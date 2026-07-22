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Música inédita de Marília Mendonça é lançada no aniversário da cantora; confira

O lançamento marca mais um capítulo do legado da Rainha da Sofrência, que segue entre as artistas mais ouvidas do Brasil

Marília Mendonça: "A Maior de Todos os Tempos" foi lançada no dia em que a cantora completaria 31 anos (Reprodução/Instagram)

Marília Mendonça: "A Maior de Todos os Tempos" foi lançada no dia em que a cantora completaria 31 anos (Reprodução/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de julho de 2026 às 10h33.

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Quase cinco anos após a morte da cantora, a voz de Marília Mendonça voltou a emocionar milhões de brasileiros. A inédita "A Maior de Todos os Tempos" chegou às plataformas digitais nesta quarta-feira, 22, data em que a artista completaria 31 anos.

Lançamento no aniversário de Marília

A escolha da data tornou o lançamento ainda mais simbólico. A equipe responsável pelo legado da cantora apresentou a faixa como uma homenagem ao aniversário de Marília, mantendo vivo um repertório que continua conquistando novas gerações. O projeto faz parte da série de materiais inéditos deixados pela artista antes de sua morte, em novembro de 2021.

Segundo informações divulgadas pela equipe da cantora, Marília deixou um amplo acervo de gravações, o que permite que novos projetos sejam lançados ao longo dos próximos anos, sempre com autorização da família e dos responsáveis por sua obra.

Fãs transformam lançamento em homenagem

Após a estreia, a música passou a repercutir nas redes sociais. Fãs compartilharam homenagens pelo aniversário de Marília Mendonça e comentaram o lançamento da faixa inédita.

Cantora morreu em 2021

Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021, em Caratinga, Minas Gerais. A cantora foi uma das principais responsáveis por transformar o sertanejo na última década.

Com letras que abordavam relacionamentos, superação e cotidiano, conquistou milhões de fãs e se tornou referência para uma nova geração de artistas. Ao longo da carreira, acumulou sucessos como "Infiel", "Eu Sei de Cor", "Todo Mundo Vai Sofrer" e "Supera", além de assinar composições gravadas por diversos nomes do sertanejo.

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