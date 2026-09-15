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Quando estreia o novo 'Resident Evil' no Brasil? Veja data e onde comprar ingressos

Filme chega aos cinemas com uma nova história ambientada no universo de 'Resident Evil' e referências a diferentes jogos da franquia

'Resident Evil': longa inspirado nos games da Capcom acompanha uma noite de sobrevivência em Raccoon City (Divulgação / Sony Pictures)

'Resident Evil': longa inspirado nos games da Capcom acompanha uma noite de sobrevivência em Raccoon City (Divulgação / Sony Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07h29.

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"Resident Evil" está de volta aos cinemas com uma nova história inspirada na famosa franquia de terror da Capcom. O novo longa estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 17 de setembro.

A pré-venda dos ingressos já está disponível no Brasil. As sessões podem ser consultadas nas principais redes de cinema e em plataformas de venda de ingressos.

Qual é a história do novo 'Resident Evil'?

O filme acompanha Bryan, personagem interpretado por Austin Abrams. Ele trabalha como entregador médico e recebe a missão de levar uma encomenda para um hospital em Raccoon City.

A entrega toma outro rumo quando criaturas começam a surgir durante uma noite marcada por uma epidemia. Bryan precisa encontrar uma forma de sobreviver enquanto a situação na cidade sai de controle.

A produção apresenta uma história original ambientada no universo dos jogos da Capcom, com elementos que remetem especialmente à atmosfera de "Resident Evil 2". O longa se passa em uma versão contemporânea de Raccoon City, durante o ano de 2026.

Quem está no elenco?

O protagonista é vivido por Austin Abrams, conhecido por trabalhos como "Euphoria" e "A Hora do Mal".

O elenco também conta com Paul Walter Hauser, Zach Cherry e Kali Reis. A direção é de Zach Cregger, cineasta responsável por "Noites Brutais" e "A Hora do Mal". O roteiro foi escrito por Cregger em parceria com Shay Hatten.

Onde assistir aos outros 'Resident Evil'? 

Para quem pretende rever os filmes anteriores, a disponibilidade varia entre os serviços. "Resident Evil: O Hóspede Maldito", "Resident Evil 3: A Extinção", "Resident Evil 5: Retribuição" e "Resident Evil 6: O Capítulo Final" aparecem atualmente no HBO Max, enquanto "Resident Evil 4: Recomeço" está disponível na Netflix. "Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City" pode ser encontrado para compra ou aluguel digital.

Confira o trailer de 'Resident Evil'

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