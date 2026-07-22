Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Como 'The Mandalorian' se encaixa na cronologia de 'Star Wars'?

A série protagonizada por Din Djarin acontece após a queda do Império e prepara o terreno para uma nova fase da franquia

'The Mandalorian': a produção do Disney+ ocupa um dos períodos mais importantes da saga e amplia a história da galáxia após "O Retorno de Jedi" (Reprodução / Lucasfilm)

'The Mandalorian': a produção do Disney+ ocupa um dos períodos mais importantes da saga e amplia a história da galáxia após "O Retorno de Jedi" (Reprodução / Lucasfilm)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h07.

Tudo sobreStar Wars
Saiba mais

A galáxia de "Star Wars" cresceu muito além dos nove episódios principais, e "The Mandalorian" ocupa uma posição central nessa expansão. A série acompanha Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, em um momento de reconstrução política, apresenta novos conflitos e ajuda a preencher uma das maiores lacunas da cronologia da franquia.

Quando se passa a série?

"The Mandalorian" se passa cerca de cinco anos após os acontecimentos de "Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi". O Imperador Palpatine foi derrotado, a segunda Estrela da Morte foi destruída e o Império Galáctico perdeu seu controle sobre a galáxia.

Nesse período, a Nova República trabalha para restabelecer a ordem, enquanto remanescentes imperiais continuam espalhados por diferentes sistemas. É nesse cenário que Din Djarin atua como caçador de recompensas, até cruzar o caminho de Grogu, personagem que transforma completamente sua jornada.

A posição de 'The Mandalorian' na cronologia de 'Star Wars'

Em relação aos filmes e séries, a ordem dos principais acontecimentos fica assim:

  • "The Acolyte" (2024)
  • "Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma" (1999)
  • "Star Wars Episodio II: Ataque dos Clones" (2002)
  • "Star Wars: Histórias dos Jedi" (2022)
  • "Star Wars: A Guerra dos Clones" (2008)
  • "The Clone Wars" (2008 - 2020)
  • "Stars Wars Episódio III: A Vingança dos Sith" (2005)
  • "Maul: Lorde das Sombras" (2026)
  • "The Bad Batch" (2021 - Atual)
  • "Star Wars: Histórias do Submundo" (2025)
  • "Star Wars: Histórias do Império" (2024)
  • "Han Solo: Uma História Star Wars" (2018)
  • "Obi-Wan Kenobi" (2022)
  • "Star Wars Rebels" (2014 - 2018)
  • "Andor" (2022 - 2025)
  • "Rogue One: Uma História Star Wars" (2016)
  • "Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança" (1977)
  • "Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca" (1980)
  • "Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi" (1983)
  • "The Mandalorian" - 1ª e 2ª Temporadas (2019 - 2023)
  • "O Livro de Boba Fett" (2021)
  • "The Mandalorian" - 3ª Temporada (2019 - 2023)
  • "Ahsoka" (2023 - Atual)
  • "O Mandaloriano e Grogu" - (2026)
  • "Star Wars: A Resistência" - (2018 - 2020)
  • "Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força" - (2015)
  • "Star Wars: Episódios VIII: Os Últimos Jedi" - (2017)
  • "Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker" - (2019)

A conexão com outras séries

"The Mandalorian" deu origem a uma nova fase das produções em live-action de "Star Wars". Diversos personagens apresentados ou retomados na série passaram a integrar histórias paralelas que compartilham o mesmo período da cronologia.

É o caso de "O Livro de Boba Fett", que amplia a trajetória do lendário caçador de recompensas, e de "Ahsoka", centrada na ex-Jedi apresentada em "Star Wars: A Guerra dos Clones". As produções dividem acontecimentos e personagens, formando uma narrativa contínua que deve culminar no filme dirigido por Dave Filoni.

O que a série revela sobre a galáxia?

A produção mostra uma galáxia em transição. O Império já não domina os sistemas, mas ainda mantém grupos organizados, líderes militares e projetos secretos. Ao mesmo tempo, a Nova República enfrenta dificuldades para consolidar sua autoridade em regiões distantes.

Esse contexto ajuda a explicar como antigas forças imperiais sobreviveram por anos e oferece pistas para a ascensão da Primeira Ordem, organização que aparece décadas depois na trilogia iniciada por "O Despertar da Força".

O papel de Grogu na história

Grogu rapidamente se tornou o personagem mais popular da série e passou a ocupar um papel importante na cronologia da franquia. Sua ligação com a Força desperta o interesse de antigos oficiais imperiais e de mestres Jedi, conectando "The Mandalorian" a elementos apresentados tanto na trilogia clássica quanto nas produções mais recentes.

A relação entre Grogu e Din Djarin também amplia o conceito de família encontrado em "Star Wars", trazendo uma história centrada em lealdade, proteção e pertencimento.

Uma peça-chave do universo de 'Star Wars'

"The Mandalorian" funciona como um elo entre diferentes gerações da saga. A série expande o período posterior à queda do Império, desenvolve personagens que ganharam destaque em outras produções e prepara acontecimentos que influenciam o futuro da galáxia.

Acompanhe tudo sobre:Star WarsThe MandalorianDisneySéries

Mais de Pop

'Mestres do Universo', live-action de He-Man, chega ao streaming; veja onde assistir

Jão deixa surpresa escondida no Google para os fãs; veja como encontrar

Elon Musk promete filme de 'A Odisseia' feito por IA até o fim do ano

Música inédita de Marília Mendonça é lançada no aniversário da cantora; confira

Mais na Exame

Esporte

Itália admite abrir exceção financeira para contratar Pep Guardiola

Casual

Mocotó investe R$ 3 milhões em nova unidade com menu inédito

Líderes Extraordinários

O dinheiro chega antes da maturidade financeira

ESG

Empresas economizaram até US$ 94 bilhões com ações de descarbonização