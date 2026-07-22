Música inédita de Marília Mendonça é lançada no aniversário da cantora; confira

Quase cinco anos após a morte da cantora, a voz de Marília Mendonça voltou a emocionar milhões de brasileiros. A inédita "A Maior de Todos os Tempos" chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira, 22, data em que a artista completaria 31 anos.

Lançamento no aniversário de Marília

A escolha da data tornou o lançamento ainda mais simbólico. A equipe responsável pelo legado da cantora apresentou a faixa como uma homenagem ao aniversário de Marília, mantendo vivo um repertório que continua conquistando novas gerações. O projeto faz parte da série de materiais inéditos deixados pela artista antes de sua morte, em novembro de 2021.

Segundo informações divulgadas pela equipe da cantora, Marília deixou um amplo acervo de gravações, o que permite que novos projetos sejam lançados ao longo dos próximos anos, sempre com autorização da família e dos responsáveis por sua obra.

Fãs transformam lançamento em homenagem

Após a estreia, a música passou a repercutir nas redes sociais. Fãs compartilharam homenagens pelo aniversário de Marília Mendonça e comentaram o lançamento da faixa inédita.

Eu não seria quem sou hoje se não fosse Marília.

Que privilégio nosso ter tido você, Marília. Que azar do destino você ter sido arrancada de nós.

Sua partida continua sendo a maior dor que já senti, e vai ser até o fim da minha vida. — julia 🥃 (@julia_gstos) July 22, 2026

Cantora morreu em 2021

Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021, em Caratinga, Minas Gerais. A cantora foi uma das principais responsáveis por transformar o sertanejo na última década.

Com letras que abordavam relacionamentos, superação e cotidiano, conquistou milhões de fãs e se tornou referência para uma nova geração de artistas. Ao longo da carreira, acumulou sucessos como "Infiel", "Eu Sei de Cor", "Todo Mundo Vai Sofrer" e "Supera", além de assinar composições gravadas por diversos nomes do sertanejo.