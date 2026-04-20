Cachê de Justin Bieber no Coachella é 18% da menor economia do mundo

Dez milhões de dólares é o que Justin Bieber embolsou por dois fins de semana de show no Coachella 2026, segundo a Rolling Stone. O valor equivale a cerca de 18% do Produto Interno Bruto (PIB) anual de Tuvalu, nação de cerca de 9 mil habitantes no Pacífico Sul, estimado em US$ 56 milhões em 2024 — uma das menores economias do mundo.

O Coachella, realizado todo abril em Indio, no deserto da Califórnia, há duas décadas funciona como o termômetro mais preciso da indústria do entretenimento ao vivo. Os cachês de seus headliners, raramente confirmados oficialmente, mas amplamente apurados pela imprensa especializada, revelam o que o mercado está disposto a pagar pela coisa mais escassa que existe na música: atenção coletiva.

E o que esses números revelam, quando colocados em linha, é uma curva de inflação que mostra alta frente à praticamente qualquer outro setor da economia.

Em 2018, Beyoncé realizou a performance que ficaria conhecida como "Beychella" — espetáculo de tal grandiosidade que transformou o festival em pano de fundo e a própria artista em monumento. O cachê estimado girava em torno de US$ 8 milhões pelos dois fins de semana, segundo a People.

Era, à época, o valor mais alto já pago pelo festival a um headliner. Oito anos depois, esse mesmo número mal cobre a correção monetária do período: ajustados pela inflação americana acumulada de cerca de 31%, os US$ 8 milhões de 2018 equivaleriam a mais de US$ 10,4 milhões hoje. O que antes era um teto excepcional tornou-se, em termos nominais, o novo piso.

Também em 2018, The Weeknd entrou em cena de maneira peculiar: Kanye West havia abandonado o festival a poucas semanas da abertura, e a organização precisava de um substituto de peso com urgência. O artista aceitou o desafio por US$ 8,5 milhões — US$ 8 milhões de cachê base mais US$ 500 mil em produção, segundo o Fox Business.

Ariana Grande repetiria o enredo em 2019, também substituindo West em última hora, por cifra semelhante: cerca de US$ 8 milhões, segundo o Spin Southwest. Há algo levemente irônico no fato de Kanye West ter se tornado, involuntariamente, o maior agente de negociação de outros artistas na história do festival.

A edição de 2026 trouxe ainda Sabrina Carpenter como headliner estreante, com cachê estimado em US$ 5 milhões pelos dois fins de semana, segundo o The Tab. O número importa menos pelo valor absoluto do que pelo que representa, já que, há cinco anos, Carpenter era uma ex-atriz da Disney sem discos de platina. Hoje negocia no mesmo mercado que Beyoncé — ainda que a uma taxa de desconto considerável.

O que explica a escalada?

Em parte, a demanda que sobreviveu à pandemia sem voltar ao patamar anterior: o público, privado de shows por dois anos, passou a pagar mais por experiências ao vivo, o que permitiu a artistas e agentes renegociar contratos em termos muito mais favoráveis.

Em parte, também, a lógica própria do Coachella: o festival não é apenas um show, é uma plataforma de mídia. Um headliner em Indio gera cobertura em dezenas de países, milhões de clipes nas redes sociais e, invariavelmente, um ou dois momentos virais que circulam por semanas. Para os artistas, aceitar um cachê menor seria deixar dinheiro de marketing na mesa.

Beyoncé entendeu isso antes de todo mundo. Seus US$ 8 milhões de 2018 foram, na prática, a menor parte de uma transação muito maior: ela usou as filmagens da performance para produzir "Homecoming", documentário lançado na Netflix cujo valor foi reportado em dezenas de milhões de dólares separadamente. O palco do Coachella virou set de filmagem; o festival, distribuidor involuntário de conteúdo premium.

A consequência lógica é que o cachê nominal — o número que vaza para a imprensa — importa cada vez menos como medida do que um artista realmente ganha. Bieber pode ter recebido US$ 10 milhões, ou mais. Mas quanto valem os direitos de transmissão, os acordos de patrocínio vinculados à apresentação, o aumento nas vendas de ingressos de turnê nos dias seguintes? O Coachella deixou de ser um ponto no calendário de shows e tornou-se um evento financeiro por direito próprio.

Tuvalu, ao menos, não precisa se preocupar com direitos de transmissão.