duas apresentações.