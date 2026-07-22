Como 'The Mandalorian' se encaixa na cronologia de 'Star Wars'?

'The Mandalorian': a produção do Disney+ ocupa um dos períodos mais importantes da saga e amplia a história da galáxia após "O Retorno de Jedi" (Reprodução / Lucasfilm)
Freelancer
Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h07.
A galáxia de "Star Wars" cresceu muito além dos nove episódios principais, e "The Mandalorian" ocupa uma posição central nessa expansão. A série acompanha Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, em um momento de reconstrução política, apresenta novos conflitos e ajuda a preencher uma das maiores lacunas da cronologia da franquia.
"The Mandalorian" se passa cerca de cinco anos após os acontecimentos de "Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi". O Imperador Palpatine foi derrotado, a segunda Estrela da Morte foi destruída e o Império Galáctico perdeu seu controle sobre a galáxia.
Nesse período, a Nova República trabalha para restabelecer a ordem, enquanto remanescentes imperiais continuam espalhados por diferentes sistemas. É nesse cenário que Din Djarin atua como caçador de recompensas, até cruzar o caminho de Grogu, personagem que transforma completamente sua jornada.
Em relação aos filmes e séries, a ordem dos principais acontecimentos fica assim:
"The Mandalorian" deu origem a uma nova fase das produções em live-action de "Star Wars". Diversos personagens apresentados ou retomados na série passaram a integrar histórias paralelas que compartilham o mesmo período da cronologia.
É o caso de "O Livro de Boba Fett", que amplia a trajetória do lendário caçador de recompensas, e de "Ahsoka", centrada na ex-Jedi apresentada em "Star Wars: A Guerra dos Clones". As produções dividem acontecimentos e personagens, formando uma narrativa contínua que deve culminar no filme dirigido por Dave Filoni.
A produção mostra uma galáxia em transição. O Império já não domina os sistemas, mas ainda mantém grupos organizados, líderes militares e projetos secretos. Ao mesmo tempo, a Nova República enfrenta dificuldades para consolidar sua autoridade em regiões distantes.
Esse contexto ajuda a explicar como antigas forças imperiais sobreviveram por anos e oferece pistas para a ascensão da Primeira Ordem, organização que aparece décadas depois na trilogia iniciada por "O Despertar da Força".
Grogu rapidamente se tornou o personagem mais popular da série e passou a ocupar um papel importante na cronologia da franquia. Sua ligação com a Força desperta o interesse de antigos oficiais imperiais e de mestres Jedi, conectando "The Mandalorian" a elementos apresentados tanto na trilogia clássica quanto nas produções mais recentes.
A relação entre Grogu e Din Djarin também amplia o conceito de família encontrado em "Star Wars", trazendo uma história centrada em lealdade, proteção e pertencimento.
"The Mandalorian" funciona como um elo entre diferentes gerações da saga. A série expande o período posterior à queda do Império, desenvolve personagens que ganharam destaque em outras produções e prepara acontecimentos que influenciam o futuro da galáxia.