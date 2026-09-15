Dia do Cliente: veja 15 frases para enviar por WhatsApp e e-mail

O Dia do Cliente é celebrado nesta terça-feira, 15 de setembro, e pode ser uma oportunidade para empresas ou prestadores de serviço se aproximarem de seus consumidores. Uma mensagem de agradecimento pelo WhatsApp ou e-mail ajuda a marcar a data e reforçar o relacionamento.

Para ajudar você, empreendedor, a homenagear o contingente de clientes que já acompanha a sua companhia há tempos e fazê-los sentir valorizados, a EXAME selecionou 15 mensagens para desejar Feliz Dia do Cliente. São ideias de frases que podem ser enviadas aos clientes por WhatsApp e e-mail. Veja abaixo:

Frases de Dia do Cliente para WhatsApp

No WhatsApp, mensagens objetivas costumam funcionar melhor. O texto pode ser adaptado de acordo com o perfil do cliente e o grau de proximidade com a empresa.

1. "Feliz Dia do Cliente! Agradecemos pela confiança e por fazer parte da nossa história."

2. "Hoje é dia de agradecer a você pela confiança em nossa empresa. Feliz Dia do Cliente!"

3. "Feliz Dia do Cliente! Esperamos continuar ao seu lado, oferecendo sempre uma experiência cada vez melhor."

4. "Neste Dia do Cliente, nosso agradecimento é para você. Obrigado pela parceria e pela confiança!"

5. "Sua confiança faz parte da nossa trajetória. Desejamos um feliz Dia do Cliente!"

6. "Hoje celebramos você, que escolhe nossa empresa e faz parte da nossa história. Feliz Dia do Cliente!"

7. "Obrigado por confiar em nosso trabalho e por fazer parte da nossa jornada. Feliz Dia do Cliente!"

8. "Neste 15 de setembro, queremos agradecer pela parceria. Conte sempre conosco. Feliz Dia do Cliente!"

Frases de Dia do Cliente para e-mail

O e-mail permite desenvolver um pouco mais a mensagem. Além do agradecimento, a empresa pode aproveitar o contato para apresentar uma novidade, benefício ou condição especial.

9. “Neste Dia do Cliente, queremos agradecer pela confiança depositada em nossa empresa. Sua parceria é parte importante da nossa trajetória.”

10. “Hoje celebramos o Dia do Cliente com uma mensagem especial de agradecimento. Obrigado por escolher nossa empresa e confiar em nosso trabalho.”

11. “O Dia do Cliente é uma oportunidade para reconhecer quem faz parte da nossa história. Agradecemos pela parceria e esperamos continuar ao seu lado.”

12. “Neste Dia do Cliente, reforçamos nosso agradecimento pela confiança. Seguimos trabalhando para oferecer produtos, serviços e experiências cada vez melhores.”

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13. “Celebramos esta data agradecendo pela parceria construída ao longo da nossa trajetória. Feliz Dia do Cliente!”

14. “Hoje é dia de reconhecer a importância de cada cliente para a nossa empresa. Obrigado pela confiança e por nos permitir fazer parte da sua jornada.”

15. “Feliz Dia do Cliente! Agradecemos pela confiança, pela parceria e por escolher nossa empresa. Esperamos continuar presentes em suas próximas conquistas.”