5 doramas para maratonar no final de semana

Os doramas seguem ganhando espaço entre os assinantes das plataformas de streaming. Com histórias envolventes e temporadas mais compactas, muitas produções acabam sendo perfeitas para quem quer começar e terminar uma série ao longo do final de semana.

Entre romances emocionantes, comédias leves e tramas cheias de tensão, há opções para diferentes estilos de público. Confira cinco doramas para adicionar à lista.

Pousando no Amor (Netflix)

A série conta a história de uma empresária sul-coreana que sofre um acidente de parapente e acaba indo parar na Coreia do Norte. Lá, ela conhece um oficial do exército que decide ajudá-la a retornar para casa em segredo.

É a opção perfeita para quem quer assistir uma série leve, romântica e bem humorada nos dias de descanso.

Light Shop (Disney+)

O dorama acompanha uma misteriosa loja de luminárias frequentada por pessoas que carregam segredos e traumas ligados ao mundo espiritual. Enquanto diferentes personagens cruzam o caminho do local, eventos sobrenaturais começam a conectar suas histórias.

Para os que gostam de uma produção mais sombria, a série, baseada em uma obra do autor Kang Full, é carregada de suspense, drama e fantasia.

Vincenzo (Netflix)

A produção mostra um advogado ligado à máfia italiana que retorna à Coreia do Sul após conflitos dentro da organização criminosa. No país, ele acaba enfrentando uma poderosa empresa envolvida em corrupção. Tem ação, suspense e humor ácido, perfeito para maratonar no fim de semana.

Tudo Bem Não Ser Normal (Netflix)

A história apresenta um cuidador de pacientes psiquiátricos e uma escritora de livros infantis conhecida pelo comportamento antissocial. Aos poucos, os dois criam uma relação marcada por traumas e desafios emocionais.

O dorama chamou atenção pela estética visual e pela forma como aborda temas ligados à saúde mental e relações familiares.

Happiness (HBO Max)

A trama acompanha moradores de um condomínio que acabam isolados após o surgimento de uma doença misteriosa capaz de transformar pessoas em indivíduos violentos e descontrolados. Em meio ao caos, uma policial e um detetive tentam proteger os residentes enquanto enfrentam o medo e a desconfiança dentro do prédio.

É a escolha ideal para quem curte suspense, ação e aquela dose de crítica social.