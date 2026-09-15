Quando estreia o novo 'Resident Evil' no Brasil? Veja data e onde comprar ingressos

'Resident Evil': longa inspirado nos games da Capcom acompanha uma noite de sobrevivência em Raccoon City (Divulgação / Sony Pictures)
Freelancer
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07h29.
"Resident Evil" está de volta aos cinemas com uma nova história inspirada na famosa franquia de terror da Capcom. O novo longa estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 17 de setembro.
A pré-venda dos ingressos já está disponível no Brasil. As sessões podem ser consultadas nas principais redes de cinema e em plataformas de venda de ingressos.
O filme acompanha Bryan, personagem interpretado por Austin Abrams. Ele trabalha como entregador médico e recebe a missão de levar uma encomenda para um hospital em Raccoon City.
A entrega toma outro rumo quando criaturas começam a surgir durante uma noite marcada por uma epidemia. Bryan precisa encontrar uma forma de sobreviver enquanto a situação na cidade sai de controle.
A produção apresenta uma história original ambientada no universo dos jogos da Capcom, com elementos que remetem especialmente à atmosfera de "Resident Evil 2". O longa se passa em uma versão contemporânea de Raccoon City, durante o ano de 2026.
O protagonista é vivido por Austin Abrams, conhecido por trabalhos como "Euphoria" e "A Hora do Mal".
O elenco também conta com Paul Walter Hauser, Zach Cherry e Kali Reis. A direção é de Zach Cregger, cineasta responsável por "Noites Brutais" e "A Hora do Mal". O roteiro foi escrito por Cregger em parceria com Shay Hatten.
Para quem pretende rever os filmes anteriores, a disponibilidade varia entre os serviços. "Resident Evil: O Hóspede Maldito", "Resident Evil 3: A Extinção", "Resident Evil 5: Retribuição" e "Resident Evil 6: O Capítulo Final" aparecem atualmente no HBO Max, enquanto "Resident Evil 4: Recomeço" está disponível na Netflix. "Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City" pode ser encontrado para compra ou aluguel digital.