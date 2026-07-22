Avião desaparecido há 74 anos é encontrado no fundo do mar

Avião: Clipper Endeavor desapareceu logo após decolar de Porto Rico e nunca havia sido localizado (Pan Am Historical Foundation)
Redatora
Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h08.
Os destroços de um avião da Pan American Airways (Pan Am) que desapareceu após cair no mar logo depois da decolagem, em 1952, foram localizados no fundo do Oceano Atlântico, próximo à costa norte de Porto Rico. A descoberta encerra um mistério de 74 anos sobre o paradeiro da aeronave.
Segundo a Reuters, a localização foi feita pela Air/Sea Heritage Foundation, em parceria com a empresa Deep Sea Vision e com especialistas ligados à série "Expedition Unknown", do Discovery Channel.
Os restos do Clipper Endeavor, um Douglas DC-4, foram encontrados durante uma expedição realizada no mês passado.
O avião decolou de Porto Rico em 11 de abril de 1952, levando 64 passageiros e cinco tripulantes a bordo. Poucos minutos após a decolagem, caiu no mar e se partiu em duas seções, que permaneceram no fundo do oceano desde então.
Embora todos tenham sobrevivido ao impacto inicial, apenas 12 passageiros e os cinco integrantes da tripulação conseguiram ser resgatados. Os demais desapareceram junto com a aeronave.
O desastre teve consequências importantes para a aviação comercial. Segundo a Reuters, o acidente contribuiu para a adoção das orientações de segurança realizadas antes dos voos e das demonstrações obrigatórias dos procedimentos de emergência aos passageiros.
A operação utilizou sonar de alta resolução e drones subaquáticos autônomos para mapear o fundo do oceano. Os pesquisadores localizaram a aeronave a quase 2.000 pés de profundidade — cerca de 610 metros — no Oceano Atlântico, ao norte de Porto Rico.
Segundo a Associated Press, anos de pesquisas em arquivos da Pan Am, da Guarda Costeira dos Estados Unidos e em documentos da antiga Junta de Aeronáutica Civil ajudaram a definir a área de busca. Um mapa elaborado por pilotos da Força Aérea que testemunharam o acidente durante um voo de treinamento também foi usado para estimar o local da queda.
A área final de buscas, com cerca de 10 milhas náuticas quadradas, foi mapeada antes da expedição. O drone subaquático encontrou os destroços logo na primeira passagem sobre o local, embora a equipe só tenha percebido a descoberta quando as imagens foram analisadas após o equipamento retornar à superfície.
A identificação dos destroços representa o desfecho de uma busca que durou mais de 70 anos. Desde o acidente, o local exato onde o Clipper Endeavor repousava permanecia desconhecido.
Com a localização da aeronave, pesquisadores esperam ampliar o conhecimento sobre um dos acidentes mais marcantes da história da Pan Am e preservar a memória de um episódio que levou a mudanças duradouras na segurança da aviação comercial.