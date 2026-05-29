5 doramas para maratonar no final de semana

Doramas: entre drama, humor e emoção, estas produções conquistaram fãs ao redor do mundo (Reprodução/Netflix)
Freelancer
Publicado em 29 de maio de 2026 às 05h55.
Os doramas seguem ganhando espaço entre os assinantes das plataformas de streaming. Com histórias envolventes e temporadas mais compactas, muitas produções acabam sendo perfeitas para quem quer começar e terminar uma série ao longo do final de semana.
Entre romances emocionantes, comédias leves e tramas cheias de tensão, há opções para diferentes estilos de público. Confira cinco doramas para adicionar à lista.
A série conta a história de uma empresária sul-coreana que sofre um acidente de parapente e acaba indo parar na Coreia do Norte. Lá, ela conhece um oficial do exército que decide ajudá-la a retornar para casa em segredo.
É a opção perfeita para quem quer assistir uma série leve, romântica e bem humorada nos dias de descanso.
O dorama acompanha uma misteriosa loja de luminárias frequentada por pessoas que carregam segredos e traumas ligados ao mundo espiritual. Enquanto diferentes personagens cruzam o caminho do local, eventos sobrenaturais começam a conectar suas histórias.
Para os que gostam de uma produção mais sombria, a série, baseada em uma obra do autor Kang Full, é carregada de suspense, drama e fantasia.
A produção mostra um advogado ligado à máfia italiana que retorna à Coreia do Sul após conflitos dentro da organização criminosa. No país, ele acaba enfrentando uma poderosa empresa envolvida em corrupção. Tem ação, suspense e humor ácido, perfeito para maratonar no fim de semana.
A história apresenta um cuidador de pacientes psiquiátricos e uma escritora de livros infantis conhecida pelo comportamento antissocial. Aos poucos, os dois criam uma relação marcada por traumas e desafios emocionais.
O dorama chamou atenção pela estética visual e pela forma como aborda temas ligados à saúde mental e relações familiares.
A trama acompanha moradores de um condomínio que acabam isolados após o surgimento de uma doença misteriosa capaz de transformar pessoas em indivíduos violentos e descontrolados. Em meio ao caos, uma policial e um detetive tentam proteger os residentes enquanto enfrentam o medo e a desconfiança dentro do prédio.
É a escolha ideal para quem curte suspense, ação e aquela dose de crítica social.