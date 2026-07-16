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Sabre de luz de Luke Skywalker quebra recorde e é vendido por US$ 3,75 milhões em leilão

Item usado por Mark Hamill em 'O Império Contra-Ataca' tornou-se o objeto de cena mais valioso da história de 'Star Wars' em um leilão

'Star Wars': Peça original empunhada por Luke Skywalker alcançou US$ 3,75 milhões e estabeleceu um novo marco para memorabilia do cinema (Reprodução / Lucasfilm)

'Star Wars': Peça original empunhada por Luke Skywalker alcançou US$ 3,75 milhões e estabeleceu um novo marco para memorabilia do cinema (Reprodução / Lucasfilm)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de julho de 2026 às 23h24.

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O sabre de luz que acompanhou Luke Skywalker em um dos momentos mais marcantes da saga acaba de entrar para a história. A peça original usada por Mark Hamill durante as filmagens de "Star Wars: O Império Contra-Ataca" foi vendida por US$ 3,75 milhões (cerca de R$ 20,8 milhões) em um leilão, tornando-se o item de cena de "Star Wars" mais valioso já comercializado.

Um recorde para a galáxia

O leilão foi realizado pela Heritage Auctions, nos Estados Unidos, e superou todas as expectativas do mercado de colecionáveis. O sabre utilizado no duelo entre Luke Skywalker e Darth Vader em Cloud City passou a ocupar o posto de objeto de "Star Wars" mais caro já vendido em um leilão público.

Segundo a casa de leilões, a peça é um dos adereços mais importantes da história do cinema por representar uma das sequências mais memoráveis da franquia, quando Luke descobre a verdadeira identidade de Darth Vader.

Star Wars: A Ascensão Skywalker

Star Wars: A Ascensão Skywalker (Imagem/Divulgação)

Objetos de Star Wars têm alta procura em leilões

O interesse por objetos originais de "Star Wars" cresce há anos entre colecionadores. O montante ultrapassou o antigo recorde entre os itens de cena da franquia, que pertencia a uma miniatura original da nave X-Wing utilizada no filme de 1977 e arrematada por US$ 3,135 milhões em 2023.

De acordo com a Heritage Auctions, responsável pelo leilão, o sabre de luz está entre os artefatos mais importantes já preservados da história da franquia.

A saga Star Wars

Criada por George Lucas, "Star Wars" é uma das franquias mais influentes da história do entretenimento. A saga estreou nos cinemas em 1977 com "Star Wars: Uma Nova Esperança" e conquistou gerações ao combinar ficção científica, fantasia e aventura em uma narrativa ambientada em uma galáxia distante.

A história acompanha o conflito entre a Ordem Jedi e os Sith, tendo a Força como elemento central do universo da franquia. Personagens como Luke Skywalker, Darth Vader, Leia Organa e Han Solo se tornaram ícones da cultura pop, impulsionando uma série de filmes, produções para TV e streaming, livros, quadrinhos, jogos e uma vasta linha de produtos licenciados.

Hoje, "Star Wars" faz parte do catálogo da The Walt Disney Company desde 2012, quando a companhia adquiriu a Lucasfilm e expandiu o universo da saga com novas trilogias, séries e projetos derivados.

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