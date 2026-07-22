Jão deixa surpresa escondida no Google para os fãs; veja como encontrar

O retorno de Jão parece estar cada vez mais próximo. Após diversos rumores sobre gravações secretas ao redor do país e uma suposta "Audição" de seu novo álbum, o cantor deixou uma pequena surpresa para os fãs no Google.

Ao digitar o nome de Jão no Google, os fãs do artista são surpreendidos com animações de dentes-de-leão na tela. É possível clicar na flor para obter mais animações. Cada clique aumenta o número em um contador disponibilizado na página.

O que a animação significa?

Por enquanto, não é possível saber o significado exato da animação, mas é possível que seja uma pista sobre o próximo álbum do cantor.

Alguns fãs de Jão especulam no X (antigo Twitter) que o contador pode ser uma forma de liberar mais dicas da nova era do cantor, conforme supostas metas de números forem batidas.

Tudo que sabemos sobre o retorno de Jão

Desde junho, fãs de Jão especulam sobre um possível retorno do cantor. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, o cantor teria gravado um projeto audiovisual no Masp, em São Paulo, durante a madrugada de 29 de junho.

No começo de junho, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por revelar anúncios de grandes shows no Brasil em primeira mão, utilizou suas redes sociais para informar que o cantor teria marcado uma apresentação no Nubank Parque em setembro.

Já na segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa publicou no Diário Oficial da Cidade de São Paulo uma autorização para que a equipe da U.F.O Sounds, responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor, use o espaço do Vale do Anhangabaú para um evento.

O evento está marcado para o domingo, 26, das 14h às 20h, e foi chamado de "Audição - Jão".

Se o cantor mantiver a estratégia dos lançamentos anteriores, é esperado que o novo álbum seja lançado na próxima segunda-feira, 27, no dia seguinte à audição.

Por enquanto, nenhuma informação foi confirmada por Jão. Procurada pela EXAME, a equipe do cantor não respondeu até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.