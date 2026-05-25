Novo 'Star Wars' tem estreia de US$ 165 milhões, abaixo do histórico da franquia

O novo filme "Star Wars: O Mandaloriano e Grogu" estreou com bilheteria multimilionária na última semana. O longa faturou US$ 81 milhões no mercado norte-americano na última quarta-feira, 20, de acordo com dados do Box Office Mojo. O longa é o primeiro lançamento da saga "Star Wars" nesta década.

No mercado internacional, o filme arrecadou US$ 64 milhões, totalizando US$ 165 milhões em quatro dias, segundo dados da revista Variety.

Primeiro longa de 'Star Wars' da década

A estreia de "O Mandaloriano e Grogu" é a primeira da saga nas telonas desde "Star Wars: A Ascensão Skywalker", de 2019, um hiato de quase sete anos.

Nesse período, a Lucasfilm redirecionou seus esforços para o streaming, com séries no Disney+ como "O Livro de Boba Fett", "Ahsoka", "Andor" e "Star Wars: Skeleton Crew".

Os US$ 82 milhões arrecadados no fim de semana de abertura nos Estados Unidos estão alinhados com as expectativas do mercado.

Resultado abaixo da média da saga

Por um lado, estrear acima de US$ 100 milhões é significativo no cenário pós-pandemia. Por outro, "Star Wars" é uma das maiores franquias de Hollywood, e esse resultado é o pior para a saga desde que a Disney comprou a Lucasfilm, em 2012, segundo a Variety.

A pior abertura anterior pertencia a "Han Solo: Uma História Star Wars" (2018), que abriu com US$ 84 milhões no fim de semana e US$ 103 milhões no feriado. No entanto, "Solo" enfrentou críticas fracas e pouco engajamento do público, tornando-se o primeiro filme da saga a dar prejuízo no cinema, com US$ 392 milhões globais ante um orçamento de quase US$ 300 milhões, sem considerar os custos de marketing.

"O Mandalorian e Grogu" parte de uma posição mais favorável. O longa tem orçamento mais enxuto, de US$ 165 milhões, e notas positivas do público: "A-" no CinemaScore, ante o "B+" de "A Ascensão Skywalker".

O público de abertura foi majoritariamente masculino (63%) e adulto (75% acima de 25 anos), um indicativo de que o filme, por ora, atraiu principalmente fãs da franquia, de acordo com a Variety.

O verdadeiro teste será o segundo fim de semana, que dirá se o longa consegue alcançar famílias e o público geral.

A próxima produção da saga já tem data: "Star Wars: Starfighter", dirigido por Shawn Levy e estrelado por Ryan Gosling, chega aos cinemas em maio de 2027. Pessoas de dentro do estúdio acreditam que o filme pode representar um novo começo para a franquia, de acordo com a Variety.

No Brasil, 'Michael' e 'O Diabo Veste Prada 2' ainda dominam as salas de cinema

De acordo com dados da Comscore Movies Brasil, "O Mandalorian e Grogu" foi o terceiro filme com maior bilheteria no Brasil no último fim de semana, 21 a 24.

No topo, porém, ainda estão "Michael", a cinebiografia musical sobre Michael Jackson, e "O Diabo Veste Prada 2".

Confira o Top 10 filmes em cartaz entre os dias 21 e 24 de maio, de acordo com a Comscore: