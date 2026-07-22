Reddit avalia bloquear IA do Google, e ações despencam 9%; entenda o impasse

O Reddit discute cortar o acesso do Google ao seu conteúdo para uso em inteligência artificial (IA), segundo o Wall Street Journal. A notícia derrubou as ações da empresa nesta quarta-feira, 22. Às 14h, no horário de Brasília, os papéis caíam cerca de 9%.

O fórum online e a gigante de buscas fecharam, em 2024, um acordo que permite ao Google treinar seus modelos de IA com o conteúdo da plataforma, avaliado em cerca de US$ 60 milhões por ano.

O contrato está perto do fim, e é na negociação da renovação que a hipótese de fechar a torneira entrou na mesa.

Por que o Reddit reconsidera?

O motivo é o desvio de tráfego. Os resumos gerados por IA no topo do buscador respondem às perguntas na própria página de resultados, reduzindo os cliques — inclusive nos links do Reddit, uma das fontes mais citadas nessas respostas. O risco não é novo: o Wells Fargo já havia alertado que as mudanças no comportamento de busca seriam permanentes.

O dilema é do setor. Segundo o Wall Street Journal, Reuters, Politico, The Economist, USA Today e People também reavaliam suas relações com o Google. "Estamos certamente olhando as compensações econômicas entre busca e resumos de IA", afirmou o presidente da Reuters, citado pela reportagem.

Procurado pelo jornal, o Google afirmou que sua IA envia "bilhões de cliques para a web toda semana" e que oferece controles para os donos de sites gerenciarem seu conteúdo.

O peso do licenciamento

A decisão não é simples. O licenciamento de dados virou um dos motores financeiros do Reddit — a empresa mantém acordo semelhante com a OpenAI, e o negócio ajudou a superar as projeções de resultado no último trimestre. Cortar o Google significaria trocar receita por tráfego.

Do outro lado, o conteúdo do Reddit é matéria-prima valiosa: conversas humanas autênticas, em volume, sobre praticamente qualquer assunto — o tipo de material que os modelos de IA mais precisam e que ficou escasso na web aberta. As ações do Reddit acumulam queda de cerca de 27% no ano.