O clube dos 15 milhões: as séries que definem o que é sucesso na HBO Max

Quinze milhões de espectadores por episódio. Esse é o número que a Warner Bros. Discovery usa internamente como régua de excelência para a HBO Max e que separa as séries de sucesso das séries que definem uma plataforma.

Com a segunda temporada de The Pitt atingindo a média nesta semana, apenas seis produções no catálogo atual da plataforma chegaram lá. E cada uma de um jeito diferente.

House of the Dragon — a maior de todas

A primeira temporada de House of the Dragon acumulou 29 milhões de espectadores por episódio, e a segunda temporada sustentou uma média próxima de 25 milhões, segundo dados da Warner Bros. Discovery.

É o pico de audiência da era pós-Game of Thrones — uma série que precisava provar que a franquia sobreviveria ao fim controverso da série original, e provou com sobra. Nenhuma outra produção atual da plataforma chegou perto desse volume.

The Last of Us — o maior debut da história da HBO

A primeira temporada de The Last of Us estabeleceu o recorde de estreia da HBO, com média de 32 milhões de espectadores por episódio nos primeiros 90 dias, segundo dados do mercado.

The Last of Us: série bateu recordes na estreia (The Last of Us/ HBO/Divulgação)

A segunda temporada, em 2025, foi ainda mais longe globalmente: quase 37 milhões de espectadores por episódio em dois meses, de acordo com a HBO. A série baseada no jogo da PlayStation virou referência para o que uma adaptação de videogame pode ser na televisão — e derrubou o argumento de que o gênero nunca funcionaria em formato seriado.

The White Lotus — a série que cresce a cada temporada

A terceira temporada de The White Lotus alcançou média de 15 milhões de espectadores por episódio, segundo dados da HBO. Uma trajetória rara no streaming: cada temporada da série de Mike White superou a anterior em audiência.

The White Lotus | A partir de 16 de fevereiro no Max (Max/Divulgação)

Sem personagens recorrentes e com locações completamente diferentes a cada ciclo, a série prova que uma premissa forte vale mais do que qualquer fidelidade a elenco fixo.

A Knight of the Seven Kingdoms — a aposta barata que virou hit

A Knight of the Seven Kingdoms encerrou sua primeira temporada com média de 14 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos e 26 milhões globalmente, tornando-se o terceiro maior debut da história da HBO Max, segundo a CBR.

O que torna o número especialmente expressivo é o contexto: a série custou significativamente menos do que House of the Dragon e apostou em uma escala narrativa menor, mais intimista.

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': série se passa antes dos eventos de 'Game of Thrones' (HBO/Warner/Divulgação)

O finale da primeira temporada atraiu 9,5 milhões de espectadores em três dias — crescimento de 42% em relação à estreia, segundo o The Wrap. Para a HBO, o recado foi claro: a franquia Game of Thrones funciona mesmo sem dragões e batalhas épicas.

It: Welcome to Derry — o terror que abriu a lista

A estreia de It: Welcome to Derry, em outubro de 2025, atraiu 15 milhões de espectadores na primeira semana do primeiro episódio, segundo a Warner Bros. Discovery.

'It Bem-Vindos a Derry': série estreou no domingo, 26 de outubro, na HBO e no HBO Max (HBO Max/Divulgação)

A produção, que expande o universo de It para antes dos eventos do filme de 2017, chegou carregando o peso de uma das franquias de horror mais populares do cinema recente — e correspondeu.

The Pitt — a mais nova integrante

Com média de 15,4 milhões de espectadores por episódio na segunda temporada — crescimento de 50% sobre a primeira — e o finale atingindo 9,7 milhões em três dias, The Pitt se tornou a sexta série do catálogo atual da HBO Max a cruzar a marca dos 15 milhões, segundo a Variety.

The Pitt, na HBO Max (Divulgação) (The Pitt/Reprodução)

O que distingue o feito é o gênero: dramas médicos raramente chegam a esse patamar no streaming. A série entra para o grupo sem IP de franquia, sem ficção científica e sem terror — apenas um plantão de emergência e personagens que o público foi, episódio a episódio, decidindo não largar.

Antes mesmo da segunda temporada estrear, a HBO já havia renovado The Pitt para uma terceira temporada e anunciado dois novos projetos em desenvolvimento usando o mesmo modelo de 15 episódios semanais, segundo o Ace Showbiz.

O clube dos 15 milhões, ao que tudo indica, está prestes a ganhar mais membros.