Dia do Capoeirista: entenda a origem da data comemorativa de 3 de agosto

Nesta quarta-feira, 3, é comemorado o dia do capoeirista, uma data para dar mais visibilidade à prática popular no Brasil. Em 2014, a Unesco conferiu à capoeira, o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade.

Em um levantamento feito pelo jornal O Globo, estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas praticam capoeira no Brasil. A prática vem ganhando cada vez mais espaço também nos países europeus, sendo realizado campeonatos mundiais por países fora.

O que é capoeira?

A capoeira é um dos elementos da cultura do Nordeste introduzidos pelos povos negros escravizados. Trata-se de uma dança e luta ritmada, cujo os movimentos realizados durante uma roda são acompanhados pelo som do berimbau, cantos e palmas. Essa expressão cultural é preservada e perpassada através dos mestres de capoeira.

Qual a origem da Capoeira?

A capoeira tem origem no período de escravidão no Brasil. Os negros trabalhavam nas fazendas de engenho onde eram submetidos a condições desumanas, trabalho forçado e diversas agressões por parte dos donos.

Com o objetivo de enfrentar os senhores e conseguir a tão sonhada liberdade, os negros usavam a prática para lutar contra eles, sem o uso de armas. A população negra começou a desenvolver golpes e agilidade corporal que a partir daí iniciaria a prática da capoeira.

Qual a origem do dia do capoeirista?

A escolha do 3 de agosto para celebrar o Dia do Capoeirista decorre da Lei nº 4.649, de 7 1985, do governo do estado de São Paulo, que instituiu oficialmente esta data como comemoração a todos os capoeiristas. No entanto, em nível nacional, ainda não existe uma lei que oficialize o Dia do Capoeirista no Brasil.

