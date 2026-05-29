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Lula sanciona criação da Universidade Federal Indígena com sede em Brasília

Nova universidade federal terá sede em Brasília e modelo multicampi com gestão compartilhada pelos povos indígenas.

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09h22.

Uma demanda do movimento indígena saiu do papel nesta quinta-feira, 28, com a sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do projeto de lei que cria a Universidade Federal Indígena (Unind). A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.

A nova instituição terá sede na capital federal e será gerida com participação direta dos povos originários. O modelo prevê ainda estrutura multicampi, com unidades distribuídas por diferentes regiões do país.

Segundo o governo, a universidade foi desenhada para ampliar o acesso de indígenas ao ensino superior, com processos seletivos adaptados às realidades culturais e linguísticas das comunidades.

Ao sancionar a lei, Lula afirmou que a iniciativa representa um avanço na inclusão dos povos indígenas nas políticas públicas de educação.

“Temos que ensinar o mundo a compreender que é possível garantir a todos aqueles que habitam o planeta os seus direitos e a sua participação”, disse o presidente.

A proposta foi construída a partir de reivindicações de lideranças indígenas e ganhou impulso após a criação do Ministério dos Povos Indígenas. De acordo com o governo, cerca de 3,5 mil pessoas, representando 236 povos de 26 estados, participaram das discussões.

O ministro dos Povos Indígenas, Luiz Eloy Terena, afirmou que a Unind será um marco na autonomia dos povos originários.

“A nova universidade federal será um espaço para a defesa de direitos e para o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas aos territórios indígenas”, disse.

A expectativa do Ministério da Educação é iniciar as atividades com 2,8 mil estudantes, 366 professores e 383 técnicos administrativos. Entre os primeiros cursos previstos estão licenciaturas, gestão educacional, saúde coletiva indígena e gestão territorial e ambiental.

A sede funcionará em um prédio adquirido pelo governo federal em Brasília. O projeto foi enviado ao Congresso em novembro do ano passado, aprovado pela Câmara em fevereiro e pelo Senado neste mês.

Para a liderança indígena Rita Potiguara, integrante do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, a criação da universidade reflete um processo de construção coletiva.

“Esta não é uma universidade pensada para os povos indígenas sem os povos indígenas. Ela nasce da escuta, do diálogo e da construção coletiva”, afirmou.

*Com O Globo

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