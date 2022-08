Conheça as datas comemorativas e feriados de agosto de 2022

O mês de agosto marca o Dias dos Pais e datas comemorativas em relação à proteção da cultura e que promovem o debate em várias frentes também no campo da cidadania, como é o Dia da Literatura de Cordel, e também do Maracatu (1º), o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), dos Estudantes (11), Nacional das Artes (12), do Patrimônio Histórico Nacional (17), e o da Visibilidade Lésbica (29).

Na área da saúde, no dia 8, por exemplo, é o Dia de Controle do Colesterol, que está relacionado a doenças cardiovasculares. No dia 14, a efeméride é sobre o controle da poluição, criado nacionalmente para criar mecanismos de alerta para a contaminação crescente no ar, nas águas e na terra.

Ainda como forma de trazer luz sobre as consequências do tabagismo, o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado em 1986, e possibilita que entidades como o Instituto Nacional do Câncer (Inca) promovam discussões e alertas pelo país. As datas de agosto de 2022 selecionadas são, ao todo, 197 fatos históricos

Dias dos Pais é feriado ou ponto facultativo?

O dia 14 de agosto não é feriado e nem ponto facultativo. Comemoração extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering

1 - Publicação do resultado do primeiro censo realizado no Brasil (150 anos); Dia do Poeta de Literatura de Cordel; Dia Mundial do Aleitamento Materno; Dia Nacional do Selo - dia da emissão do primeiro selo postal brasileiro; Dia Nacional do Maracatu - instituído inicialmente por lei estadual em Pernambuco desde 1997, (motivada pela data de morte do Mestre Luís de França), foi estendido a todo o país em 2017.

2 - Nascimento da escritora chilena Isabel Allende (80 anos); Morte do pintor, escultor e gravurista lituano radicado no Brasil Lasar Segall (65 anos) - um dos primeiros artistas modernistas a expor no Brasil.

3 - Transmissão da primeira peça radiofônica O lobo, de Eugen Walter, inaugurando o radioteatro (100 anos); Dia do Capoeirista - apesar de haver polêmicas sobre a definição dessa data, ela é referenciada em sites oficiais de órgãos federais e vários estados a incluíram em seus calendários.

4 - Dia do Padre - a celebração é feita na mesma data em que é lembrado o santo padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney.

5 - Morte da atriz norte-americana Marilyn Monroe (60 anos); Dia Nacional da Saúde; Dia Internacional da Cerveja - (data móvel, na primeira sexta-feira de agosto) - comemoração internacional, que foi lançada em 2007 na cidade norte-americana de São Francisco; Dia Nacional da Vigilância Sanitária.

8 - Dia Nacional de Controle do Colesterol - data criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o acidente vascular cerebral.

9 - Fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino por Bertha Lutz (100 anos); Dia Internacional dos Povos Indígenas - comemoração mundial, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 49/214, de 23 de dezembro de 1994.

11 - Dia do Advogado; Dia do Estudante e Dia do Pendura - comemorado por estudantes brasileiros de direito, que vão aos restaurantes, se fartam a valer e, depois, mandam "pendurar" a conta; tradição que tem suas raízes no império do Brasil, época em que os advogados possuíam muita notoriedade e os proprietários de estabelecimentos alimentícios terminavam por convidar os advogados e acadêmicos de direito para comemorarem a data em seus bares e restaurantes.

12 - Thomas Edison anuncia que inventou o fonógrafo (145 anos); Dia Internacional da Juventude; Dia Nacional das Artes; Dia Nacional dos Direitos Humanos.

14 - Dia de Combate à Poluição; Dia dos Pais - (data móvel, no segundo domingo de agosto) comemoração extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering.

17 - Dia do Patrimônio Histórico Nacional - data em homenagem ao nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

19 - Dia Mundial da Fotografia; Dia Nacional do Historiador; Dia Nacional do Ciclista; Dia Mundial Humanitário.

21 - Início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla - comemorada desde 1964, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de práticas inclusivas e de respeito às diferenças, os direitos de cidadania e inclusão social de todos.

22 - Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália (80 anos); Dia do Folclore - nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra folklore (em inglês) foi inventada pelo escritor inglês William John Thoms.

24 - Dia da Infância.

25 - Dia do Soldado - a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803. Caxias é o patrono do Exército Brasileiro e ficou conhecido como "o Pacificador" após sufocar muitas rebeliões contra o Império.

26 - Dia Internacional da Igualdade Feminina - dia de aprovação da 19ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que instituiu o sufrágio feminino.

27 - Dia Nacional do Psicólogo.

28 - Dia do Avicultor.

29 - Dia Nacional de Combate ao Fumo - comemoração do Brasil, que foi instituída pela lei nº 7.488, de 11 de junho de 1986; Dia Nacional da Visibilidade; Dia Mundial Contra Testes Nucleares; Dia do Gamer.

30 - Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados; Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla.

31 - Thomas Edison patenteia seu projetor de filmes (125 anos).

