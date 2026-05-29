Filme ‘Velhos Bandidos’, com Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine, estreia no streaming

A comédia de ação "Velhos Bandidos", estrelada por Fernanda Montenegro, chega ao catálogo do Prime Video nesta sexta-feira, 29, após levar cerca de meio milhão de espectadores aos cinemas brasileiros.

Dirigido por Cláudio Torres, conhecido por filmes como "A Mulher Invisível" e "O Homem do Futuro", o filme reúne um elenco que inclui Bruna Marquezine, Vladimir Brichta, Ary Fontoura e Lázaro Ramos.

Misturando humor, ação e um grupo de criminosos improváveis, a produção acompanha um plano de assalto que une diferentes gerações em uma mesma empreitada.

Sobre o que é 'Velhos Bandidos'?

A história acompanha Marta, interpretada por Fernanda Montenegro, e Rodolfo, vivido por Ary Fontoura, um casal de aposentados que decide colocar em prática um ambicioso assalto a banco.

Para executar o plano, eles acabam formando uma parceria forçada com Nancy e Sid, personagens de Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, dois assaltantes mais jovens.

O grupo, porém, precisa lidar com a perseguição de Oswaldo Aranha, investigador interpretado por Lázaro Ramos, que está determinado a prender os criminosos.

Segundo a sinopse divulgada pela produção, os veteranos recorrem à experiência e aos métodos da velha guarda para tentar superar os sistemas modernos de segurança enquanto se envolvem em situações cômicas durante a execução do plano.

Quem está no elenco?

Além dos protagonistas, "Velhos Bandidos" conta com participações de Vera Fischer, Reginaldo Faria, Tony Tornado, Nathalia Timberg, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira e Laila Garin.

O roteiro é assinado por Cláudio Torres em parceria com Fábio Mendes e Renan Flumian.

Quando e onde assistir a 'Velhos Bandidos'?

"Velhos Bandidos" estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 29 de maio, e pode ser assistido sem cobrança adicional pelos assinantes da plataforma.