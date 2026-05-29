On firma 1ª parceria com assessoria de corrida e escolhe a The Simple Run, do Rio de Janeiro

A On, marca suíça de artigos esportivos, anunciou nesta sexta-feira, 29, uma parceria com o The Simple RunClub, assessoria e clube de corrida da The Simple Gym, rede de academias do Rio de Janeiro.

É a primeira colaboração da On com uma assessoria de corrida no Brasil e reforça a presença da companhia na capital fluminense.

A The Simple Gym tem unidades em Botafogo, Gávea, Barra da Tijuca e Ipanema, reunindo uma comunidade voltada a bem-estar, movimento e performance.

A parceria com a On busca apoiar os corredores do clube com experiências e iniciativas voltadas aos membros.

O que inclui a parceria

Como parte da colaboração, a On desenvolveu uma camiseta exclusiva que representa a união entre as marcas e a comunidade formada em torno do projeto.

A iniciativa inclui ainda um evento de lançamento, no The Simple RunClub, na Lagoa, no Rio de Janeiro, com programação voltada ao universo da corrida.

A experiência contou com entrega de prêmios a atletas, demonstração de dois modelos da marca — o Cloudmonster 3, voltado a performance e amortecimento, e o Cloudboom Volt, desenhado para estímulos mais intensos — e um "After Run DJ Set" para o pós-treino.

“Essa parceria reforça ainda mais a presença da On no Rio de Janeiro, uma cidade que vibra e respira movimento. Estar ao lado do The Simple RunClub nos conecta diretamente com uma comunidade que, assim como nós, é apaixonada por esporte”, afirma Alexandre Martinez, diretor de marketing da On Brasil.

Para Gabriel e Gustavo Rodrigues, irmãos e fundadores da The Simple Gym e do The Simple RunClub, a parceria reforça o caminho estratégico construído ao longo de quase dois anos de operação.

“Ter a On como parceira representa um marco muito importante para a assessoria e clube de corrida. É uma marca que hoje dita movimentos importantes dentro do universo global de running e lifestyle, então essa conexão valida muito da visão que construímos desde o início: transformar a corrida em uma experiência de comunidade, cultura e bem-estar”, diz Gustavo.

Segundo as empresas, há afinidade entre os dois posicionamentos: a ideia de que o esporte hoje vai além da performance, conectando-se a experiência, design, pertencimento e estilo de vida.

“Nossa visão nunca foi ser apenas uma assessoria de corrida tradicional, mas sim desenvolver um ecossistema de wellness, comunidade e lifestyle com potencial de expansão física, cultural e digital.

Ter uma marca global como a On ao nosso lado acelera essa construção de posicionamento e abre novas possibilidades de crescimento, ativações proprietárias, novos formatos de experiência e conexões estratégicas para o futuro do negócio”, finaliza Gabriel Rodrigues.