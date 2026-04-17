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Para a Amazon, o 'ouro' do audiovisual do Brasil está no Norte e no Nordeste

Divisão de audiovisual da varejista lança terceira edição do 'Brasil no Set – Dois Nortes', que impulsiona produtoras brasileiras independentes no cinema e streaming

Audiovisual no Brasil: conheça o 'Brasil no Set'

Audiovisual no Brasil: conheça o 'Brasil no Set'

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16h07.

Última atualização em 17 de abril de 2026 às 16h08.

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O Norte e o Nordeste do Brasil estão em alta no audiovisual, e não é de hoje. O Agente Secretode Kleber Mendonça Filho, segue como uma das maiores provas de que a autenticidade das histórias da região tem potencial global. Cangaço Novodo Prime Video, é outro exemplo — e despertou na Amazon uma busca e investimento mais robustos em conteúdos nessas duas regiões.

Na última quinta-feira, 16, a Amazon MGM Studios e o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) lançaram a terceira edição do programa Brasil no Set – Dois Nortes. A iniciativa tem como missão impulsionar produtoras independentes e promover conexões qualificadas com players relevantes do setor.

Na 1ª edição, o Brasil no Set apoiou 25 empresas e seus projetos, com mais de 20 horas de atividades formativas, 100 consultorias individuais e 105 rodadas de negócios.

Diferente das edições anteriores, o foco agora é integralmente voltado para as regiões Norte e Nordeste, territórios que a indústria passou a enxergar como potências criativas capazes de gerar narrativas exportáveis e competitivas.

'Roliúde Brasileira'

O anúncio foi realizado em Campina Grande (PB), durante a pré-estreia da segunda temporada de Cangaço Novo. Lançada em 2023, a série entrou para a lista das top 10 mais assistidas da Amazon Prime no Brasil e em países da África e do Oriente Médio. Além do Brasil, as nações que mais viram a produção foram Portugal, Canadá, Angola, Moçambique, Quênia, Costa do Marfim, Paraguai e Emirados Árabes Unidos.

O investimento nas duas regiões brasileiras sinaliza uma mudança de rota no audiovisual do Brasil. O programa busca resolver um problema histórico: o isolamento de produtoras independentes fora do eixo Rio-São Paulo.

Ao unir o que Mauro Garcia, presidente da BRAVI, chama de "os dois Ns" — Narrativa e Negócios —, a iniciativa pretende capacitar produtores locais para que seus projetos autorais cheguem ao mercado com viabilidade financeira e técnica.

Como funciona o Brasil no Set – Dois Nortes?

Profissionais das regiões Norte e Nordeste poderão se inscrever para participar do programa. O formato seguirá modelo semelhante ao aplicado nas edições anteriores e será dividido em três fases:

1ª Fase – Masterclasses (aberta)

  • Período previsto: maio e junho de 2026
  • Formato: online
  • Público: aberta a todas as empresas do Norte e Nordeste (sem limite de inscritos)

Nesta etapa, a programação inclui:

  • 8 horas de masterclasses e workshops;
  • Foco no processo criativo e nos aspectos executivos da produção audiovisual;
  • Participação de profissionais de destaque da indústria brasileira.

2ª Fase – Formação e Mentorias

  • Período previsto: julho a setembro de 2026
  • Selecionados: 24 projetos (16 do Nordeste e 8 do Norte)

Nesta etapa, serão selecionados até 24 projetos para participação em:

  • ações de formação (masterclasses e estudos de caso);
  • mentorias individuais;
  • acompanhamento estratégico orientado a metas e indicadores de desempenho (KPIs).

O foco será o desenvolvimento de habilidades executivas para roteiristas, o fortalecimento da visão narrativa para executivos e a consolidação do perfil de showrunners. Cada empresa poderá receber até 6 horas de mentoria personalizada.

3ª Fase – Imersão Amazon MGM Studios

  • Período previsto: novembro de 2026
  • Selecionados: 12 participantes (8 do Nordeste e 4 do Norte)

A etapa final será realizada em São Paulo, com dois dias de atividades no escritório do Amazon MGM Studios e Prime Video, incluindo mentorias presenciais, contato com diferentes departamentos e equipes,workshops e ações de networking.

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