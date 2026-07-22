Como 'The Mandalorian' se encaixa na cronologia de 'Star Wars'?

A galáxia de "Star Wars" cresceu muito além dos nove episódios principais, e "The Mandalorian" ocupa uma posição central nessa expansão. A série acompanha Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, em um momento de reconstrução política, apresenta novos conflitos e ajuda a preencher uma das maiores lacunas da cronologia da franquia.

Quando se passa a série?

"The Mandalorian" se passa cerca de cinco anos após os acontecimentos de "Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi". O Imperador Palpatine foi derrotado, a segunda Estrela da Morte foi destruída e o Império Galáctico perdeu seu controle sobre a galáxia.

Nesse período, a Nova República trabalha para restabelecer a ordem, enquanto remanescentes imperiais continuam espalhados por diferentes sistemas. É nesse cenário que Din Djarin atua como caçador de recompensas, até cruzar o caminho de Grogu, personagem que transforma completamente sua jornada.

A posição de 'The Mandalorian' na cronologia de 'Star Wars'

Em relação aos filmes e séries, a ordem dos principais acontecimentos fica assim:

"The Acolyte" (2024)

(2024) "Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma" (1999)

(1999) "Star Wars Episodio II: Ataque dos Clones" (2002)

(2002) "Star Wars: Histórias dos Jedi" (2022)

(2022) "Star Wars: A Guerra dos Clones" (2008)

(2008) "The Clone Wars" (2008 - 2020)

(2008 - 2020) "Stars Wars Episódio III: A Vingança dos Sith" (2005)

(2005) "Maul: Lorde das Sombras" (2026)

(2026) "The Bad Batch" (2021 - Atual)

(2021 - Atual) "Star Wars: Histórias do Submundo" (2025)

(2025) "Star Wars: Histórias do Império" (2024)

(2024) "Han Solo: Uma História Star Wars " (2018)

" (2018) "Obi-Wan Kenobi" (2022)

(2022) "Star Wars Rebels" (2014 - 2018)

(2014 - 2018) "Andor" (2022 - 2025)

(2022 - 2025) "Rogue One: Uma História Star Wars" (2016)

(2016) "Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança" (1977)

(1977) "Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca" (1980)

(1980) "Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi" (1983)

(1983) " The Mandalorian " - 1ª e 2ª Temporadas (2019 - 2023)

" - 1ª e 2ª Temporadas (2019 - 2023) " O Livro de Boba Fett " (2021)

" (2021) "The Mandalorian " - 3ª Temporada (2019 - 2023)

" - 3ª Temporada (2019 - 2023) "Ahsoka" (2023 - Atual)

(2023 - Atual) "O Mandaloriano e Grogu" - (2026)

(2026) "Star Wars: A Resistência" - (2018 - 2020)

- (2018 - 2020) "Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força" - (2015)

- (2015) "Star Wars: Episódios VIII: Os Últimos Jedi" - (2017)

- (2017) "Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker" - (2019)

A conexão com outras séries

"The Mandalorian" deu origem a uma nova fase das produções em live-action de "Star Wars". Diversos personagens apresentados ou retomados na série passaram a integrar histórias paralelas que compartilham o mesmo período da cronologia.

É o caso de "O Livro de Boba Fett", que amplia a trajetória do lendário caçador de recompensas, e de "Ahsoka", centrada na ex-Jedi apresentada em "Star Wars: A Guerra dos Clones". As produções dividem acontecimentos e personagens, formando uma narrativa contínua que deve culminar no filme dirigido por Dave Filoni.

O que a série revela sobre a galáxia?

A produção mostra uma galáxia em transição. O Império já não domina os sistemas, mas ainda mantém grupos organizados, líderes militares e projetos secretos. Ao mesmo tempo, a Nova República enfrenta dificuldades para consolidar sua autoridade em regiões distantes.

Esse contexto ajuda a explicar como antigas forças imperiais sobreviveram por anos e oferece pistas para a ascensão da Primeira Ordem, organização que aparece décadas depois na trilogia iniciada por "O Despertar da Força".

O papel de Grogu na história

Grogu rapidamente se tornou o personagem mais popular da série e passou a ocupar um papel importante na cronologia da franquia. Sua ligação com a Força desperta o interesse de antigos oficiais imperiais e de mestres Jedi, conectando "The Mandalorian" a elementos apresentados tanto na trilogia clássica quanto nas produções mais recentes.

A relação entre Grogu e Din Djarin também amplia o conceito de família encontrado em "Star Wars", trazendo uma história centrada em lealdade, proteção e pertencimento.

Uma peça-chave do universo de 'Star Wars'

"The Mandalorian" funciona como um elo entre diferentes gerações da saga. A série expande o período posterior à queda do Império, desenvolve personagens que ganharam destaque em outras produções e prepara acontecimentos que influenciam o futuro da galáxia.