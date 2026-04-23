'Cangaço Novo': o que se sabe sobre a 2ª temporada da série do Prime Vídeo

A segunda temporada de "Cangaço Novo" chega ao Prime Video na próxima sexta-feira, 24, com sete episódios liberados de uma só vez. A série brasileira retoma a história logo após os eventos finais da primeira temporada e amplia os conflitos no sertão com uma narrativa mais intensa e de maior escala.

Considerada um dos principais lançamentos nacionais do streaming no ano, a produção segue inserida no chamado “nordestern”, gênero que mistura elementos do cangaço com thriller contemporâneo.

Quando estreia a 2ª temporada de 'Cangaço Novo'?

A nova temporada de "Cangaço Novo" chega ao Prime Video em 24 de abril de 2026, com todos os episódios disponibilizados simultaneamente. Ao todo, são sete capítulos, mantendo o formato de maratona adotado pela plataforma.

Antes da estreia oficial, os dois primeiros episódios foram exibidos em Cabaceiras, no interior da Paraíba, em um evento aberto que reuniu elenco e moradores da região, de acordo com o Estadão.

Qual é a história da 2ª temporada de 'Cangaço Novo'

A trama continua diretamente após o desfecho da primeira temporada, marcado por um evento trágico. A narrativa acompanha os irmãos Vaqueiro — Ubaldo, Dinorah e Dilvânia — no avanço de seus planos contra as forças políticas e econômicas que controlam a fictícia cidade de Cratará.

Interpretado por Allan Souza Lima, Ubaldo segue como líder do grupo e se aprofunda no universo do cangaço moderno. Já Dinorah, vivida por Alice Carvalho, mantém papel central nas decisões estratégicas e nos confrontos diretos.

A nova fase intensifica o embate com a família Maleiro, representante do poder político local, ampliando o tom de violência e disputa na série.

Elenco de 'Cangaço Novo'

O elenco principal retorna com Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte.

A segunda temporada também traz novos nomes, como o rapper Xamã, que interpreta o personagem Carioca. Outros destaques incluem Marcélia Cartaxo e Hermila Guedes.

O que muda na nova temporada

A segunda temporada apresenta evolução técnica e narrativa em relação à primeira. A direção geral segue com Fábio Mendonça, com episódios dirigidos por Caito Ortiz, resultando em uma estética mais refinada e cenas de ação mais intensas.

A trama ganha maior escala, com conflitos mais diretos entre grupos rivais e foco ampliado nas disputas de poder. A ambientação no sertão permanece central, atuando não apenas como cenário, mas como elemento ativo da narrativa.

Onde foi gravada 'Cangaço Novo'?

Grande parte da série "Cangaço Novo" foi filmada em Cabaceiras, conhecida como “Roliúde Nordestina”. O município já serviu de cenário para produções como "O Auto da Compadecida" e mantém forte tradição no audiovisual brasileiro.

A escolha reforça a proposta da série de retratar o sertão com autenticidade, sem suavizar seus aspectos culturais e sociais.

Relação com a 1ª temporada e o que esperar

A primeira temporada estabeleceu o universo da série, apresentando personagens e conflitos centrais. A nova fase avança a partir desse ponto, com maior intensidade e foco na escalada dos acontecimentos.

A expectativa é que a produção amplie sua presença internacional, já que está disponível em mais de 240 países, consolidando o espaço do audiovisual brasileiro no streaming global.

Confira o trailer da segunda temporada de 'Cangaço Novo'