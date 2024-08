'Cangaço Novo' leva prêmio de melhor série no 'Oscar brasileiro'; veja os vencedores do Grande Otelo

O Prêmio Grande Otelo, considerado o "Oscar brasileiro", premiou na noite da última quarta-feira, 28, "Cangaço Novo" como Melhor Série Brasileira Ficção, De Produção Independente, Para Tv Aberta, Tv Paga Ou Streaming na edição de 2024. A produção foi renovada para uma segunda temporada após entrar para a lista das top 10 séries mais assistidas do Prime Video no Brasil e em países da África e do Oriente Médio.

Produzida pela O2 Filmes, a série recebeu quatro indicações ao Prêmio Grande Otelo e, além de receber a estatueta de melhor série, Alice Carvalho também garantiu o prêmio de Melhor Atriz Série De Ficção Para Tv Aberta, Tv Paga Ou Streaming. O título fez história em 2022 ao ser a primeira série a integrar o Festival Internacional de Cinema de Gramado, onde apenas filmes participam.

Na primeira temporada, "Cangaço Novo" não só expõe uma realidade brasileira recheada de crítica social, como também recria uma ficção nacional muito bem produzida, mais soturna e que não economiza nas cenas de violência.

Maiores destaques da noite

Mundo de séries à parte, o maior destaque da noite ficou com o filme "Pedágio", da diretora Carolina Markowicz. Estrelado por Maeve Jinkins, o longa foi agraciado com o troféu Premio Grande Otelo e conta a história de Suellen, cobradora de pedágio e uma mãe inconformada que começa a fazer uma renda extra ilegalmente para aplicar a cara "cura gay" em seu filho.

O filme recebeu também os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro. Foi lançado em novembro de 2023 e está disponível no catálogo do Globoplay.

Além de "Pedágio" e "Cangaço Novo", outro filme que chamou a atenção é “O Sequestro do Voo 375” (2023), de Marcus Baldini. Com 12 indicações, o longa garantiu seis estatuetas no Prêmio Grande Otelo, nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante De Longa-Metragem (Jorge Paz), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção De Arte, Melhor Efeito Visual, Melhor Montagem e Melhor Som.

Veja a lista de vencedores do Prêmio Grande Otelo