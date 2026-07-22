Elon Musk promete filme de 'A Odisseia' feito por IA até o fim do ano

Elon Musk usou seu perfil no X para anunciar, nesta quarta-feira, 22, que o Grok Imagine, ferramenta de geração de vídeos da xAI integrada ao X, produzirá um longa-metragem completo de "A Odisseia" até o fim de 2026.

Filme será inspirado na obra de Homero

Segundo Musk, o objetivo é criar uma adaptação "historicamente precisa e fiel à arte de Homero". O anúncio foi publicado junto a um vídeo de aproximadamente três minutos, criado com o Grok Imagine, que mostra uma sequência inspirada na jornada de Odisseu.

A promessa estabelece um prazo curto para um projeto dessa escala: um longa-metragem completo produzido com inteligência artificial ainda neste ano. Até o momento, Musk não revelou outros detalhes da produção.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Anúncio acontece após lançamento de Christopher Nolan

A declaração surge poucos dias depois da estreia de "A Odisseia", dirigido por Christopher Nolan.

Em maio deste ano, Musk concordou com uma publicação do comentarista conservador Matt Walsh, do Daily Wire, que criticava a escalação de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia. Na publicação, Walsh afirmou que Hollywood aceitava uma atriz negra no papel da personagem grega, mas reagiria de forma diferente caso uma atriz branca fosse escalada para viver "a mulher mais bonita da África". Ele ainda citou a atriz Sydney Sweeney como exemplo hipotético.

Christopher Nolan comentou as críticas sobre a fidelidade histórica de "A Odisseia" e minimizou a repercussão. Para o diretor, esse tipo de debate costuma surgir antes da estreia e perde força quando o público finalmente assiste ao filme.

"Faz parte do processo. Essas conversas que acontecem antes das pessoas assistirem ao filme são sempre irrelevantes, porque ninguém que participa delas sabe ainda o que o filme realmente é", afirmou ao The Telegraph.

Filme foi a maior estreia da carreira de Nolan

Com nota A do público no CinemaScore, o longa registrou a maior estreia de um filme live-action em 2026 (US$ 264 milhões), ficando atrás apenas de "Toy Story 5" (US$ 159 milhões) e "Super Mario Galaxy: O Filme" (US$ 131 milhões) entre os lançamentos do ano.

"A Odisseia" também alcançou a maior abertura de um filme com classificação indicativa R em 2026 e estabeleceu o maior lançamento de fim de semana da Universal para uma produção dessa categoria.

No mercado internacional, "A Odisseia" somou US$ 139,6 milhões em 73 países, elevando sua arrecadação global para US$ 264,1 milhões. O desempenho representa a maior estreia mundial da carreira de Christopher Nolan, superando os US$ 249 milhões registrados por "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" em 2012.