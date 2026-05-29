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5 doramas para maratonar no final de semana

Seleção traz títulos que fizeram sucesso entre o público e seguem em alta nas plataformas digitais

Doramas: entre drama, humor e emoção, estas produções conquistaram fãs ao redor do mundo (Reprodução/Netflix)

Doramas: entre drama, humor e emoção, estas produções conquistaram fãs ao redor do mundo (Reprodução/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de maio de 2026 às 05h55.

Os doramas seguem ganhando espaço entre os assinantes das plataformas de streaming. Com histórias envolventes e temporadas mais compactas, muitas produções acabam sendo perfeitas para quem quer começar e terminar uma série ao longo do final de semana.

Entre romances emocionantes, comédias leves e tramas cheias de tensão, há opções para diferentes estilos de público. Confira cinco doramas para adicionar à lista.

Pousando no Amor (Netflix)

A série conta a história de uma empresária sul-coreana que sofre um acidente de parapente e acaba indo parar na Coreia do Norte. Lá, ela conhece um oficial do exército que decide ajudá-la a retornar para casa em segredo.

É a opção perfeita para quem quer assistir uma série leve, romântica e bem humorada nos dias de descanso.

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Light Shop (Disney+)

O dorama acompanha uma misteriosa loja de luminárias frequentada por pessoas que carregam segredos e traumas ligados ao mundo espiritual. Enquanto diferentes personagens cruzam o caminho do local, eventos sobrenaturais começam a conectar suas histórias.

Para os que gostam de uma produção mais sombria, a série, baseada em uma obra do autor Kang Full, é carregada de suspense, drama e fantasia.

Vincenzo (Netflix)

A produção mostra um advogado ligado à máfia italiana que retorna à Coreia do Sul após conflitos dentro da organização criminosa. No país, ele acaba enfrentando uma poderosa empresa envolvida em corrupção. Tem ação, suspense e humor ácido, perfeito para maratonar no fim de semana.

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Tudo Bem Não Ser Normal (Netflix)

A história apresenta um cuidador de pacientes psiquiátricos e uma escritora de livros infantis conhecida pelo comportamento antissocial. Aos poucos, os dois criam uma relação marcada por traumas e desafios emocionais.

O dorama chamou atenção pela estética visual e pela forma como aborda temas ligados à saúde mental e relações familiares.

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Happiness (HBO Max)

A trama acompanha moradores de um condomínio que acabam isolados após o surgimento de uma doença misteriosa capaz de transformar pessoas em indivíduos violentos e descontrolados. Em meio ao caos, uma policial e um detetive tentam proteger os residentes enquanto enfrentam o medo e a desconfiança dentro do prédio.

É a escolha ideal para quem curte suspense, ação e aquela dose de crítica social.

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