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Filme ‘Velhos Bandidos’, com Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine, estreia no streaming

Sucesso nos cinemas brasileiros, a comédia acompanha um grupo de criminosos veteranos que planeja um último grande golpe

Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta, Ary Fontoura e Lázaro Ramos: atores fazem parte do elenco de 'Velhos Bandidos' (Conspiração/Paris Filmes/Divulgação)

Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta, Ary Fontoura e Lázaro Ramos: atores fazem parte do elenco de 'Velhos Bandidos' (Conspiração/Paris Filmes/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07h54.

A comédia de ação "Velhos Bandidos", estrelada por Fernanda Montenegro, chega ao catálogo do Prime Video nesta sexta-feira, 29, após levar cerca de meio milhão de espectadores aos cinemas brasileiros.

Dirigido por Cláudio Torres, conhecido por filmes como "A Mulher Invisível" e "O Homem do Futuro", o filme reúne um elenco que inclui Bruna Marquezine, Vladimir Brichta, Ary Fontoura e Lázaro Ramos.

Misturando humor, ação e um grupo de criminosos improváveis, a produção acompanha um plano de assalto que une diferentes gerações em uma mesma empreitada.

Sobre o que é 'Velhos Bandidos'?

A história acompanha Marta, interpretada por Fernanda Montenegro, e Rodolfo, vivido por Ary Fontoura, um casal de aposentados que decide colocar em prática um ambicioso assalto a banco.

Para executar o plano, eles acabam formando uma parceria forçada com Nancy e Sid, personagens de Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, dois assaltantes mais jovens.

O grupo, porém, precisa lidar com a perseguição de Oswaldo Aranha, investigador interpretado por Lázaro Ramos, que está determinado a prender os criminosos.

Segundo a sinopse divulgada pela produção, os veteranos recorrem à experiência e aos métodos da velha guarda para tentar superar os sistemas modernos de segurança enquanto se envolvem em situações cômicas durante a execução do plano.

Quem está no elenco?

Além dos protagonistas, "Velhos Bandidos" conta com participações de Vera Fischer, Reginaldo Faria, Tony Tornado, Nathalia Timberg, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira e Laila Garin.

O roteiro é assinado por Cláudio Torres em parceria com Fábio Mendes e Renan Flumian.

Quando e onde assistir a 'Velhos Bandidos'?

"Velhos Bandidos" estreia no Prime Video nesta sexta-feira, 29 de maio, e pode ser assistido sem cobrança adicional pelos assinantes da plataforma.

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