Jão deixa surpresa escondida no Google para os fãs; veja como encontrar

Jão: após encerrar a era Super, cantor passou mais de um ano longe dos holofotes
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de julho de 2026 às 12h46.
O retorno de Jão parece estar cada vez mais próximo. Após diversos rumores sobre gravações secretas ao redor do país e uma suposta "Audição" de seu novo álbum, o cantor deixou uma pequena surpresa para os fãs no Google.
Ao digitar o nome de Jão no Google, os fãs do artista são surpreendidos com animações de dentes-de-leão na tela. É possível clicar na flor para obter mais animações. Cada clique aumenta o número em um contador disponibilizado na página.
Por enquanto, não é possível saber o significado exato da animação, mas é possível que seja uma pista sobre o próximo álbum do cantor.
Alguns fãs de Jão especulam no X (antigo Twitter) que o contador pode ser uma forma de liberar mais dicas da nova era do cantor, conforme supostas metas de números forem batidas.
Desde junho, fãs de Jão especulam sobre um possível retorno do cantor. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, o cantor teria gravado um projeto audiovisual no Masp, em São Paulo, durante a madrugada de 29 de junho.
No começo de junho, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por revelar anúncios de grandes shows no Brasil em primeira mão, utilizou suas redes sociais para informar que o cantor teria marcado uma apresentação no Nubank Parque em setembro.
Já na segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa publicou no Diário Oficial da Cidade de São Paulo uma autorização para que a equipe da U.F.O Sounds, responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor, use o espaço do Vale do Anhangabaú para um evento.
O evento está marcado para o domingo, 26, das 14h às 20h, e foi chamado de "Audição - Jão".
Se o cantor mantiver a estratégia dos lançamentos anteriores, é esperado que o novo álbum seja lançado na próxima segunda-feira, 27, no dia seguinte à audição.
Por enquanto, nenhuma informação foi confirmada por Jão. Procurada pela EXAME, a equipe do cantor não respondeu até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.