Mark Zuckerberg perde US$ 3 bilhões de sua fortuna e cai no ranking dos mais ricos do mundo

O CEO da Meta, antigo Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu US$ 3,1 bilhões de sua fortuna, após a sua empresa divulgar a primeira queda de faturamento da história no segundo trimestre de 2022.

O lucro líquido da Meta caiu 36% na comparação anual, passando de US$ 10,39 bilhões em 2021 para US$ 6,68 bilhões em 2022. No semestre, o lucro líquido diminuiu 28,8%, passando de US$ 19,89 bilhões em 2021 para US$ 14,15 bilhões em 2022.

Após perder essa bolada, o bilionário ocupa o 19ª lugar no ranking de pessoas mais ricas do mundo, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Em maio, Mark elevou o valor da sua fortuna após resultado positivo do primeiro trimestre da Meta. Eles ganhou seis posições e estava na 12º lugar.

O fundado do Facebook chegou a ter fortuna avaliada em US$ 142 bilhões em setembro de 2021. Em fevereiro, Mark perdeu US$ 31 bilhões em um dia. Considerando todo o ano de 2022, o bilionário perdeu US$ 65,6 bilhões de todo seu capital, sendo a maior perda entre os outros 20 mais ricos do mundo.

Zuckerberg, porém, não é o único bilionário que perdeu dinheiro este ano. Segundo levantamento da Forbes, oito da lista dos mais ricos do mundo da revista somaram perdas de US$ 272 bilhões este ano.

Confira quem são cinco bilionários mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg:

Elon Musk: US$ 248 bilhões Jeff Bezos: US$ 146 bilhões Bernard Arnault: US$ 143 bilhões Bill Gates: US$ 116 bilhões Gautam Adani: R$ 116 bilhões

