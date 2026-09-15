Demi Lovato em SP: veja horário e provável setlist dos shows

Demi Lovato: artista retorna à capital paulista com repertório que mistura a nova fase dance-pop e hits de diferentes momentos da carreira (Reprodução / @ddlovato/Instagram)
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Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07h07.
Depois de passar pelo Rock in Rio no último sábado, 12, Demi Lovato desembarca na capital paulista para duas apresentações da turnê "It's Not That Deep", na terça-feira, 15, e quarta-feira, 16 de setembro. Os shows acontecem no Suhai Music Hall.
Nos dois dias, a abertura dos portões está marcada para 19h, enquanto o show de Demi Lovato começa às 21h. O local fica na Avenida das Nações Unidas, 22.540, em Jurubatuba, na zona sul de São Paulo.
A classificação etária é de 16 anos. Pessoas de 5 a 15 anos podem entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais, conforme as regras divulgadas pela organização.
Os ingressos para as duas apresentações já estão esgotados.
O repertório da turnê "It's Not That Deep" mistura faixas do novo álbum com sucessos que marcaram a carreira de Demi Lovato. O show também reserva espaço para uma música surpresa, escolhida pela cantora durante a apresentação.
Com base nos setlists dos últimos shows da turnê nos Estados Unidos, estas são as músicas que devem aparecer nos shows em São Paulo.