Dia de São João Maria Vianney: veja 5 frases do sacerdote que deu origem ao Dia do Padre

Nesta quinta-feira, 4, é comemorado o dia do padre, data para lembrar a importância do sacerdote supremo dentro de uma igreja. O padre é um dos membros do clero cuja missão é evangelizar, celebrar a eucaristia (missa).

Historicamente, os padres possuem muita influência dentro de uma comunidade. Na Igreja Católica, sua figura é considerada semelhante a de um "pai" (padre), que intercede por seus "filhos" (fiéis) em nome de Deus e Jesus Cristo.

Para se tornar um padre, é preciso estudar anos para receber o que é chamado de “ordenação”. Eles podem pertencer a uma ordem religiosa, como os franciscanos, vicentinos, jesuítas, entre outras.

Qual a origem do Dia de São João Maria Vianney?

O Dia do Padre é comemorado oficialmente em 4 de agosto, devido a festa de São João Maria Vianney, que é celebrado desde 1929. João Maria Vianney foi considerado um dos mais notáveis conselheiros do mundo católico em sua época. Ele nasceu em 1786 e foi canonizado pelo papa Pio XI em 1929.

João Maria Vianney faleceu no dia 4 de agosto de 1859, com 73 anos de idade. Seus restos mortais descansam em um Santuário no Vaticano que recebe a visita de cerca de 450 mil peregrinos por ano.

5 Frases de São João Maria Vianney

Se tivéssemos fé, veríamos Deus oculto no sacerdote, como a luz por trás da vidraça, como vinho misturado na água.

O sacerdote é o amor do coração de Jesus.

O sacerdote tem as chaves dos tesouros celestiais; é o procurador de Deus, é o ministrador de seus bens.

O padre não é para si. Não dá a si a absolvição. Não administra a si os sacramentos. Ele não é para si, é para vós.

Se não fosse o padre, a morte e a Paixão de Nosso Senhor de nada serviriam.

