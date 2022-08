Dia Nacional da Saúde: conheça a origem da data que homenageia o médico Oswaldo Cruz

Nesta sexta-feira, 5, é celebrado o Dia Nacional da Saúde, data que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável.

Ela foi oficializada e inserida no calendário brasileiro em 8 de Novembro de 1967, após aprovação do Decreto de Lei nº 5.352 do Ministério da Saúde. Apesar da data ser comemorada esse dia no Brasil, internacionalmente é celebrada no dia 7 de abril.

Qual a origem do Dia Nacional da Saúde?

A escolha do dia 5 de agosto é para homenagear o médico Oswaldo da Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872.

Quem foi Oswaldo da Cruz?

Oswaldo da Cruz foi um importante personagem da história do combate a epidemias que surgiram no Brasil no início do século XX. Ele se formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892 e publicou, antes de concluir o curso, dois artigos sobre microbiologia.

Sua primeira contribuição significativa de com a saúde pública foi em 1894 no Vale do Paraíba. A região era atingida por uma epidemia de cólera, ele então iniciou uma análise de amostras obtidas na água do local e concluiu que havia presença da bactéria.

Sua luta contra as doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia na Alemanha. Ele morreu em 1917 com apenas 44 anos.

Frases para o Dia Nacional da Saúde

A saúde não é um estado da matéria e sim do espírito.

A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade..." (Gonzaguinha)

A saúde é o resultado não só de nossos atos como também de nossos pensamentos...

“A saúde é o nosso maior bem, por isso cuide dela. Você pode ter tempo, dinheiro e oportunidades, mas sem saúde você não desfrutará a plenitude da vida.”

“Seus hábitos impactam positivamente ou negativamente sua saúde, por isso seja responsável.”

