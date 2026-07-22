Itália admite abrir exceção financeira para contratar Pep Guardiola

A seleção da Itália pode abrir uma exceção financeira para tentar contratar Pep Guardiola. A informação foi confirmada por Giovanni Malagò, presidente do Comitê Olímpico Italiano (CONI), que revelou que já houve conversas entre a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e o treinador espanhol, livre no mercado desde sua saída do Manchester City.

Segundo o dirigente, o nome de Guardiola é tratado de forma diferente dentro da entidade e, por isso, um investimento fora dos padrões não está descartado.

Federação admite esforço por Guardiola

Em entrevista à imprensa italiana, Malagò afirmou que a FIGC pode flexibilizar seus limites financeiros para tentar convencer Guardiola a assumir a Azzurra.

"Exceções financeiras já foram feitas, inclusive para um nome que está sendo muito comentado neste momento: Pep Guardiola. Existem motivos óbvios para isso, mas não significa que essa contratação vá acontecer."

Apesar da abertura para um investimento maior, o presidente ressaltou que as negociações ainda estão em andamento e que não há qualquer definição sobre o futuro do treinador.

Guardiola lidera lista de candidatos

A Itália está sem treinador desde a saída de Gennaro Gattuso, em abril, após a campanha que terminou com a ausência da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Guardiola aparece como o principal alvo da federação, mas não é o único nome analisado. Roberto Mancini, campeão da Eurocopa de 2020 com a seleção italiana, e Andrea Pirlo, atualmente no Dubai United, também fazem parte da lista de possíveis substitutos.

Questionado se os três eram os únicos candidatos, Malagò negou.

"Absolutamente não. Pensamos em um determinado perfil, e esses nomes certamente se enquadram nessa categoria."

Guardiola conhece o futebol italiano

Embora nunca tenha comandado um clube da Itália, Guardiola conhece bem o futebol do país. Como jogador, defendeu Brescia e Roma entre 2001 e 2003 e fala italiano fluentemente.

Caso aceite o convite, o espanhol retornará ao futebol poucos meses depois de encerrar sua passagem de dez temporadas pelo Manchester City, onde conquistou seis títulos da Premier League, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa e uma Liga dos Campeões.