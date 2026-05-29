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Morre Pedro Ortaça, cantor e compositor tradicional Gaúcho

Artista de 83 anos estava internado em Ijuí e era o último Tronco Missioneiro

Pedro Ortaça: cantor era natural de São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul ( Edegar Cavalheiro/ Secretária da Cultura do RS/ Divulgação)

Pedro Ortaça: cantor era natural de São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul ( Edegar Cavalheiro/ Secretária da Cultura do RS/ Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08h56.

O cantor e compositor Pedro Ortaça morreu nesta sexta-feira, 29, aos 83 anos. Ele estava internado no Hospital de Clínicas de Ijuí, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Natural de São Luiz Gonzaga, Ortaça era um dos nomes da música regional gaúcha.

Segundo familiares, Ortaça passou por uma cirurgia na quinta-feira, 28, e foi transferido para a unidade de terapia intensiva. Ele sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu na madrugada desta sexta-feira.

A filha do artista, Marianita Ortaça, publicou uma mensagem nas redes sociais. “Ele sempre será o exemplo mais lindo de resiliência, coragem, força. Gratidão meu pai”, escreveu.

A cerimônia de despedida ocorrerá em Ijuí, mas o horário e o local do velório não foram divulgados.

Último Tronco Missioneiro

Ortaça era identificado como o último Tronco Missioneiro. O grupo também incluía os compositores Noel Guarany, Cenair Maicá e Jayme Caetano Braun. Os artistas ficaram conhecidos por criar uma identidade da música regional com críticas sociais e valorização da história do Rio Grande do Sul.

Entre as composições de Pedro Ortaça estão “Timbre de Galo” e “Bailanta do Tibúrcio”. A última canção lançada por ele foi “Pena Guarany”, em parceria com o filho Gabriel Ortaça.

Em 2025, Ortaça recebeu o título de doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Pampa.

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