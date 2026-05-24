Turismo do café: 5 fazendas para visitar em diferentes regiões do Brasil

Para chegar à mesa dos consumidores, o café passa por uma jornada que começa no campo. E é no fim de maio que se inicia a colheita. Por isso, celebra-se, neste domingo, 24, o Dia Nacional do Café, criado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Que tal aproveitar a data com visitas guiadas e degustações em propriedades que cultivam o grão?

Pensando nisso, a ABIC separou cinco lugares em que você pode conhecer o café do grão à xícara, apreciando a cultura, os sabores e as paisagens.

Hotel Fazenda Florença (RJ)

No Vale do Café, no Sul Fluminense, diversas fazendas do século XIX promovem o turismo do café, como é o caso do atual Hotel Fazenda Florença. A hospedagem conserva um casarão histórico e um cafezal, no qual os visitantes conseguem provar a bebida em uma cafeteria no meio dos pés do grão.

Conheça diferentes formas de tomar café.

Sítio Veredas do Humaitá (CE)

No Maciço do Baturité, três mulheres mantêm o legado dos avós na cafeicultura e promovem visita guiada à propriedade. Durante o trajeto, os turistas aprendem sobre a história e os processos do café. O ponto alto está na experiência olfativa e na harmonização de sabores promovida pela equipe. Com transporte saindo da capital cearense, o Sítio Veredas do Humaitá integra a Rota de Experiências.

Saiba quais pratos combinam com a bebida.

Fazenda Don Bento (RO)

A produção de robusta amazônico tem se expandido em Rondônia, o que incentivou a criação de uma rota de turismo café, em 2022, abrangendo quatro cidades do estado. Em Cacoal, a Fazenda Don Bento se destaca pela lanchonete próxima à plantação, o que permite ver onde tudo é iniciado.

Fazenda Café Monthal (RJ)

Uma das vencedoras no 18º Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café - Origens do Brasil, essa fazenda oferece um passeio pelo cafezal, que fica a mil metros de altitude. Lá, o público aprende sobre a colheita e o impacto do cultivo nas alturas.

Ao chegarem, o grupo pode se deliciar com um café colonial e aprender sobre a história do local, situado em Bom Jardim, região serrana do Rio de Janeiro.

Fazenda Palmeira (PR)

Parte da Rota do Café, na cidade de Santa Mariana, no Norte do Paraná, a propriedade é uma das mais antigas da região e é considerada pioneira no cultivo paranaense. Além disso, a Fazenda Palmeira planta outros alimentos como trigo, preserva áreas de mata e abriga pastagens para o gado. A visita guiada ao cafezal, com mais de 190 hectares de área, dura cerca de 1h30.

Embarque no turismo cafeeiro e fique ligado na nossa coluna na Exame!