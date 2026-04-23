'Cangaço Novo': o que se sabe sobre a 2ª temporada da série do Prime Vídeo

'Cangaço Novo': nova temporada chega ao Prime Video no dia 24 de abril com sete episódios (Prime Video/Divulgação)
Redatora
Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h31.
A segunda temporada de "Cangaço Novo" chega ao Prime Video na próxima sexta-feira, 24, com sete episódios liberados de uma só vez. A série brasileira retoma a história logo após os eventos finais da primeira temporada e amplia os conflitos no sertão com uma narrativa mais intensa e de maior escala.
Considerada um dos principais lançamentos nacionais do streaming no ano, a produção segue inserida no chamado “nordestern”, gênero que mistura elementos do cangaço com thriller contemporâneo.
A nova temporada de "Cangaço Novo" chega ao Prime Video em 24 de abril de 2026, com todos os episódios disponibilizados simultaneamente. Ao todo, são sete capítulos, mantendo o formato de maratona adotado pela plataforma.
Antes da estreia oficial, os dois primeiros episódios foram exibidos em Cabaceiras, no interior da Paraíba, em um evento aberto que reuniu elenco e moradores da região, de acordo com o Estadão.
A trama continua diretamente após o desfecho da primeira temporada, marcado por um evento trágico. A narrativa acompanha os irmãos Vaqueiro — Ubaldo, Dinorah e Dilvânia — no avanço de seus planos contra as forças políticas e econômicas que controlam a fictícia cidade de Cratará.
Interpretado por Allan Souza Lima, Ubaldo segue como líder do grupo e se aprofunda no universo do cangaço moderno. Já Dinorah, vivida por Alice Carvalho, mantém papel central nas decisões estratégicas e nos confrontos diretos.
A nova fase intensifica o embate com a família Maleiro, representante do poder político local, ampliando o tom de violência e disputa na série.
O elenco principal retorna com Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte.
A segunda temporada também traz novos nomes, como o rapper Xamã, que interpreta o personagem Carioca. Outros destaques incluem Marcélia Cartaxo e Hermila Guedes.
A segunda temporada apresenta evolução técnica e narrativa em relação à primeira. A direção geral segue com Fábio Mendonça, com episódios dirigidos por Caito Ortiz, resultando em uma estética mais refinada e cenas de ação mais intensas.
A trama ganha maior escala, com conflitos mais diretos entre grupos rivais e foco ampliado nas disputas de poder. A ambientação no sertão permanece central, atuando não apenas como cenário, mas como elemento ativo da narrativa.
Grande parte da série "Cangaço Novo" foi filmada em Cabaceiras, conhecida como “Roliúde Nordestina”. O município já serviu de cenário para produções como "O Auto da Compadecida" e mantém forte tradição no audiovisual brasileiro.
A escolha reforça a proposta da série de retratar o sertão com autenticidade, sem suavizar seus aspectos culturais e sociais.
A primeira temporada estabeleceu o universo da série, apresentando personagens e conflitos centrais. A nova fase avança a partir desse ponto, com maior intensidade e foco na escalada dos acontecimentos.
A expectativa é que a produção amplie sua presença internacional, já que está disponível em mais de 240 países, consolidando o espaço do audiovisual brasileiro no streaming global.