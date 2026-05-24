7 livros sobre futebol para se preparar para a Copa do Mundo

Falta pouco para a próxima Copa do Mundo, e uma das formas de mergulhar ainda mais no universo do futebol é por meio dos livros. Entre memórias históricas, análises táticas, relatos apaixonados e curiosidades sobre seleções, algumas obras ajudam a entender por que o esporte se tornou um fenômeno global.

Confira sete livros sobre futebol que podem ajudar a entrar no clima do Mundial.

Leituras para entrar no clima da Copa do Mundo

O Livro de Ouro das Copas — Lycio Vellozo Ribas

A obra reúne a trajetória completa das Copas do Mundo, desde a criação do torneio até edições mais recentes. O livro revisita partidas históricas, campanhas marcantes, craques inesquecíveis e momentos que ajudaram a transformar o Mundial no maior evento do futebol.

É uma leitura indicada para quem quer entender a evolução da competição ao longo das décadas.

A Pirâmide Invertida — Jonathan Wilson

Considerado um dos livros mais conhecidos sobre tática no futebol, o trabalho de Jonathan Wilson explica como o esporte evoluiu dentro de campo.

A obra mostra mudanças em posicionamentos, esquemas táticos e estilos de jogo que transformaram o futebol moderno, passando por seleções históricas e grandes clubes internacionais.

Futebol ao Sol e à Sombra — Eduardo Galeano

Misturando crônicas, memória e crítica social, Eduardo Galeano utiliza o futebol para falar sobre política, paixão popular e cultura latino-americana.

O livro reúne histórias curtas sobre jogadores, torcedores, clubes e episódios históricos do esporte, em uma abordagem mais literária e emocional.

Como o futebol explica o mundo: Um olhar inesperado sobre a globalização — Franklin Foer

O jornalista Franklin Foer explora como o futebol se conecta com política, identidade nacional, religião e globalização.

A obra analisa rivalidades históricas, tensões sociais e disputas culturais envolvendo clubes e seleções ao redor do mundo, mostrando como o esporte muitas vezes reflete conflitos que vão além do campo.

Atlas mundial de camisas: A história, as lendas e as raridades nas cores de todas as seleções de futebol — Vários autores

O livro apresenta camisas históricas de seleções do mundo inteiro, reunindo curiosidades, contexto histórico e detalhes sobre uniformes que marcaram diferentes épocas do futebol.

A obra também explora símbolos, cores e mudanças visuais que acompanharam gerações de jogadores e torcedores.

Almanaque do Brasil nas Copas — Celso Unzelte e Gustavo Carvalho

O livro reúne estatísticas, curiosidades, escalações, campanhas e bastidores da seleção brasileira em Copas do Mundo.

A publicação revisita desde os primeiros Mundiais até campanhas mais recentes, trazendo informações históricas sobre jogadores, técnicos e partidas marcantes do Brasil no torneio.

Febre de Bola — Nick Hornby

Misturando autobiografia e futebol, Nick Hornby narra sua relação como torcedor do Arsenal ao longo de diferentes fases da vida.

O livro se tornou uma das obras mais populares sobre a experiência de ser fã de futebol, explorando obsessão, identidade e o impacto emocional do esporte no cotidiano.