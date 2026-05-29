Esta marca saiu de dentro de uma fábrica de 1891 e hoje fatura R$ 2,5 bi com chocolate

O cacau enfrentou altas históricas durante os anos de 2024 e 2025. Mesmo com o cenário, a Harald, marca de chocolates e coberturas para confeitaria, fechou 2025 com faturamento de R$ 2,5 bilhões. Em cinco anos, a empresa quintuplicou seu tamanho.

“Essa combinação entre inovação, proximidade e desenvolvimento de pessoas permitiu à Harald evoluir não apenas como fabricante de ingredientes, mas como parceira estratégica do setor”, diz Sergio Tango, CEO da Harald.

Para 2026, a empresa mantém o foco em ampliação de portfólio e no crescimento da presença no food service, segmento que vem ganhando peso na estratégia da indústria de alimentos.

Qual a história da Harald?

A origem da Harald está ligada à trajetória da Neugebauer, uma das mais tradicionais fabricantes de chocolate do Brasil, fundada em 1891. “A Harald foi criada pela terceira geração da família Neugebauer”, diz Tango.

Com a expansão da operação da Neugebauer e a incorporação de tecnologias industriais ao longo do tempo, surgiu espaço para a criação de uma empresa dedicada a um nicho específico do mercado.

A Harald nasce, em 1982, com Ernesto Harald Neugebauer, com foco na produção e comercialização de coberturas fracionadas no país. Esse tipo de produto substitui a manteiga de cacau por gordura vegetal, o que reduz etapas do processo e elimina a necessidade de temperagem, tornando o uso mais prático para confeitaria profissional.

Em 2001, a empresa avança para o segmento de chocolate nobre com o lançamento da Melken, linha premium que passa a incluir barras, gotas, pó e versões para uso em diferentes aplicações culinárias.

Em 2015, a Harald passa a integrar a multinacional japonesa Fuji Oil Co. “Desde então, aceleramos investimentos em modernização industrial, automação, expansão produtiva, tecnologia, desenvolvimento de talentos e fortalecimento da estratégia comercial e de marketing, incluindo uma nova fábrica no Brasil”, afirma Tango.

Criação de comunidade

Desde a origem, a empresa estruturou sua atuação em torno da confeitaria profissional e do pequeno empreendedor. A proximidade com esse público se tornou um dos pilares de crescimento.

“Grande parte do nosso público atua no modelo ‘faça e venda’, seja como complemento de renda ou principal fonte de sustento”, diz o CEO.

Para sustentar essa base, a Harald ampliou parcerias com empresas como Bunge, Instituto Gastronômico das Américas e o projeto De Grão em Pão. O foco é treinamento e capacitação prática.

“Essa proximidade nos permite entender profundamente as necessidades desse público e desenvolver soluções que realmente façam diferença no dia a dia de quem empreende”, afirma.

Segundo a empresa, mais de 20 mil pessoas participam gratuitamente todos os anos de cursos realizados com lojas especializadas, instituições e projetos sociais. A marca também investe em conteúdo digital, influência e ações sazonais, com destaque para o período de Páscoa, quando a demanda por chocolate aumenta.

Inovação e estratégia de crescimento

O crescimento da Harald nos últimos anos combina ampliação de portfólio, inovação e reforço das marcas premium. Mesmo com a alta do cacau no mercado internacional, registrada ao longo de 2024 e 2025, a empresa afirma ter mantido competitividade e capacidade de investimento.

“A inovação teve papel central nesse crescimento”, afirma o CEO. Entre os destaques recentes estão os recheios forneáveis da marca Confeiteiro e a expansão da linha TOP, que passou a incluir versões como pistache, morango, caramelo e avelã.

Outro movimento foi a ampliação da linha Inovare, voltada ao segmento premium de coberturas, com foco em oferecer uma experiência sensorial mais próxima do chocolate tradicional em um cenário de custos mais altos da matéria-prima.

Para lidar com a volatilidade do preço do cacau, a companhia diz apostar em planejamento de longo prazo, inteligência de mercado e diversificação de portfólio. “Construímos soluções voltadas a diferentes perfis de operação, o que permite atender o mercado com flexibilidade sem abrir mão de qualidade e performance”, diz Tango.

A estratégia também inclui investimentos em eficiência industrial, automação e tecnologia, além da ampliação da presença no food service. "O food service é uma das principais avenidas de crescimento da Harald, e nosso fortalecimento nesse segmento passa pela ampliação do portfólio, expansão para novas categorias e aprofundamento da proximidade com os operadores do setor", afirma.

Para 2026, a Harald projeta expansão para novas categorias, mantendo foco em inovação, rentabilidade e crescimento sustentável.