Novo 'Star Wars' tem estreia de US$ 165 milhões, abaixo do histórico da franquia

Mandaloriano: Grogu é o protagonista do novo longa da saga 'Star Wars' (Eduardo Parra/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de maio de 2026 às 11h26.
O novo filme "Star Wars: O Mandaloriano e Grogu" estreou com bilheteria multimilionária na última semana. O longa faturou US$ 81 milhões no mercado norte-americano na última quarta-feira, 20, de acordo com dados do Box Office Mojo. O longa é o primeiro lançamento da saga "Star Wars" nesta década.
No mercado internacional, o filme arrecadou US$ 64 milhões, totalizando US$ 165 milhões em quatro dias, segundo dados da revista Variety.
A estreia de "O Mandaloriano e Grogu" é a primeira da saga nas telonas desde "Star Wars: A Ascensão Skywalker", de 2019, um hiato de quase sete anos.
Nesse período, a Lucasfilm redirecionou seus esforços para o streaming, com séries no Disney+ como "O Livro de Boba Fett", "Ahsoka", "Andor" e "Star Wars: Skeleton Crew".
Os US$ 82 milhões arrecadados no fim de semana de abertura nos Estados Unidos estão alinhados com as expectativas do mercado.
Por um lado, estrear acima de US$ 100 milhões é significativo no cenário pós-pandemia. Por outro, "Star Wars" é uma das maiores franquias de Hollywood, e esse resultado é o pior para a saga desde que a Disney comprou a Lucasfilm, em 2012, segundo a Variety.
A pior abertura anterior pertencia a "Han Solo: Uma História Star Wars" (2018), que abriu com US$ 84 milhões no fim de semana e US$ 103 milhões no feriado. No entanto, "Solo" enfrentou críticas fracas e pouco engajamento do público, tornando-se o primeiro filme da saga a dar prejuízo no cinema, com US$ 392 milhões globais ante um orçamento de quase US$ 300 milhões, sem considerar os custos de marketing.
"O Mandalorian e Grogu" parte de uma posição mais favorável. O longa tem orçamento mais enxuto, de US$ 165 milhões, e notas positivas do público: "A-" no CinemaScore, ante o "B+" de "A Ascensão Skywalker".
O público de abertura foi majoritariamente masculino (63%) e adulto (75% acima de 25 anos), um indicativo de que o filme, por ora, atraiu principalmente fãs da franquia, de acordo com a Variety.O verdadeiro teste será o segundo fim de semana, que dirá se o longa consegue alcançar famílias e o público geral.
A próxima produção da saga já tem data: "Star Wars: Starfighter", dirigido por Shawn Levy e estrelado por Ryan Gosling, chega aos cinemas em maio de 2027. Pessoas de dentro do estúdio acreditam que o filme pode representar um novo começo para a franquia, de acordo com a Variety.
De acordo com dados da Comscore Movies Brasil, "O Mandalorian e Grogu" foi o terceiro filme com maior bilheteria no Brasil no último fim de semana, 21 a 24.
No topo, porém, ainda estão "Michael", a cinebiografia musical sobre Michael Jackson, e "O Diabo Veste Prada 2".
Confira o Top 10 filmes em cartaz entre os dias 21 e 24 de maio, de acordo com a Comscore: