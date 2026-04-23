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Que horas estreia o 4º episódio da 2ª temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos'?

O novo capítulo chega nesta sexta-feira, 24, na Apple TV+

Olivia Munn, James Marsden, Jon Hamm e Heather Lind: atores estão na segunda temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos' (Apple TV+/Divulgação)

Olivia Munn, James Marsden, Jon Hamm e Heather Lind: atores estão na segunda temporada de 'Seus Amigos e Vizinhos' (Apple TV+/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 16h45.

A série "Seus Amigos e Vizinhos" está de volta com sua segunda temporada na Apple TV+, trazendo novos conflitos para Andrew “Coop” Cooper, personagem de Jon Hamm ("Mad Men").

Na trama, Coop é um ex-gestor de hedge fund que, após ser demitido, passa a invadir casas de luxo no próprio bairro para manter o padrão de vida e sustentar a imagem de riqueza da família.

Nos novos episódios, essa situação se complica ainda mais. Coop segue levando a vida dupla, mas a chegada de um novo vizinho muda o jogo. Owen Ashe, interpretado por James Marsden ("Na Mira do Júri"), é um bilionário que começa a suspeitar do comportamento do protagonista — e pode acabar expondo seus segredos.

A segunda temporada também traz de volta nomes como Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan, aprofundando os conflitos familiares e as relações no entorno de Coop.

Que horas estreia o 4º episódio de "Seus Amigos e Vizinhos"?

O episódio estreia na Apple TV+ nesta sexta-feira, 24, às 4h, no horário de Brasília.

Calendário de lançamento da 2ª temporada de "Seus Amigos e Vizinhos"

A segunda temporada estreou no dia 3 de abril e terá episódios lançados semanalmente às sextas-feiras até o dia 5 de junho. Ao todo, são 10 episódios:

  • Episódio 1: 03/04
  • Episódio 2: 10/04
  • Episódio 3: 17/04
  • Episódio 4: 24/04
  • Episódio 5: 01/05
  • Episódio 6: 08/05
  • Episódio 7: 15/05
  • Episódio 8: 22/05
  • Episódio 9: 29/05
  • Episódio 10: 05/06

Onde assistir à 2ª temporada de "Seus Amigos e Vizinhos"?

Os episódios estão disponíveis exclusivamente na Apple TV+.

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