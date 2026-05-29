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On firma 1ª parceria com assessoria de corrida e escolhe a The Simple Run, do Rio de Janeiro

A marca suíça de artigos esportivos se une ao The Simple RunClub, clube de corrida da The Simple Gym, em colaboração inédita no país

André Lopes
André Lopes

Editor

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09h30.

Última atualização em 29 de maio de 2026 às 09h33.

A On, marca suíça de artigos esportivos, anunciou nesta sexta-feira, 29, uma parceria com o The Simple RunClub, assessoria e clube de corrida da The Simple Gym, rede de academias do Rio de Janeiro.

É a primeira colaboração da On com uma assessoria de corrida no Brasil e reforça a presença da companhia na capital fluminense.

A The Simple Gym tem unidades em Botafogo, Gávea, Barra da Tijuca e Ipanema, reunindo uma comunidade voltada a bem-estar, movimento e performance.

A parceria com a On busca apoiar os corredores do clube com experiências e iniciativas voltadas aos membros.

O que inclui a parceria

Como parte da colaboração, a On desenvolveu uma camiseta exclusiva que representa a união entre as marcas e a comunidade formada em torno do projeto.

A iniciativa inclui ainda um evento de lançamento, no The Simple RunClub, na Lagoa, no Rio de Janeiro, com programação voltada ao universo da corrida.

A experiência contou com entrega de prêmios a atletas, demonstração de dois modelos da marca — o Cloudmonster 3, voltado a performance e amortecimento, e o Cloudboom Volt, desenhado para estímulos mais intensos — e um "After Run DJ Set" para o pós-treino.

“Essa parceria reforça ainda mais a presença da On no Rio de Janeiro, uma cidade que vibra e respira movimento. Estar ao lado do The Simple RunClub nos conecta diretamente com uma comunidade que, assim como nós, é apaixonada por esporte”, afirma Alexandre Martinez, diretor de marketing da On Brasil.

Para Gabriel e Gustavo Rodrigues, irmãos e fundadores da The Simple Gym e do The Simple RunClub, a parceria reforça o caminho estratégico construído ao longo de quase dois anos de operação.

“Ter a On como parceira representa um marco muito importante para a assessoria e clube de corrida. É uma marca que hoje dita movimentos importantes dentro do universo global de running e lifestyle, então essa conexão valida muito da visão que construímos desde o início: transformar a corrida em uma experiência de comunidade, cultura e bem-estar”, diz Gustavo.

Segundo as empresas, há afinidade entre os dois posicionamentos: a ideia de que o esporte hoje vai além da performance, conectando-se a experiência, design, pertencimento e estilo de vida.

“Nossa visão nunca foi ser apenas uma assessoria de corrida tradicional, mas sim desenvolver um ecossistema de wellness, comunidade e lifestyle com potencial de expansão física, cultural e digital.

Ter uma marca global como a On ao nosso lado acelera essa construção de posicionamento e abre novas possibilidades de crescimento, ativações proprietárias, novos formatos de experiência e conexões estratégicas para o futuro do negócio”, finaliza Gabriel Rodrigues.

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