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Demi Lovato em SP: veja horário e provável setlist dos shows

Cantora se apresenta nos dias 15 e 16 de setembro, no Suhai Music Hall, com a turnê "It's Not That Deep"

Demi Lovato: artista retorna à capital paulista com repertório que mistura a nova fase dance-pop e hits de diferentes momentos da carreira (Reprodução / @ddlovato/Instagram)

Demi Lovato: artista retorna à capital paulista com repertório que mistura a nova fase dance-pop e hits de diferentes momentos da carreira (Reprodução / @ddlovato/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07h07.

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Depois de passar pelo Rock in Rio no último sábado, 12, Demi Lovato desembarca na capital paulista para duas apresentações da turnê "It's Not That Deep", na terça-feira, 15, e quarta-feira, 16 de setembro. Os shows acontecem no Suhai Music Hall.

Que horas começa o show de Demi Lovato em SP?

Nos dois dias, a abertura dos portões está marcada para 19h, enquanto o show de Demi Lovato começa às 21h. O local fica na Avenida das Nações Unidas, 22.540, em Jurubatuba, na zona sul de São Paulo.

A classificação etária é de 16 anos. Pessoas de 5 a 15 anos podem entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais, conforme as regras divulgadas pela organização.

Os ingressos para as duas apresentações já estão esgotados.

Qual deve ser o setlist?

O repertório da turnê "It's Not That Deep" mistura faixas do novo álbum com sucessos que marcaram a carreira de Demi Lovato. O show também reserva espaço para uma música surpresa, escolhida pela cantora durante a apresentação.

Com base nos setlists dos últimos shows da turnê nos Estados Unidos, estas são as músicas que devem aparecer nos shows em São Paulo.

  • "Fast"
  • "Kiss"
  • "Frequency"
  • "Heart Attack"
  • "Tell Me You Love Me"
  • "Confident"
  • "Low Rise Jeans"
  • "Fantasy"
  • "Solo" (cover de Clean Bandit)
  • "Skyscraper"
  • "Give Your Heart a Break"
  • "Say It"
  • "Little Bit"
  • "Ghost"
  • "Here All Night"
  • "Joshua Tree"
  • Música surpresa
  • "Let You Go"
  • "Stone Cold"
  • "Sorry Not Sorry"
  • "Really Don't Care"
  • "Before I Knew You" (interlude)
  • "Sorry to Myself"
  • "Cool for the Summer"

Serviço

Demi Lovato: "It's Not That Deep Tour"

  • Datas: 15 e 16 de setembro de 2026
  • Local: Suhai Music Hall
  • Endereço: Avenida das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, São Paulo
  • Abertura dos portões: 19h
  • Show: 21h
  • Classificação: 16 anos
  • Ingressos: Ticketmaster (esgotados)
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